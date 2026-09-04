Hledání nejkrásnějšího vánočního stromu s výškou 13 metrů odstartovalo město Plzeň

Loni věnovali vánoční strom pro Plzeň manželé Jungbauerovi. Čtrnáct metrů vysoký smrk ztepilý rostl na předzahrádce rodinného domu ve Vrabinské ulici ve Stodu na Plzeňsku. Majitelé ho vysadili v 80. letech minulého století.
„Letos bude vánoční strom stát v novém prostředí. Západní část náměstí Republiky prošla významnou proměnou a věřím, že spolu vytvoří nezapomenutelnou vánoční atmosféru. Moc děkujeme všem, kteří k ní přispějí. Třeba právě tím, že městu darují strom. Je to už dlouhodobá tradice a stromy, které byly vybrány vždy Plzeňany potěšily,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO).
Vedle krásy a požadované výšky ale musí nabídnutý strom splňovat i další kritéria.
„Důležité je, aby ke stromu měl přístup jeřáb i téměř dvacetimetrový tahač s podvalníkem, který strom odveze na náměstí Republiky. Právě na této druhé podmínce mnoho kandidátů ztroskotá,“ dodal náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).
Ne každý strom je vhodný. I po pokácení je nutné prozkoumat, zda není poškozený nebo napadený hnilobou. Výběr stromu musí posoudit i technici veřejného osvětlení, aby rozhodli, zda strom splňuje parametry pro umístění vánočních světel a ozdob.
V Plzni byl nejčastějším vánočním stromem dosud smrk, několikrát náměstí zdobila také douglaska, výjimečně stály na náměstí i jedle. V roce 2021 to byla jedle obrovská (Abies grandis) z obce Zahrádka jen pár kilometrů za hranicemi kraje. Právě tento strom vzbudil velkou pozornost a přilákal na náměstí velké množství lidí. Takzvanou grandisku lze totiž vidět jako vánoční strom jen výjimečně. Výjimečný strom by město chtělo na náměstí Republiky nazdobit i letos. Možná někde roste a dosáhl již požadované výšky, aby mohl náměstí rozzářit.
Majitelé, kteří strom městu věnují, bývají téměř vždy přítomni při jeho rozsvěcení o první adventní neděli. Zástupci města jim poděkují za tak vzácný dar, kterého si jeho občané i návštěvníci města užívají minimálně do svátku Tří králů.
„Přáli bychom si, aby letošní vánoční strom rostl co nejblíže, ideálně přímo v Plzni. Převoz z větší dálky je vždy složitější a nákladnější, proto bychom pro strom nechtěli vypravovat celou flotilu techniky dále než padesát kilometrů,“ vysvětluje vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.
„Loni jsme ke stému výročí od rozsvěcení prvního vánočního stromu a náměstí Republiky v Plzni rozdávali malé sazenice jedlí. Letos se těšíme na první fotografie malých stromečků, které by nám měli jejich majitelé zaslat. Právě z nich může být za přibližně třicet let vánoční strom,“ vysvětluje Milan Sekáč. Do té doby ale musí město hledat mezi těmi, které mu lidé nabídnou.
Výběr vánočního stromu končí na přelomu září a října. Vzhledem k adventním trhům na náměstí Republiky musí být do sousedství katedrály svatého Bartoloměje instalován už v průběhu listopadu, aby se již na prví adventní neděli mohl nazdobený rozzářit.