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Ovečkin odehrál poslední domácí premiéru kariéry. Washington ho na led poslal hlasem jeho vlastních synů

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Washington zahájil domácí část sezony vítězstvím 5:3 nad Pittsburghem, ale výsledek byl tentokrát až druhým příběhem večera. Alexandr Ovečkin nastoupil k poslední domácí premiéře kariéry a před zaplněnou arénou ho představili jeho synové Sergej a Ilja. Na druhé straně ledu přitom znovu stál Sidney Crosby.
Ovečkin odehrál poslední domácí premiéru kariéry. Washington ho na led poslal hlasem jeho vlastních synů

Ovečkin odehrál poslední domácí premiéru kariéry. Washington ho na led poslal hlasem jeho vlastních synů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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