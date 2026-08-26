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Chodci se po ročních opravách vrátili na lávku v Kynšperku nad Ohří

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V Kynšperku nad Ohří končí obnova předmostí historické lávky přes Ohři. Stava byla předána do předběžného užívání a po roce se na ni vrátili chodci. Slavnostní otevření lávky, které bylo původně v plánu v červenci, se posouvá na září nebo říjen.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Mikroregion Sokolov - východ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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