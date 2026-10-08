Exkluzivně: Manžel Charlotte Štikové musí na transplantaci: Operaci odkládal, jak jen mohl!

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Zatímco s Charlotte Stefanovou (30) prožívají jedno z nejkrásnějších období svého života a netrpělivě očekávají narození dcerky Scarlet, jejich radost kalí vážné starosti. Martin Stefan (51) nám exkluzivně prozradil, že od roku 2014 bojuje se srdečními problémy a nyní ho čeká transplantace. Přiznal také, že zdraví dlouho odsouval kvůli rodině. Zdraví dlouho dával až na druhou kolej
Martin se srdečními obtížemi potýká už od roku 2014. Dlouhé roky byl jeho stav relativně stabilní, v poslední době se ale podle jeho slov zhoršil. Do toho přišlo těhotenství Charlotte, přípravy na příchod miminka a další životní změny. „Už vlastně od roku 2014 zjistili nějaké problémy se srdcem. Celou dobu to bylo dobrý, dobrý, teď se to trošku zhoršilo. Ale já doufám, že to nebude tak horké, jak to vypadá,“ svěřil se Martin. Kvůli rodině vlastní zdraví odkládal
Martin přiznává, že v poslední době řešil především rodinu a své zdravotní problémy odsouval stranou. Charlotte ho ale podle jeho slov neustále přesvědčuje, že tentokrát musí myslet také na sebe. „Je pravda, že to zdraví trošku odkládám, posunu ho na druhou kolej, abych upřednostnil vlastně tu rodinu. Ale Charlotte furt do mě hučí, že má pravdu a že bych se měl na to víc zaměřit,“ říká otevřeně budoucí tatínek. Sám už ale ví, že svůj zdravotní stav musí začít řešit naplno. Na miminko se těší, Martin už zásobuje domácnost plenkami
Navzdory náročnému období se Martin a Charlotte soustředí také na narození dcerky Scarlet. Zatímco Charlotte řeší především oblečení a další výbavičku, Martin vzal přípravy po svém. „Já mám už narvanou svoji skříň plenkama a takovýma věcma, jako jsou vlhčené ubrousky. Pořád nakupuju, každý den vždycky něco přikoupím,“ směje se. Přiznává ale, že do velikostí dětského oblečení se příliš nehrne. Plenky a ubrousky jsou podle něj jistota. Těhotenské focení? Charlotte ho musela přemlouvat
Na společné těhotenské focení se přitom Martin původně příliš nehrnul. Pózování před objektivem totiž rozhodně nepatří mezi jeho oblíbené aktivity. „Ne dlouze, ale hrozně dlouho. Hrozně dlouho, protože to není takové pro mě. To je holčičí věc,“ přiznal se smíchem. Dnes už ale vznikají společné vzpomínky na období, kdy čekají své miminko. Manželské bouřky jsou podle Martina minulostí
Martin zároveň otevřeně přiznal, že začátky jejich vztahu nebyly vždy jednoduché. Některé neshody podle něj vznikaly především proto, že si sám potřeboval zvyknout na nový život a nedokázal o svých pocitech dostatečně mluvit. „Snažil jsem se to v sobě dusit, nemluvili jsme o tom. Proto byly takové žabomyší války a hádky. Ale teď už se to všechno vyjasnilo, je to super,“ uzavřel Martin. Zdroj: Aplausin.cz