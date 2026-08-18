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Ronaldo vstává před šestou a trénuje doma. Manželka Georgina popsala, jak vypadá jeho den ve 41 letech

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Cristiano Ronaldo dal v poslední ligové sezoně 28 gólů ve 30 zápasech. Jeho denní režim ukazuje, proč je stále takové kondici.
Ronaldo vstává před šestou a trénuje doma. Manželka Georgina popsala, jak vypadá jeho den ve 41 letech

Ronaldo vstává před šestou a trénuje doma. Manželka Georgina popsala, jak vypadá jeho den ve 41 letech

Zdroj: Al Nassr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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