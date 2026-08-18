Řepka brání Juráska: Fanoušci ho odepsali, ale ve Spartě může mít pořád co nabídnout

Sobota 15. srpna 2026, Letná, 17:00. Sparta právě rozstřílela Teplice 4:1 a měla by slavit. Jenže po závěrečném hvizdu se pozornost stočila jinam, k Matěji Juráskovi, který šel řešit svůj vztah s tribunou osobně. Hráč, jehož jméno na Letné vyvolává víc emocí než jeho výkony, se ocitl v situaci, kde nestačí gól ani asistence. Stačí minulost. A právě do téhle vyhrocené atmosféry vstoupil Tomáš Řepka a veřejně se Juráska zastal.
Proč Řepkův hlas pořád něco váží
Řepka není náhodný komentátor z internetu. Je to bývalý kapitán Sparty, jedna z nejviditelnějších tváří klubu za posledních třicet let a člověk, který se ke sparťanským záležitostem vrací veřejně a opakovaně. Chválil Priskeho, komentoval přestupy, vyjadřoval se k derby. Když se po zápase s Teplicemi na svém Instagramu postavil za Juráska, nešlo o mediální gesto z ničeho nic. Šlo o konzistentní postoj člověka, který si v rudém dresu vybudoval kredit, jaký má na Letné málokdo.
A právě proto jeho slova mohou fungovat jinak než tisíc anonymních příspěvků na fórech. Řepka mluví jako sparťan k sparťanům. Ne jako klubový funkcionář, ne jako agent hráče. Jako někdo, kdo ví, co znamená obléknout ten dres, a co to stojí.
Co má Jurásek proti sobě
Fanouškovský odpor vůči Juráskovi není iracionální hysterie. Má konkrétní kořeny. Jurásek vyrostl v prostředí Slavie, kde protisparťanská symbolika patří k běžné součásti fanouškovské kultury. K tomu se přidává disciplinárně řešený incident po zápase s Plzní, kdy si nasadil kuklu a držel zapálenou pyrotechniku, scéna, kterou řešila i disciplinární komise. Pro sparťanské publikum je tohle materiál, který toleranci sráží prakticky na nulu.
Verdikt fanoušků přitom nepřišel po špatném výkonu. Přišel ještě předtím, než Jurásek pořádně nastoupil. Nehodnotí se, co ukázal na hřišti, ale koho a co v minulosti reprezentoval. Tempo odsudku je rychlejší než u jakékoli běžné posily, protože nejde o fotbal. Jde o symboly.
Co je na druhé straně rovnice
A přesto, čistě sportovně, Juráskův příběh není uzavřený. Je mu dvaadvacet. Norwich City ho v lednu 2025 podepsal na pětiletou smlouvu, tedy jako investici do budoucnosti, ne jako epizodní sázku. A ještě na začátku roku 2026 v Anglii ukázal známky oživení: gól, asistence a poprvé od Vlašimi tři starty v základní sestavě za sebou. Trenér Clement tehdy mluvil o tom, že klíčové je dostat ho do formy a ukázat fanouškům „fotbal, který umí“.
Sparta ovšem nekupuje hotový produkt. Kdo čeká okamžitou náhradu Lukáše Haraslína, bude zklamaný. Haraslín za Spartu odehrál 102 ligových zápasů, nastřílel 34 gólů a přidal 19 asistencí, to je laťka, kterou Jurásek v tuto chvíli nemá čím dorovnat. Sparta si pořizuje profilové pravé křídlo s potenciálem restartu. Ne hotovou produkci.
Dva zápasy, které rozhodnou
U běžné posily bývá adaptační okno delší. U takto konfliktního hráče se zkracuje dramaticky. Podle nás budou klíčové dva nejbližší termíny: venkovní zápas proti Artisu Brno 22. srpna a domácí derby se Slavií 30. srpna. Právě derby bude zkouškou ohněm, Jurásek proti svému bývalému klubu, před tribunou, která ho zatím nepřijala.
Pokud do té doby přidá konkrétní přínos v minutách, v presinku, v gólu nebo asistenci, tlak se nemusí zlomit do přijetí. Ale může se proměnit v podmíněnou toleranci, v něco jako „ještě uvidíme“. A to je pro hráče v jeho pozici víc, než se zdá. Omluva po zápase s Teplicemi sama o sobě sentiment neotočí. Jen otevře prostor přestat spor eskalovat. Skutečnou odpověď musí dát hřiště.
Sázka, která dává sportovní smysl, ale nese mimořádné riziko
Sparta si s Juráskem přibalila toxický reputační balík, o tom není spor. Problém přestupu ale neleží primárně v profilu hráče. Dvaadvacetiletý křídelník s reprezentační zkušeností a pětiletou smlouvou v Championship není fotbalový nesmysl. Je to sázka na restart. Riziko je jinde, v tom, jestli prostředí Letné vůbec dovolí restartu proběhnout.
Řepkova obhajoba tohle napětí nevyřeší. Ale připomíná jednu věc, kterou emoce snadno překryjí: o budoucnosti hráče ve Spartě by měl rozhodovat výkon, ne minulost. Nejbližší týdny ukážou, jestli Jurásek tu šanci dostane, a hlavně jestli ji využije.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner