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Tukové usazeniny mohou bránit správnému proudění krve tepnami. Prvním krokem ke změně je pohyb a zdravá strava

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Ucpané tepny můžete zvrátit pomocí diety, cvičení a zvládání stresu. Změny životního stylu a užívání předepsaných léků mohou také snížit hromadění plaku. Když se v tepnách nahromadí tukové usazeniny plaku, mohou se ucpat. Můžete však [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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