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Volkanovski Hollowaye třikrát porazil. Fanoušci se stejně hádají dodnes

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Alexander Volkanovski a Max Holloway spolu nevedli špinavou rivalitu. Tři titulové zápasy ale rozdělily fanoušky tak silně, že vznikla jedna z nejdelších debat pérové váhy.
Volkanovski Hollowaye třikrát porazil. Fanoušci se stejně hádají dodnes

Volkanovski Hollowaye třikrát porazil. Fanoušci se stejně hádají dodnes

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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