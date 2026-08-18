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Alcaraz trénuje na 55 procent a nehrál od dubna. Becker, Roddick i Rusedski zpochybňují jeho start na US Open

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Carlos Alcaraz tři měsíce po zranění zápěstí stále neodehrál jediný soutěžní zápas. Na entry listu US Open jeho jméno figuruje, na kurtu ale zatím jen lehce napaluje míče bez setů a bez servisu naplno.
Alcaraz trénuje na 55 procent a nehrál od dubna. Becker, Roddick i Rusedski zpochybňují jeho start na US Open

Alcaraz trénuje na 55 procent a nehrál od dubna. Becker, Roddick i Rusedski zpochybňují jeho start na US Open

Zdroj: rain / Creative Commons / CC - BY -SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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