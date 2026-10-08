Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dynamo odmítá, že je v úpadku. Dva dluhy již zaplatilo, existenci třetího popírá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dynamo se vyjádřilo k insolvenčnímu návrhu, který proti klubu podala společnost Gornicky. Vedení zdůrazňuje, že soud zatím nerozhodl o úpadku. Zároveň tvrdí, že pohledávky uvedené v návrhu vznikly před změnou vlastníka a část z nich už byla vyřešena. Pohledávku společnosti Gornicky klub zpochybňuje.
Dynamo odmítá, že je v úpadku. Dva dluhy již zaplatilo, existenci třetího popírá

Dynamo odmítá, že je v úpadku. Dva dluhy již zaplatilo, existenci třetího popírá

Zdroj: Město České Budějovice
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:34

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Budějce monitorovaly pohyb cyklistů. Data využijí při plánování nových cyklostezek
Budějce monitorovaly pohyb cyklistů. Data využijí při plánování nových cyklostezek
Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců
Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců

Krajský soud vyzval fotbalový klub Dynamo České Budějovice, aby předložil seznam majetku, závazků a...

Srdce Vltavy vystupuje z Lipna. Zatopené koryto je znovu vidět
Srdce Vltavy vystupuje z Lipna. Zatopené koryto je znovu vidět

Klesající hladiny znovu odhalují místa, která byla desítky let ukrytá pod vodou. Jedním z nich je takzvané...

Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala
Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala

Českobudějovický Dům umění je už druhým měsícem bez výstav a návštěvníků. Přestože rekonstrukce měla podle...

Oprava knihovny v Táboře nabere zpoždění. Město přidá miliony a promění i bývalé kino
Oprava knihovny v Táboře nabere zpoždění. Město přidá miliony a promění i bývalé kino

Opravená městská knihovna v Táboře se pro veřejnost otevře příští rok v srpnu. Původně měla přestavba...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.