Klingerovy popelníky stávaly skoro v každém paneláku. Dnes za ně sběratelé platí tisíce

Ten cenový rozestup není chyba trhu. Je to přesně ta mezera, která vzniká mezi „starým popelníkem z půdy“ a „doloženým autorským sklem pro Železnobrodské sklo“. Miloslav Klinger navrhl pro ŽBS desítky předmětů: vázy, žardiniéry, dekorativní objekty. Právě jeho popelníky ale v posledních letech prožívají na zahraničních designových platformách tichý boom. Hutně tvarované, kilogram těžké kusy organických tvarů v citrínové, jantarové nebo šedé barvě se přestaly prodávat jako retro kuriozita a začaly fungovat jako mid-century art glass s příběhem. A příběh, jak víme, prodává.
Kdo byl Miloslav Klinger
Sklářský výtvarník, designér, grafik a pedagog. Narodil se v roce 1922, studoval v Železném Brodě a poté na VŠUP u Karla Štipla. Od roku 1950 působil jako výtvarník přímo v Železnobrodském skle, v letech 1963–1966 vedl tamní sklářskou školu. Zemřel v roce 1999. Jeho práce nejsou jen obchodní záležitostí:
Městské muzeum v Železném Brodě eviduje ve své skleněné podsbírce přes 4 780 položek a Klingerovy návrhy darované podnikem Železný Brod Glass v 60. a 70. letech jsou její součástí.
V oborové databázi Czech Glass Guide je u Klingera evidováno 62 návrhů. Mezi nimi i dvě samostatné položky popelníků, včetně modelu ŽBS 71082/18. Nejde tedy o nahodilou aukční atribuci: katalogový záznam existuje, reprodukce modelu se objevila v časopise Glasrevue (číslo 11/1979) a část dochovaných kusů nese původní etiketu „ZBS / Bohemia Glass / Made in Czechoslovakia“.
Jak vypadá a jak ho poznat
Klingerovy popelníky jsou hutní sklo: těžké, volně modelované, s organickými tvary, které vypadají, jako by je někdo vymačkal z horké hmoty. Typický kus modelu 71082/18 má rozměry kolem 10 × 18 × 6 cm a váží přes kilogram. Šedá varianta nabízená na německém portálu 2nd-home měří 12 × 14,5 × 5,5 cm a má dvě samostatné prohlubně. Barevná škála zahrnuje citrínovou, jantarovou, šedou, růžovou i alexandritovou.
Co hledat, pokud máte podezření, že podobný kus leží u vás doma:
Tvar: Neobvyklý, organický, asymetrický. Žádný rovný okraj, žádná průmyslová symetrie. Hmotnost: Výrazně těžší, než byste čekali. Hutní sklo, ne lisované. Etiketa: Stopy po nálepce nebo dochovaná nálepka ZBS / Bohemia Glass. Shoda s modelem: Porovnejte rozměry a tvar s publikovanými fotografiemi modelu 71082/18. Stav: Bezotlukový lem a dno výrazně zvyšují hodnotu. Odštěpky ji sráží.
Nejsilnější kombinace pro sběratelskou hodnotu je shoda s katalogovým modelem, dohledatelná reprodukce v dobovém periodiku a dochovaná etiketa. Jakmile je kus prodáván jen jako „attributed“ bez značky a bez literatury, jistota, a s ní i cena, klesá.
Cenová propast mezi Českem a zahraničím
Tady se to láme. Podívejme se na konkrétní čísla z první poloviny roku 2026:
Platforma Cena v původní měně Přepočet (kurz ČNB 22. 6. 2026) Aukro (ČR), prodáno 310 Kč 310 Kč Vinterior (UK) 55–70 GBP cca 1 500–1 900 Kč Etsy (USA) 237 USD cca 5 005 Kč Chairish (USA), offer 227 USD cca 4 794 Kč Chairish (USA), asking 268–334 USD cca 5 660–7 055 Kč
Rozdíl mezi českým prodejem a americkou nabídkovou cenou je šestnáctinásobný. Důležitá poznámka: zahraniční částky jsou převážně nabídkové ceny, ne nutně realizované prodeje. Přesto ukazují, v jakém cenovém pásmu se tyto kusy na globálním trhu pohybují.
Pro srovnání: Klingerovy vázy se na Aukru prodávají za 810 až 1 850 Kč. Na Etsy se nabízejí zhruba za 950 až 4 300 Kč. Část popelníků tedy cenově dorovnává nebo překonává běžnější vázy, což je u užitkového předmětu pozoruhodné.
Proč zrovna popelníky a proč zrovna teď
Klingerovy popelníky dnes neběží jen v úzkém antik segmentu. Objevují se na Chairish, Vinterior, 1stDibs a Etsy jako dekorativní mid-century objekty. Poptávku už netvoří jen specializovaní sběratelé českého skla. Jsou to i kupující, kteří hledají organické tvary do interiéru a popelník vnímají jako sochařský objekt, ne jako funkční předmět.
Zájem zahraničních sběratelů přitom není nový. Už brožura Antonína Langhamera z roku 1992 zmiňuje muzejníky a sběratele ze západních zemí, USA a Kanady. Nové je to, že dnes se tyto kusy obchodují na běžných globálních platformách, kde je vidí statisíce potenciálních kupců.
Na českém trhu je situace jiná. Kus bez doložené atribuce zůstane ve stovkách korun. Jarní katalog Prague Auctions z roku 2026 už ale přímo uvádí Klingerovy popelníky a žardiniéry s odkazy na Glass Review, což naznačuje, že i domácí aukční domy začínají tyto předměty číst jinak.
Na co si dát pozor
Prokazatelnou vlnu padělků Klingerových popelníků se nám nepodařilo dohledat. Reálnější riziko je chybná atribuce. Chairish u jednoho ze svých kusů výslovně uvádí, že jde o atribuci bez oficiálního dokladu pravosti. Ne každý starý organicky tvarovaný popelník z jantarového skla je automaticky Klinger. Czech Glass Guide ostatně pracuje i se sekcemi replik a padělků: téma existuje, i když u Klingera zatím bez konkrétních dokladů.
Pokud máte doma kus, který by mohl odpovídat, začněte porovnáním s modelem 71082/18. Změřte rozměry, zvažte váhu, prohlédněte dno po stopách etikety. A než ho vyhodíte nebo prodáte za stokorunu na bleším trhu, zkuste si spočítat, kolik by za něj dal někdo na druhé straně Atlantiku.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková