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UFC už není jediná cesta. Evropské MMA roste

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Evropští bojovníci už nemusí čekat jen na telefonát z UFC. Oktagon, KSW, PFL i další organizace jim dávají zápasy, peníze, titulové šance a publikum, které dřív často chybělo.
UFC už není jediná cesta. Evropské MMA roste

UFC už není jediná cesta. Evropské MMA roste

Zdroj: NFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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