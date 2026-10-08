Češi a Slováci v UFC. Procházka byl šampion, Slovensko má čtyři jména

Od prvního českého zápasu v UFC uplynulo šestnáct let. Mezitím organizací prošlo šest Čechů, Jiří Procházka získal titul a Slovensko během několika let přidalo pět bojovníků se smlouvou. Aktuální stav je ale proti minulosti výrazně jiný.
Procházka posunul český strop
Karlos Vémola se v roce 2010 stal prvním Čechem v UFC. Po něm přišel Viktor Pešta, následovala Lucie Pudilová a v roce 2020 se přidali David Dvořák s Jiřím Procházkou. Šestým českým jménem se stala Tereza Bledá.
Procházka dokázal něco, na co předchozí generace nedosáhla. Po výhrách nad Volkanem Oezdemirem a Dominickem Reyesem v červnu 2022 porazil Glovera Teixeiru a získal titul UFC v polotěžké váze. V dubnu 2026 se o pás pokusil znovu, tentokrát ho však v prvním kole knokautoval Carlos Ulberg. Český bojovník zůstává dvojkou žebříčku a UFC mu na 21. listopadu v Kataru naplánovalo zápas s Navajem Stirlingem.
Z českých jmen už v organizaci nepůsobí David Dvořák ani Lucie Pudilová. Oba se vrátili na domácí scénu do OKTAGONu. Nejasná zůstává situace Terezy Bledé. UFC ji stále vede jako aktivní bojovnici, její trenér André Reinders ale v září uvedl, že původní smlouva po prosincovém zápase s Jamey-Lyn Horthovou vypršela a nový kontrakt zatím potvrzený nemají.
Slovensko přidalo další jména
Prvním Slovákem v UFC se stal v roce 2020 Ľudovít Klein. Později se přidal těžkotonážník Martin Buday, který v organizaci nasbíral bilanci 7-1. Přesto mu UFC po výhře nad Marcusem Buchechou v červenci 2025 novou smlouvu nenabídlo a Buday se následně vrátil do OKTAGONu. Klein na soupisce zůstává, naposledy však v srpnu 2026 prohrál v Bělehradu s Tofiqem Musayevem na TKO ve druhém kole.
Stejný bělehradský turnaj přinesl premiéru Vlasta Čepa. Bývalá hvězda OKTAGONu nastoupila proti Gilbertu Urbinovi, který slovenského ranaře zastavil už po 61 sekundách prvního kola.
Slovenské zastoupení pak během několika týdnů výrazně narostlo. Neporažená Lucia Szabová zamířila do UFC po vítězství nad Lucií Pudilovou a 31. října ji čeká debut proti Tainaře Lisboa. Martin Kozák si zase 8. září vybojoval smlouvu v Dana White’s Contender Series, kde ve druhém kole zastavil Christiana Echolse.
Slovensko tak má k říjnu 2026 pod smlouvou čtyři bojovníky: Kleina, Čepa, Szabovou a Kozáka. Česká stopa stojí především na Procházkovi, zatímco další budoucnost Bledé není veřejně potvrzená. Procházkův titul z roku 2022 však zůstává hranicí, na kterou zatím žádný jiný český ani slovenský bojovník v UFC nedosáhl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek