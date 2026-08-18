Alcaraz trénuje na 55 procent a nehrál od dubna. Becker, Roddick i Rusedski zpochybňují jeho start na US Open

15. dubna v Barceloně sedminásobný grandslamový šampion odstoupil ze zápasu a testy ukázaly, jak sám řekl, „o něco vážnější zranění, než všichni čekali.“ Od té chvíle vynechal Madrid, Řím, Roland Garros i celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu. Teď, na konci července, z jeho okolí prosakují útržky tréninkových videí, a tři bývalí hráči z nejvyšší ligy se shodují v jednom: co vidí, na grandslam nestačí. Liší se jen v tom, jak moc je to zlé.
Co vlastně znamená „trénuje na velmi nízké intenzitě“
Konkrétní číslo 55 procent, které koluje tenisovými médii, se v primárních zdrojích nepodařilo dohledat. Ověřené je něco jiného, a možná výmluvnějšího. Podle informací španělského serveru CLAY z Alcarazova okolí trénuje Španěl „na velmi nízké intenzitě, jemně a bez velkých nároků“. Žádné sety. Žádné tréninkové zápasy. Žádný plný servis.
Pro laika to může znít jako rozumná opatrnost. Pro kohokoli, kdo ví, co obnáší pětisetový grandslam na betonu, je to alarmující zpráva. US Open začíná za pět týdnů.
Tři hlasy, tři stupně skepse
Boris Becker reagoval jako první. Po zhlédnutí tréninkového videa napsal na síti X: „Hezké vidět ho trochu pálit do míče, ale obávám se, že je ještě daleko.“ Krátká věta, tvrdý verdikt. Becker nerozvádí, nerelativizuje, prostě vidí hráče, který není ani blízko soutěžní formě.
Greg Rusedski šel hlouběji. Ve svém podcastu Off Court With Greg Rusedski rozebral video po jednotlivých úderech a konstatoval, že by byl „šokovaný“, kdyby Alcaraz na US Open nastoupil. Klíčový argument? Při servisu neviděl skutečně odehraný servis, jen pohybové vzory, lehké údery, náznaky. „Vyvolává to víc otázek než odpovědí,“ shrnul bývalý britský jedničkář. Rusedski zároveň zdůraznil, že i kdyby Alcaraz potřeboval celý rok, hlavní je vrátit se zdravý.
Andy Roddick byl nejméně kategorický. V podcastu Served přečetl situaci jinak: ortézu na zápěstí, kterou Alcaraz nosil na veřejnosti, interpretoval spíš jako preventivní opatření. „Já bych si taky něco dal, i kdybych byl skoro v pořádku,“ řekl. Ale ani Roddick netlačil na rychlý návrat. Naopak, apeloval na dlouhodobý pohled a připomněl, co se stane, když se elitní tenista vrátí příliš brzy.
Rozpor mezi trojicí neplyne z odlišných faktů. Všichni vycházejí ze stejných kusých signálů. Becker čte vizuální dojem, Rusedski analyzuje technické detaily, Roddick hledá prozaičtější vysvětlení. Výsledek je ale společný: nikdo z nich neřekl „bude hrát a bude fit.“
Stín Thiema a del Potra
Roddick v dubnovém dílu svého podcastu výslovně zmínil dvě jména, která v tenise fungují jako varovný příběh. Dominic Thiem si na Mallorce v roce 2021 poranil pravé zápěstí a jeho kariéra se z toho nikdy pořádně nevzpamatovala. Při oznámení konce sám přiznal, že zápěstí „není takové, jaké by mělo být.“ Juan Martín del Potro absolvoval sérii operací obou zápěstí; ATP v jeho profilu eviduje jednu operaci pravého a tři levého.
U Alcaraze zatím žádná operace veřejně oznámena nebyla. To je podstatný rozdíl. Ale zápěstí zůstává u elitního tenisty partií, kde se chyba v načasování návratu platí měsíci nebo roky, ne týdny.
Na soupisce ano, jistota startu ne
22. července ATP zveřejnila entry list US Open. Alcaraz na něm figuruje jako obhájce titulu. Hned vedle poznámka: od Barcelony v dubnu nehrál kvůli zranění zápěstí. Světovou jedničkou je Jannik Sinner, čerstvý wimbledonský šampion. Alexander Zverev přijíždí jako vítěz Roland Garros.
Samotná přihláška ale neznamená reálnou zápasovou připravenost. Podle nás je rozhodující otázka jiná než „stihne to“: jde o to, zda jeho tým pustí na kurt verzi hráče schopnou zvládnout pětisetový zápas na betonu, aniž by si zápěstí znovu rozhodil hned v prvním týdnu. K tomu by potřeboval plný servis bez omezení, soutěžní zátěž aspoň dvou po sobě jdoucích dnů a absenci negativní reakce zápěstí. Nic z toho zatím veřejně prokázáno nebylo.
Proč Alcaraz mlčí
Přímé veřejné vyjádření od samotného hráče v posledních týdnech chybí. Jeho okolí přes CLAY opakovaně komunikuje jednu linii: nechceme urychlovat termíny, nechceme ohrozit zbytek sezony kvůli návratu o pár týdnů dřív. Cincinnati zůstává pracovním cílem, ale rozhodovat se bude podle reakce zápěstí na postupně zvyšovanou zátěž.
Méně veřejných termínů znamená menší tlak. Žádné datum, ke kterému by se musel zavázat. Žádný turnaj, ze kterého by musel veřejně odstupovat. Jen tiché navyšování intenzity a čekání, jestli zápěstí odpoví ano, nebo ne.
Pokud odpoví ne, hlavním favoritem US Open se stává Sinner. Pokud ano, New York dostane příběh, kvůli kterému se grandslamy hrají. Pět týdnů je v tenise hodně času. Ale taky zoufale málo, když člověk tři měsíce neodehrál ani set.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář