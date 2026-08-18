Kyselina boritá pod jabloň v srpnu: 5 gramů na 10 litrů vody a červi z jablek zmizí. Většina zahrádkářů to nezná

Prořezem a případnými postřiky proti škůdcům péče o jabloně rozhodně nekončí. V červnu se běžně aplikují živné směsi k mladým jabloním, které byly vysazeny před 2 až 3 lety a rostou v půdě chudé na minerální látky. Obvykle si vystačí s
přidáním dobře uleželého hnoje nebo kompostu. Správná výživa je však důležitá i v srpnu. Jde totiž o kritické období, kdy strom potřebuje energii pro vývoj plodů. Zanedbání tohoto aspektu může mít za následek malou úrodu a celkově špatnou kondici dřeviny. Kyselina boritá stromy vyživí
Jednou z účinných metod je použití kyseliny borité, která může pomoci zajistit šťavnatá jablka se skvělou chutí. Běžně už ji sice koupit nemůžete (u nás je již určena jen pro profesionální zemědělce), ale pokud máte doma stále ještě staré zásoby, bez obav po nich sáhněte. A
jak ji využít jako hnojivo pro jabloně? Připravte si speciální roztok rozpuštěním 5 gramů kyseliny borité v 10 litrech vody a vše aplikujte jako postřik. Ten je prospěšný zejména během vlhkého a deštivého léta, protože pomáhá zabránit rozvoji houbových chorob.
Další možností je vytvoření domácí výživné směsi. Budete potřebovat:
1 kilogram dobře uleželého kravského hnoje, 2 šálky dřevěného popela, 2 lžíce superfosfátu a 2 lžíce draselné soli.
Tyto složky důkladně promíchejte a přidáním vody vytvořte roztok – na uvedené množství budete potřebovat 10 litrů. Tento roztok naneste na stromy a
kolem každé jabloně vylijte přibližně 5 litrů. Důležité je roztok rovnoměrně nalít kolem kmene, nikoliv jej vylít celý na jedno místo. Před nanesením živné směsi zajistěte, aby stromek dostal vydatnou zálivku (jinak by mohlo dojít k popálení jemných a poměrně citlivých vlásečnicových kořínků). Zdroj fotografie: Depositphotos Pomůže i hnojení dřevěným popelem
Před použitím dřevěného popela je důležité otestovat pH půdy v okolí jabloní. Dřevěný popel je zásaditý a může ho zvýšit.
Většina jabloní má raději mírně kyselé až neutrální pH v rozmezí 6,0 až 7,0. Pokud se již pH půdy pohybuje v tomto rozmezí, nemusí být aplikace dřevěného popela nutná. Pokud je však půda kyselá (pH nižší než 6,0), dřevěný popel ji může pomoci neutralizovat.
Pomocí hrábí nebo zahradní motyčky lehce zapravte dřevěný popel do vrchní vrstvy půdy. Dávejte pozor, abyste to nepřehnali, protože
nadměrné množství dřevěného popela může narušit pH půdy a rovnováhu živin. Po aplikaci dřevěného popela oblast kolem jabloně důkladně zalijte. To pomáhá rozložit živiny a zabraňuje rozfoukání popela. Dostatečná vlhkost také napomáhá vstřebávání živin kořeny stromu. Zdroj fotografie: Depositphotos Na co ještě pamatovat
Kromě hnojení je v horkých letních měsících velmi důležité zajistit jabloním dostatečnou zálivku. Správné zavlažování se postará o to, že stromy budou moci účinně přijímat živiny během celé vegetační sezóny (a samozřejmě je ochrání před nebezpečnou dehydratací a přesušením).
Nezapomeňte také své jabloně pečlivě sledovat a pátrejte po tom, zda se na nich nevyskytují škůdci nebo choroby. Rychlá opatření, jako je
prořezání napadených větví nebo použití ekologických metod ochrany proti škůdcům, mohou pomoci stromy ochránit a zajistit úspěšnou sklizeň bez nečekaných nepříjemných překvapení. A pomoci vám může i stará dobrá modrá skalice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři