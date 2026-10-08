Bodování v MMA umí naštvat. Ne každá „loupež“ je ale chyba

Zápas může na první pohled vypadat jasně. Jeden bojovník tlačí, druhý ustupuje, publikum reaguje na každý výpad a komentátoři mluví o aktivitě. Jenže bodovací lístek může nakonec ukázat opačný výsledek. A právě tady často vzniká pocit, že někdo někoho okradl.
Deset bodů pro vítěze
MMA používá desetibodový systém. Vítěz kola dostane 10 bodů, poražený obvykle 9. Výrazně jednostranné kolo může skončit 10–8, výjimečně ještě níž. Remíza 10–10 se používá jen velmi zřídka. Základní princip popisují i sjednocená pravidla MMA.
Důležité je, že se neboduje celý zápas najednou. Každé kolo stojí samo za sebe. Bojovník může jasně vyhrát třetí kolo, ale pokud předtím těsně prohrál první dvě, výsledek 29–28 pro soupeře není automaticky skandál.
Poškození před kontrolou
Největší váhu má účinný striking a účinný grappling. Jinými slovy: kdo soupeři reálně ubližoval, ohrožoval ho submisemi, zhoršoval jeho pohyb, reakce nebo schopnost pokračovat. Samotné držení u pletiva nebo ležení nahoře nestačí, pokud z něj nevzniká škoda, hrozba nebo jasná převaha.
Až když je účinnost technik vyrovnaná, přichází na řadu aktivita a kontrola prostoru. To je častý omyl publika. Tlak dopředu vypadá dobře, ale pokud bojovník inkasuje přesnější údery a jeho útoky končí naprázdno, nemusí mu agresivita k výhře kola pomoct.
Pocit „loupeže“ často vzniká z rozdílu mezi atmosférou a pravidly. Hala reaguje na nástupy, domácího bojovníka nebo tvrdě vypadající momenty. Rozhodčí ale mají sledovat hlavně to, co skutečně dopadlo, co soupeře poškodilo a kdo měl v kole větší efekt.
Proto jsou nejspornější zápasy ty, ve kterých jeden bojovník tlačí a druhý trefuje přesněji. Fanoušek si pamatuje pohyb vpřed, rozhodčí může víc ocenit čisté zásahy. A pokud jsou kola těsná, tři lidé u klece mohou stejný průběh vyhodnotit rozdílně.
Bodování v MMA není dokonalé. Chyby existují a některé verdikty se obhajují těžko. Jenže ne každý nepopulární výsledek je krádež. Někdy jen rozhodla kola, která vypadala jasněji v očích diváků než na bodovacím lístku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková