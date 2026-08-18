Vyjde je to levněji, než platit nájem a topení doma. Stále více seniorů tráví penzi trvale na výletních lodích

Lane prodala pozemní zázemí, zaplatila za vnitřní kajutu zhruba 2,75 milionu korun a každý měsíc přidává asi 64 tisíc korun za provoz. Podle reportáže NBC Los Angeles tvrdí, že proti životu v Orange County jí to finančně vychází. Zní to jako excentrický nápad jedné ženy, jenže na stejné lodi s ní právě bydlí přes 360 rezidentů z desítek zemí. A průměrný věk komunity je 59 let.
Loď jako adresa, ne jako dovolená
Villa Vie Odyssey není klasická výletní plavba s animačním programem a sedmidenním itinerářem. Jde o rezidenční loď, kde si člověk pronajme nebo koupí kajutu jako stálé bydlení. Pronájem začíná na třech měsících bez stanoveného maxima. Vlastnické programy nabízejí pětiletý pobyt od 1,28 milionu korun nebo takzvané trvalé rezidentství, tedy právo užívat kajutu po celý provozní život lodi, od 2,55 milionu korun.
V ceně je zařízená kajuta, tři jídla denně, úklid, internet, fitness, wellness a přístup ke společným prostorám včetně knihovny a pracovního centra. Loď kotví v přístavech jeden až pět dní a rezidenti mohou kdykoli vystoupit a připojit se v jiném bodě trasy. Firma tomu říká model „nastup a vystup“. Podle oficiálního itineráře má plavba trvat patnáct let a zahrnout přes 400 destinací ve 147 zemích. Ani „trvalé bydlení“ ale neznamená nepřetržitý pobyt: mezi 28. říjnem a 9. listopadem 2026 je v plánu technická odstávka v singapurském doku, kdy rezidenti musí na pevninu.
Kdo na lodi žije a proč
Představa plovoucího domova důchodců je zavádějící. Podle zakladatele firmy, citovaného Forbesem, jsou nejmladší rezidenti ve třicítce, nejstarší v devadesátce a nejsilnější skupinou jsou polodůchodci a podnikatelé v padesátých a šedesátých letech. Komunita narostla z původních zhruba 120 na více než 360 lidí, a sedm koček.
Motivy se opakují: odpadá vaření, praní, údržba nemovitosti a logistika cestování. Bydliště se stěhuje s člověkem. Sociální rozměr je součástí produktu: sdílené večeře, kluby, výlety organizované samotnými rezidenty. Pro někoho jako Sharon Lane, která žila sama v drahé Kalifornii, je to kombinace úspory a společnosti, kterou by na pevnině hledala těžko.
Kolik to stojí, a pro koho je to reálné
Nejlevnější mediálně doložený měsíční náklad na Odyssey se pohybuje kolem 2 999 dolarů pro jednoho, tedy asi 63 840 korun při kurzu ČNB z konce června 2026. Pro pár v jedné kajutě firma uvádí variantu od 1 999 dolarů na osobu, tedy zhruba 42 550 korun měsíčně.
Pro srovnání s americkým trhem: národní medián asistovaného bydlení v USA dosáhl v roce 2025 podle CareScout částky 6 200 dolarů měsíčně, ošetřovatelský domov pak 9 581 dolarů za sdílený pokoj. Na první pohled loď vychází levněji, ale srovnání kulhá. Asistované bydlení zahrnuje pomoc s každodenními úkony, kterou Odyssey neposkytuje.
A český kontext? Průměrný starobní důchod v Česku činil k březnu 2026 podle ČSSZ necelých 21 800 korun. Už samotný měsíční provoz na Odyssey je trojnásobek. Bez prodeje nemovitosti, úspor nebo investičních příjmů je to pro českého důchodce nereálné.
Odyssey není jediná, a není nejdražší
Rezidenční lodě existují déle, než si většina lidí myslí. The World pluje od roku 2002 jako ultraluxusní plovoucí adresa pro přibližně 150 rodin z dvaceti zemí. Rezidence se na sekundárním trhu prodávají za 53 až 319 milionů korun a vstup podléhá prověření majetku. Průměrný rezident tam tráví tři až čtyři měsíce ročně, jde spíš o pohyblivý druhý domov než o jediné bydlení.
Na opačném konci spektra se chystá Avora Lumina, přestavba lodi Seven Seas Navigator s plánovaným spuštěním v lednu 2028. Vlastnictví kajuty tam začíná na 545 tisících dolarech a měsíční náklady od 8 185 dolarů ji řadí výrazně nad Odyssey.
Villa Vie se pozicuje mezi oběma: cenově dostupnější než The World, ale s ambicí skutečného celoročního bydlení. Celý segment je zatím nikou; globální odvětví výletních plaveb přepravilo v roce 2025 rekordních 37,2 milionu pasažérů podle asociace CLIA, ale rezidenčních lodí v provozu jsou jednotky.
Co loď není: nemocnice ani domov s péčí
Tady je třeba být přesný. Villa Vie má na palubě lékařské centrum, nabízí akutní ošetření, wellness kontroly a deklaruje zvládání chronických stavů. Jenže ve smluvních podmínkách firma výslovně uvádí, že loď není nemocnice, zařízení asistovaného bydlení ani ošetřovatelský domov. Nepřijímá americký Medicare ani Medicaid. Při vážném zdravotním stavu může následovat evakuace na pevninu, na náklady rezidenta.
Rezident musí být schopen zvládnout nástup na loď, bezpečnostní cvičení i případnou evakuaci. Kognitivní omezení nebo potřeba pravidelné fyzické asistence vyžadují nahlášení a firma může podmínit pobyt doprovodem další dospělé osoby.
A pak je tu riziko, které nemá s medicínou nic společného. V listopadu 2023 zkrachoval projekt Life at Sea od Miray Cruises: loď nebyla ani získána a celá tříletá plavba se zrušila po odchodu investora. U Villa Vie veřejné podmínky zmiňují právo na vrácení peněz a zpětný odkup, ale detaily odkazují do neveřejné kupní smlouvy. Jak přesně by byli rezidenti chráněni při insolvenci provozovatele, z dostupných dokumentů plně vyčíst nelze.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková