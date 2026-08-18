Samsung prohrál soud o Galaxy S22 a odmítl zaplatit. Podvedení majitelé mohou dostat přes 4 000 Kč každý

Samsung prodával dosud řadu Galaxy S22 jako své nejvýkonnější telefony. Jenže tisíce korejských zákazníků zjistily, že jejich telefony při hraní skrytě omezují výkon, a Samsung o tom mlčel. Spor se táhl od roku 2022, prošel dvěma instancemi a třemi neúspěšnými pokusy o smír, než soud v březnu 2026 definitivně rozhodl. Částka cca 4 000 Kč na osobu přitom odpovídá původnímu požadavku žalobců. Skutečně potvrzená výplata je nicméně nižší. Celý případ má ale ještě jednu otevřenou větev, která může Samsung bolet víc než samotné odškodné.
Co Samsung sliboval a co telefon skutečně dělal
Když Samsung v únoru 2022 představil Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra, marketingové materiály na Samsung Global Newsroom mluvily o „nejvýkonnějších zařízeních v historii Galaxy“. Čip Exynos 2200 nebo Snapdragon 8 Gen 1, nový GPU, rekordní výsledky v benchmarcích. Jenže pod kapotou běžel nástroj Game Optimizing Service (GOS). Ten při vysoké zátěži automaticky snižoval výkon GPU a upravoval rozlišení, aby hlídal teplotu. Problém nebyl v tom, že taková ochrana existovala. Problém byl v tom, že ji uživatel nemohl jednoduše vypnout a Samsung o jejím dopadu na výkon při prodeji dostatečně neinformoval.
Věc eskalovala, když Geekbench v březnu 2022 vyřadil z žebříčku řady Galaxy S10, S20, S21 i S22. Důvod? Samsung omezoval aplikace podle jejich identifikátoru, ale benchmarkové testy tímto filtrem neprocházely. Telefon se tedy v testu mohl tvářit jako výkonnější, než jak se choval v reálné hře. Podobný problém měl i OnePlus 9 Pro, ale u Samsungu se kauza spojila s agresivním výkonovým marketingem, a proto zasáhla hlouběji.
Dva soudy, dva různé výsledky
Časová osa případu se v přepisech často zkresluje, proto je důležité ji rozseknout. 12. června 2025 padl rozsudek první instance u Obvodního soudu v Soulu. Soud uznal, že reklama na Galaxy S22 mohla být klamavá. Ale žalobu na náhradu škody zamítl, protože neuznal dostatečnou příčinnou souvislost mezi GOS a individuální újmou kupujících. Samsung tehdy na penězích vyhrál.
Žalobci se odvolali k Vrchnímu soudu v Soulu. Následovala tři kola mediálních jednání, včetně toho z 22. ledna 2026, kde se řešilo i rozšíření sporu o druhou a třetí vlnu žalob, celkem zhruba 3 000 poškozených. Dohoda nevznikla. Soud proto 12. února 2026 vydal rozhodnutí o nuceném smíru a Samsung proti němu ve stanovené lhůtě nevznesl námitku. 18. března 2026 se smír stal pravomocným.
Kolik peněz majitelé skutečně dostanou
Tady je klíčový rozdíl, který se snadno přehlédne. Původní žalobní návrh z roku 2022 požadoval na osobu 300 000 wonů, v přepočtu zhruba 4 100 až 4 400 Kč podle kurzu. Právě odtud pochází částka „přes 4 000 Kč“. Jenže finální nucený smír podle zpráv agentury FN News stanovil celkem 100 milionů wonů pro 1 882 žalobců. Při rovnoměrném rozdělení to vychází na přibližně 53 tisíc wonů na osobu, tedy kolem 750 Kč. Přesná částka na osobu veřejně zveřejněna nebyla a rozdělení nemusí být rovnoměrné, ale řádový rozdíl oproti původnímu nároku je zřejmý.
Pro korejské žalobce je to stále reálné plnění, ne jen papírový nárok. Smír má účinek soudního rozhodnutí a Samsung ho akceptoval.
Co čeká Samsung od regulátora, a proč to může být horší
Civilní spor skončil. Ale paralelně běží správní řízení u Korea Fair Trade Commission (KFTC), které je úplně oddělené. KFTC neřeší odškodné pro jednotlivce, ale to, zda Samsung porušil pravidla poctivého označování a reklamy tím, že dostatečně nevysvětlil dopad GOS na výkon a současně výkon zdůrazňoval v kampani. Podle srpnových informací serveru eDaily má KFTC věc projednat 2. září 2026 a interně padl návrh na vysokou sankci. Navíc se řízení netýká jen Galaxy S22, ale i řady S21 a tabletů Tab S8.
Zákon umožňuje KFTC uložit nápravná opatření, veřejné oznámení o porušení a peněžitou sankci až do výše 2 % relevantních tržeb. To je pro Samsung potenciálně mnohem větší bolest než 100 milionů wonů z civilního smíru.
Týká se to i českých majitelů Galaxy S22?
Ke korejskému sporu se zpětně připojit nelze, smír se týkal konkrétně vymezených žalobců. Nepodařilo se nám dohledat žádný evropský ani český program, který by na korejské vyrovnání přímo navazoval. Český majitel Galaxy S22 má teoreticky k dispozici cestu přes reklamaci u prodejce nebo stížnost týkající se klamavé reklamy. ČOI ve svém přehledu k reklamě uvádí, že klamavá může být i reklama, která zamlčí podstatnou informaci ovlivňující nákupní rozhodnutí. V EU navíc existuje rámec pro reprezentativní žaloby spotřebitelů, ale konkrétní evropská akce kvůli GOS zatím nevznikla.
Co se samotného omezování výkonu týče, Samsung ho nezrušil, jen ho přiznal. Oficiální podpora i v roce 2026 popisuje Game Booster s výkonovými režimy pro Galaxy S22, S23 i S24. V One UI 7 Samsung starý skrytý režim nahradil novým nastavením přímo v Game Boosteru. Regulace výkonu zůstala, ale uživatel ji konečně vidí.
Korejský případ ukázal jednu věc jasně: Samsung neprohrál kvůli tomu, že výkon řídil, ale kvůli tomu, že o tom mlčel, když prodával slib o nejvýkonnějším telefonu. Právě ten rozpor mezi reklamou a realitou stál za čtyřletým sporem a 2. září může stát i za regulační pokutou, která bude mít úplně jiný řád.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman