Dynamo odmítá, že je v úpadku. Dva dluhy již zaplatilo, existenci třetího popírá

Českobudějovické Dynamo se poprvé obsáhleji vyjádřilo k insolvenčnímu návrhu, který v posledních dnech řeší Krajský soud v Českých Budějovicích. „Především je nutné zdůraznit, že SK Dynamo České Budějovice a.s. nebylo soudem prohlášeno za společnost v úpadku a soud rovněž nevydal rozhodnutí o úpadku Klubu. Proti Klubu byl podán insolvenční návrh. Samotné podání insolvenčního návrhu však není totéž jako rozhodnutí soudu o úpadku Klubu,“ uvádí Dynamo.
Insolvenční návrh podala písecká společnost Gornicky, která podle něj klubu v roce 2024 dodávala uzeniny a sýry. V návrhu jsou zmíněni také další dva věřitelé – bývalý trenér Jiří Kladrubský a grafik Ondřej Tichý. Celková výše uváděných pohledávek se podle návrhu pohybovala kolem 850 tisíc korun.
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Klub ale nyní tvrdí, že žádná z pohledávek uvedených v aktuálním insolvenčním návrhu nevznikla za současného vlastníka. „Všechny se vztahují k období před změnou vlastnictví a převzetím Klubu v létě 2025,“ stojí ve vyjádření.
Dynamo insolvenční návrh odmítá
Klub zároveň upozorňuje, že po změně vlastnictví začaly různé fyzické i právnické osoby uplatňovat své nároky vztahující se k dřívějším obdobím. Podle Dynama však samotné tvrzení věřitele neznamená, že pohledávka skutečně existuje.
„Každý uplatněný nárok je individuálně a důkladně prověřován jak po skutkové, tak po právní stránce. Samotná skutečnost, že někdo tvrdí, že mu Klub dluží peníze, neznamená, že taková pohledávka skutečně existuje ani že ji Klub uznává,“ uvedlo Dynamo.
Právní zástupce klubu proto soudu navrhl, aby insolvenční návrh odmítl jako zjevně bezdůvodný. Dynamo současně uvedlo, že oprávněné a doložené nároky řeší podle jejich právního základu. U těch, které považuje za neopodstatněné nebo sporné, je podle svých slov připraveno využít všechny dostupné právní prostředky.
Kladrubský a Tichý své peníze dostali
V původním insolvenčním návrhu figuroval také bývalý trenér Jiří Kladrubský. Podle dokumentu, který návrh doprovázel, měl po klubu požadovat přibližně 597 tisíc korun. Částka měla vycházet ze staršího pracovního vztahu a splátkové dohody.
„V případě Jiřího Kladrubského se Klub snažil s panem Kladrubským aktivně komunikovat a usiloval o vyřešení celé záležitosti již dlouho před podáním insolvenčního návrhu. Navzdory tomu komunikace z jeho strany v posledních měsících ustala, a to i přesto, že Klub podnikl kroky k jejímu obnovení. Tato záležitost však byla nyní v plném rozsahu vyřešena,“ uvedl klub.
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Vyřešená má být podle Dynama také pohledávka grafika Ondřeje Tichého. Ten v návrhu požadoval přes 54 tisíc korun za neuhrazené grafické práce. Tichý dříve uvedl, že se s klubem pokoušel domluvit přibližně rok.
Spor s firmou Gornicky pokračuje
Odlišná je podle Dynama situace kolem společnosti Gornicky, která insolvenční návrh podala. Právě její pohledávku klub nadále zpochybňuje.
Firma podle dřívějších informací dodávala Dynamu v roce 2024 potraviny. Z celkové vyfakturované částky necelých 290 tisíc korun měl klub podle insolvenčního návrhu uhradit pouze část a zbylých 241 tisíc korun mělo zůstat po splatnosti. Společnost následně tvrdila, že se s klubem pokoušela dohodnout na vypořádání prostřednictvím reklamního plnění. Dynamo nyní přichází s vlastní verzí komunikace mezi oběma stranami.
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„Dne 8. července 2025 Klub zaslal příslušnou fakturu přímo panu Leoši Gornickému spolu s žádostí týkající se navrhovaného zápočtu. Pan Gornický na tentýž e-mail odpověděl o několik minut později a ve své odpovědi na navrhovaný zápočet výslovně odkázal,“ uvedlo Dynamo.
Právě tento dokument má podle klubu podporovat jeho argumentaci před soudem. Dynamo zároveň odmítá, že by změna vlastníka měla být příležitostí k automatickému uznání starších nároků.
„Změnu vlastnictví nelze využívat jako příležitost k uplatňování nároků vůči Klubu bez jasných důkazů, řádného prověření a odpovídajícího právního základu. Současný vlastník nedovolí, aby byla změna vlastnictví využívána k prosazování neopodstatněných či nepodložených nároků vůči Klubu,“ stojí ve stanovisku.
Soud po Dynamu požaduje další podklady
Krajský soud už v rámci řízení Dynamo vyzval, aby předložilo seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců. Klub má soudu dodat také účetní a další dokumenty, na jejichž základě bude možné posoudit jeho ekonomickou situaci. Soud se bude mimo jiné zabývat tím, zda jsou splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku.
Insolvenční řízení přichází pro Dynamo v mimořádně turbulentním období. Klub loni vypadl z nejvyšší soutěže a po změně vlastníka se dostal do ostrého sporu s českobudějovickou radnicí. Město následně vypovědělo Dynamu smlouvu ke stadionu na Střeleckém ostrově a klub kvůli problémům s domácím stadionem nezískal licenci pro druhou ligu. V aktuální sezoně tak nastupuje ve třetí nejvyšší soutěži.