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Wi-Fi 8 neřeší rychlost, ale problém, který trápí každého v paneláku. První prototypy routerů už byly představeny

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Wi-Fi 8 cílí na stabilitu a latenci v zarušeném prostředí, ne na vyšší špičkovou rychlost. A první hardware už funguje naživo.
Wi-Fi router ASUS

Wi-Fi router ASUS

Zdroj: Asus
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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