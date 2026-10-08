Wi-Fi 8 neřeší rychlost, ale problém, který trápí každého v paneláku. První prototypy routerů už byly představeny

Kdo bydlí v paneláku, ten to zná. Večer si pustíte film, videohovor začne sekat, ping vyletí nahoru a rychlost, která ráno bez problému stačila, najednou spadne na zlomek. Přitom váš tarif je v pořádku a router ukazuje plný signál. Problém nemusí být v rychlosti připojení k internetu, ale v tom, že kolem vás vysílá deset, patnáct, někdy i dvacet dalších Wi-Fi sítí, které se vzájemně ruší. Právě na podobné situace míří Wi-Fi 8, tedy připravovaný standard IEEE 802.11bn. A nejde už jen o papírový slib: na veletrhu CES 2026 v Las Vegas ukázaly hned tři velké firmy funkční prototypy a živá dema. ASUS představil koncept routeru ROG NeoCore, TP-Link předvedl za zavřenými dveřmi reálné Wi-Fi 8 spojení na zkušebních deskách a MediaTek i Broadcom odhalily čipové platformy, na kterých mají budoucí routery a další zařízení fungovat.
Proč rychlost přestala být hlavní metrika
Wi-Fi 7 přineslo vysoká teoretická maxima: 320MHz kanály, modulaci 4K-QAM a Multi-Link Operation. Na papíře to vypadá skvěle. Jenže v praxi většina domácností z těchto čísel nevytěží ani zlomek. Běžné streamování videa nebo videohovor potřebují řádově desítky megabitů za sekundu, ne gigabity. A přesto může spojení v rušném prostředí kolísat nebo se trhat.
MediaTek to ve svých materiálech popisuje jako problém hustě zaplněného bezdrátového prostředí: s rostoucím počtem připojených zařízení přibývá rušení, kolizí a nestability spojení. Qualcomm na své produktové stránce k Wi-Fi 8 popisuje posun od špičkové propustnosti k předvídatelnějšímu výkonu v náročných podmínkách. Konkrétní cíle standardu počítají až s 25% zvýšením propustnosti v náročných podmínkách, o 25 % nižší latencí na 95. percentilu a o 25 % menším počtem zahozených paketů, zejména při přechodu mezi přístupovými body. Nejde ale o univerzální garanci, že každý Wi-Fi 8 router bude automaticky o čtvrtinu rychlejší.
Co přesně trápí panelák a jak to Wi-Fi 8 řeší
Symptomy zarušeného prostředí jsou často stejné: kolísání rychlosti mezi místnostmi, buffering videa, výpadky videohovorů, propady pingu a méně spolehlivý roaming mezi uzly mesh sítě. Za vším stojí fyzika. Rádiové spektrum je sdílené a v hustém bytovém domě se jednotlivé sítě mohou navzájem ovlivňovat.
Wi-Fi 8 na to míří sadou nových mechanismů:
- Multi-AP Coordination – přístupové body se mohou koordinovat při využívání rádiových zdrojů, aby lépe zvládaly provoz v hustém prostředí. Cílem je méně kolizí a stabilnější spojení.
- Dynamic Sub-Band Operation (DSO) – dostupná šířka kanálu se může dynamicky přizpůsobovat aktuální situaci. Cílem je efektivnější využití spektra, zejména když se v okolí potkávají zařízení s různými nároky.
- Non-Primary Channel Access (NPCA) – zařízení může za určitých podmínek využít i část spektra mimo primární kanál, místo aby kvůli obsazenému primárnímu kanálu zbytečně čekalo.
- Single Mobility Domain (SMD) – více přístupových bodů může tvořit jednu logickou mobilitní doménu, v níž se při roamingu přenáší potřebný kontext. Přechod mezi uzly tak může proběhnout s menším přerušením spojení.
- Enhanced Long Range (ELR) – zlepšuje spolehlivost spojení na větší vzdálenosti a na okraji pokrytí, tedy například tam, kde signál prochází několika zdmi.
ASUS i TP-Link právě husté domácí sítě, více zařízení a problematické pokrytí uvádějí jako scénáře, kde má Wi-Fi 8 přinést největší přínos.
Kdo ukázal co: prototypy z CES 2026
Lednový veletrh CES 2026 přinesl několik konkrétních důkazů, že Wi-Fi 8 už není pouze záležitostí prezentací a dokumentů, ale dostává se k reálnému hardwaru.
ASUS 6. ledna představil koncept routeru ROG NeoCore a zveřejnil výsledky prvního veřejného testu reálné propustnosti Wi-Fi 8. Design vychází z tvaru dvacetistěnu a počítá s rozmístěním antén ve vrcholech. Později ASUS uvedl také konkrétní model ROG Rapture GT-BN98 Pro, který používá draft standardu IEEE 802.11bn. Nabízí osm externích antén, čtyři pásma, čtyřjádrový procesor na 2,6 GHz a vícegigabitové ethernetové porty.
TP-Link 9. ledna popsal živé demo v privátní místnosti na veletrhu. Nešlo o render ani maketu. Na přístupovém bodu a klientské desce běžel reálný čtyřproudový Wi-Fi 8 link s měřitelným přenosem dat. TP-Link v testu sledoval také chování spojení při řízeném rušení.
Broadcom 6. ledna představil platformu s čipy BCM4918 a BCM6714/BCM6719. MediaTek na CES odhalil rodinu Filogic 8000 a uvedl, že první čipsety mají k zákazníkům dorazit ještě v roce 2026. Později se k vývoji přidaly také další platformy, například Qualcomm N8 pro síťovou infrastrukturu.
Kdy to bude v obchodech a má smysl čekat
Tady je potřeba opravit starší odhady. Wi-Fi 8 už se na trh skutečně dostává, přestože samotný standard IEEE 802.11bn ještě není finální. ASUS má ROG Rapture GT-BN98 Pro v nabídce jako router postavený na draftu 802.11bn a TP-Link 30. září 2026 otevřel předobjednávky modelu Archer 8 Ultra ve vybraných zemích. Další modely mají následovat.
Podle oficiální timeline IEEE je 802.11bn stále ve fázi draftu D2.0. Hlasování nad touto verzí skončilo 2. září 2026 a pracovní skupina pokračuje v řešení připomínek. Aktuální harmonogram počítá s dokončením standardu v roce 2028.
První Wi-Fi 8 routery tedy můžete koupit už dnes, ale nabídka je zatím omezená a jde o zařízení založená na rozpracovaném standardu. Navíc jejich plný potenciál využijete až s klientskými zařízeními, která budou Wi-Fi 8 skutečně podporovat. To je zatím podstatně důležitější omezení než samotná dostupnost routerů.
Pokud teď řešíte reálný problém se sítí, kvalitní Wi-Fi 7 router stále dává smysl. Wi-Fi 7 má hotový ekosystém, širokou nabídku zařízení a okamžitý přínos. Čekat se vyplatí především těm, kdo plánují větší upgrade celé domácí sítě a mohou si dovolit počkat, až se rozšíří nejen routery, ale také telefony, notebooky a další klientská zařízení s podporou Wi-Fi 8.
Jedna věc je ale důležitá: váš budoucí Wi-Fi 8 router automaticky nezlepší situaci sousedům, kteří zůstanou na starší generaci. Chytřejší koordinace spektra a stabilnější soužití v zarušeném paneláku se naplno projeví hlavně ve chvíli, kdy novou generaci začne používat více zařízení a přístupových bodů v okolí. Neznamená to ale, že by Wi-Fi 8 potřebovala být nasazena v celém domě, aby měla smysl. Přínos může mít už samotný moderní router, zejména pokud je problémem rušení, přetížení nebo nestabilní pokrytí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík