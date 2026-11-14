Podívejte se, jak vyrobit tradiční adventní věnec krok za krokem. Poradíme s výběrem chvojí, svíček i dekorací pro krásnou vánoční výzdobu.
Jak vyrobit tradiční adventní věnec: Voňavé jehličí, svíčky a vánoční kouzlo
Voňavé jehličí, sušené plody a jemný třpyt světel ze čtyř svíček. Tradiční
adventní věnec patří k nejstarším a nejkrásnějším symbolům přicházejících Vánoc. I když obchody každoročně nabízejí nepřeberné množství pestrobarevných hotových dekorací, vlastnoručně vyrobený adventní věnec má úplně jiné kouzlo. Do domu vdechne poctivou domácí atmosféru, nezaměnitelnou vůni lesa a takový vzhled, jaký si sami zvolíte.
Připravila jsem pro vás podrobný návod, jak si vlastnoručně vytvořit klasický kulatý adventní věnec krok za krokem, který se stane ozdobou vašeho vánočního stolu.
Jak vyrobit adventní věnec – Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo – Co budete k výrobě adventního věnce potřebovat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co budete k výrobě adventního věnce potřebovat?
Než se pustíte do výroby adventního věnce, připravte si všechny potřebné materiály a pomůcky. Ušetříte si tak odbíhání od práce.
Základ věnce: slaměný nebo polystyrenový korpus (ideální je průměr kolem 30 cm, ale doporučuji vybrat takový rozměr, který dokonale padne do vánočního aranžmá vašeho stolu), floristický drátek, nůžky, drát, popř. tavná pistole.
Chvojí: větvičky různých druhů jehličnanů – skvěle poslouží jedle korejská, která neopadává a má krásně ploché jehličí, stříbrný smrk, klasická borovice nebo tis. Čtěte také: Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo
Svíčky a bodce: čtyři svíčky, čtyři kovové bodce pro jejich bezpečné upevnění.
Přírodniny a dekorace: sušené plátky pomerančů a jablek, celé svitky skořice, hvězdičky badyánu, oříšky, šišky, drobné baňky nebo drobné dřevěné dekorace. Jak vyrobit adventní věnec krok za krokem Jak vyrobit adventní věnec – Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo – Příprava chvojí a korpusu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Příprava chvojí a korpusu
Základem
adventního věnce, který bude působit jako z obálek časopisů, je správné stříhání a příprava větviček. Jehličí si nastříhejte na menší kousky dlouhé asi 10 až 15 cm. Ze spodních částí stonků jehličí otrhejte, aby se vám větvičky dobře vázaly a nedělaly na korpusu velké boule. Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště
Korpus si položte a na jeho začátku pevně připevněte floristický drátek. Můžete ho omotat kolem slámy nebo propíchnout do polystyrenu. Drátek na začátku nestříhejte, pojedete s ním v kuse až do konce.
Jak vyrobit adventní věnec – Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo – Vázání větviček do kruhu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vázání větviček do kruhu
Do ruky si vezměte tři až čtyři větvičky tak, aby tvořily úhledný svazeček. Přiložte je ke korpusu a pevně dvakrát až třikrát omotejte drátkem kolem dokola.
Hned vedle položte další svazeček větviček tak, aby překryl spodní oholenou část předchozích větviček a schoval drátek. Tímto postupem, vždy stejným směrem postupujte po obvodu celého korpusu.
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Dbejte na to, abyste větve utahovali pevně a rovnoměrně.
Věnec na stůl musí být hustý a stejně bohatý ze všech stran, svrchu i zboku. Nikde nesmí prosvítat slaměný základ. Jakmile se vrátíte na začátek, drátek pevně utáhněte, zamotejte a zajistěte proti rozpletení. Jak vyrobit adventní věnec – Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo – Bezpečné upevnění svíček. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Bezpečné upevnění svíček
Před samotným dekorováním je důležité rozmístit svíčky. Tradičně se umisťují do čtverce, nebo vedle sebe do jedné řady. Do spodní části každé svíčky opatrně zatlačte kovový bodec a ten pak pevně zasuňte do korpusu.
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Vždy dbejte na to, aby svíčky stály naprosto rovně a byly ve větší vzdálenosti od hořlavých přírodnin, které na věnec teprve přilepíte. Bezpečnost má při hoření svíček naprostou přednost!
Jak vyrobit adventní věnec – Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo – Finální aranžování a zdobení. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Finální aranžování a zdobení
Konečně přichází na řadu nejkreativnější část. Rozložte si dekoraci nejdříve jen tak k věnci, abyste viděli, jak k sobě tvary a barvy lícují.
Pomocí tavné pistole postupně začněte připevňovat sušené pomeranče, jablíčka, šišky a skořici. Větší prvky skládejte do skupinek po třech nebo pěti kusech, působí to přirozeněji než rovnoměrné aranžování po celém obvodu. Mezi plody můžete také opatrně zasunout i kousky sušeného mechu nebo drobnou stuhu. Nakonec věnec zkontrolujte z dálky, zda někde nepřečnívá lepidlo nebo volná větvička.
Tip redakce PlanetaZahrady
Aby vám čerstvé jehličí vydrželo krásně zelené a voňavé po celé adventní období bez opadávání, hotový, a ještě neozdobený korpus postříkejte pomocí rozprašovače čistou vodou a nechte jej odpočinout na chladném místě, například v garáži nebo na balkoně. Jehličí díky tomu natáhne vlhkost a v teple pak vydrží svěží až do Tří králů.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)