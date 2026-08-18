Ronaldo vstává před šestou a trénuje doma. Manželka Georgina popsala, jak vypadá jeho den ve 41 letech

11. srpna si v portugalském Cascais vzal Georginu Rodríguezovou. O pár dní později média znovu vytáhla její starší popis toho, jak vypadá Ronaldův den, když zrovna netrénuje s týmem, a čísla, která za tím stojí, jsou pořád působivá i bez svatebního pozlátka. Nejde o rozhovor z minulého týdne. Georgininy výroky pocházejí z televizního vystoupení v pořadu El Hormiguero, které odvysílala Antena 3 na jaře 2023. Ale právě proto jsou zajímavé: režim, který popsala před třemi lety, Ronaldo zjevně drží dodnes. Ve 41 letech. S prodlouženou smlouvou do roku 2027.
Šest ráno, voda, pohyb
Podle sekundárních přepisů Georginina vystoupení den začíná v šest hodin ráno. Hned po probuzení lehké cvičení a hodně tekutin. Pak devadesát minut klidu, ne spánek, spíš řízený odpočinek. Následuje snídaně: ovoce, sýr nebo tvaroh, vejce. Nic překvapivého, žádné zázračné potraviny ani exotické suplementy. Prostě jídlo, které funguje.
Ronaldo sám svou ranní rutinu popsal v rozhovoru pro WHOOP a přidal detaily, které Georgina nezmiňovala: studená sprcha nebo ledová koupel, pár minut na ranním světle, chvíle s rodinou. Teprve potom káva. Obě verze se doplňují, ona popisuje strukturu dne, on principy, na kterých stojí.
Dvě hodiny činek, večer bazén
Hlavní tréninková jednotka přichází dopoledne: dvě hodiny posilování. Přesný rozpis cviků Ronaldo nikdy veřejně nezveřejnil a ani Georgina ho nerozebírala do detailů. Víme jen, že jde o posilovnu, činky a objem, který by většinu rekreačních sportovců položil na záda.
Odpoledne patří rodině nebo přátelům. Večer ještě plavání před spaním. Celý den má jasnou architekturu: zátěž, odpočinek, zátěž, rodina, regenerace. A tady je podstatné upřesnění: tenhle rozvrh platí pro dny, kdy Ronaldo netrénuje s Al Nassr. Není to náhrada klubového tréninku, ale individuální režim nad rámec toho, co po něm vyžaduje tým.
Čísla, která mluví za sebe
WHOOP u Ronalda zveřejnil konkrétní dlouhodobá data. Klidová tepová frekvence 43 úderů za minutu, hodnota typická pro vytrvalostní atlety o patnáct let mladší. Průměrná kvalita spánku 81 %. Denní zátěžové skóre 14,9. A 51 % dní strávených v zelené zóně regenerace, tedy ve stavu, kdy je tělo připravené na další výkon.
Tohle nejsou čísla člověka, který dojíždí kariéru. Jsou to čísla hráče, který si kariéru aktivně prodlužuje. V sezoně 2025/26 Saudi Pro League odehrál 30 ligových zápasů a vstřelil 28 gólů. UEFA ho stále vede jako aktivního reprezentanta Portugalska. A smlouvu s Al Nassr prodloužil do roku 2027, sám po podpisu řekl, že odmítl jiné nabídky, protože potřeboval odpočinek a přípravu na dlouhou sezonu spojenou s mistrovstvím světa.
Georgina jako provozní zázemí
Její role v tom všem není dekorativní. V rozhovoru pro Vogue Arabia, který vedl sám Ronaldo, popsala, jak organizuje profesní závazky kolem jeho sportovního kalendáře a potřeb pěti dětí. Děti bere na pracovní cesty s sebou. Vlastní rutinu v El Hormigueru shrnula jednoduše: škola, děti, trénink, domov. Není trenérka, není dietoložka. Je stabilizační prvek domácnosti, která funguje jako podpůrný systém pro vrcholového sportovce.
Co si z toho může vzít běžný člověk
Dvouhodinové činky a ledové koupele jsou vrcholový sport. Ale pravidelný čas vstávání, sklenice vody po probuzení, pár minut denního světla a jednoduchá snídaně s proteinem, to zvládne kdokoli. Ronaldův režim nestojí na talentu ani na saúdských platech. Stojí na opakovatelnosti. Na tom, že dělá totéž každý den, ať se mu chce, nebo ne.
Čtyřicet jedna let, 28 gólů, smlouva do roku 2027. Budíček v šest.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta