Volkanovski Hollowaye třikrát porazil. Fanoušci se stejně hádají dodnes

Mezi Volkanovskim a Hollowayem nikdy nestála nenávist. Žádné velké skandály, žádné osobní urážky, žádné divadlo postavené na tom, kdo koho poníží víc. Přesto jejich rivalita vydržela roky a dodnes se k ní fanoušci vracejí při každé debatě o nejlepších pérových vahách historie.
Důvod je jednoduchý. Tohle nebyl příběh dvou mužů, kteří se nesnášeli. Byl to střet šampiona, jenž přišel o trůn, a vyzyvatele, který mu ho vzal v době, kdy Max Holloway vypadal jako tvář celé divize.
Tři titulové bitvy
První zápas přišel na UFC 245 v prosinci 2019. Alexander Volkanovski porazil Maxe Hollowaye na body a stal se novým šampionem pérové váhy. Nebyl to náhodný výsledek ani rychlý zkrat. Australan uspěl přes pohyb, taktiku, low kicky a schopnost rozbít Hollowayův rytmus.
Odveta na UFC 251 už rozjela mnohem větší spor. Volkanovski vyhrál děleným rozhodnutím, Holloway podle velké části fanoušků ovládl úvod zápasu a výsledek se okamžitě začal pitvat kolo po kole. Oficiálně šel titul znovu za Volkanovskim, ale debata o tom, kdo měl odejít jako vítěz, tím neskončila. UFC jejich společnou historii později shrnula i v oficiálním profilu trilogie.
Respekt bez smíru
Třetí zápas na UFC 276 měl dát odpověď, kterou fanoušci po druhém duelu pořád hledali. A tentokrát ji Volkanovski dal jasně. Hollowaye porazil na body jednomyslně a podle výsledku 50-45 u všech tří rozhodčích zavřel sportovní část sporu velmi tvrdě.
Jenže u fanoušků to nefungovalo tak jednoduše. Holloway měl pořád status bývalého šampiona, miláčka publika a bojovníka, který nikdy nepůsobil jako zlomený soupeř. Volkanovski zase nasbíral tři výhry nad jedním z nejlepších bojovníků své generace, a přesto část lidí dlouho řešila hlavně druhý zápas.
Tato rivalita ukazuje, že válka v MMA nemusí vzniknout jen z urážek. Někdy stačí dva špičkoví bojovníci, těsné bodování a fanoušci, kteří vidí stejný zápas úplně jinak.
Volkanovski z té trilogie vyšel jako muž, který Hollowaye třikrát porazil a převzal vládu nad pérovou váhou. Holloway z ní ale neodešel jako poražený bez lesku. I proto tahle rivalita přežila víc než běžné titulové série. Neprodával ji skandál, ale kvalita obou bojovníků.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková