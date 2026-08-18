Starou lampu po rodičích nevyhazujte. Některé kusy dnes stojí víc než drahá dovolená

A přitom právě u svítidel z přelomu 19. a 20. století existuje reálná šance, že kus, který vypadá jako zaprášená ozdoba, má hodnotu desítek tisíc korun, nebo v případě správné značky a modelu i mnohonásobně víc.
Tři patra jednoho trhu
Trh se starožitnými lampami z období secese a art deca se dá rozdělit do tří výrazně odlišných hladin.
Spodní patro tvoří běžné dobové kusy bez silné atribuce: mosazné lustry, chromované stolní lampy z první republiky, anonymní artdecové stropnice. Na českém Aukru se takové kusy prodávají v řádu stovek až nízkých tisíců korun. Konkrétní doložený příklad: artdecová stropnice se v září 2025 prodala za 1 289 Kč.
Střední patro představují české galerijní nabídky. Specializované obchody nabízejí artdecové lustry a secesní svítidla v rozmezí zhruba 12 500 až 46 900 Kč. Stojací lampa připisovaná Jindřichu Halabalovi se pohybuje kolem 46 900 Kč, historizující secesní kus okolo 33 300 Kč. Jde o nabídkové ceny, ne o aukční realizace; skutečná prodejní cena může být nižší i vyšší.
Horní patro je mezinárodní sběratelský trh, kde dominují autentické lampy Tiffany Studios a signované kusy významných designových domů jako Maison Jansen. Tady se ceny počítají v milionech korun a výš. Proč jsou lampy Tiffany v jiné lize
Louis Comfort Tiffany neprodával jen svítidla. Prodával unikáty. Jak uvádí
Metropolitan Museum of Art, každé stínidlo vznikalo z individuálně volených kusů opalescentního skla; i dva kusy vyrobené podle stejného vzoru se od sebe liší barevností a strukturou. Právě tato řemeslná náročnost v kombinaci se silnou značkou a ikonickým designem vytváří sběratelskou poptávku, která neochabuje.
Čísla mluví jasně. Christie’s eviduje rekordní prodej lampy Pond Lily za 3 372 500 dolarů, tedy přes 71,5 milionu Kč. V červnu 2023 se Wisteria Table Lamp prodala za 945 000 dolarů (asi 20 milionů Kč) a v červnu 2026 dosáhla Nasturtium Floor Lamp částky 330 200 dolarů (zhruba 7 milionů Kč). Sotheby’s v roce 2025 uspořádalo samostatnou aukci věnovanou výhradně dílům Louise Comfort Tiffanyho, což samo o sobě svědčí o tom, jak živý tento segment je.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Přitom vstupní práh není nutně astronomický. Christie’s uvádí, že běžnější autentické modely mohou začínat kolem 5 000 dolarů, tedy asi 106 tisíc Kč. Stále je to víc než celá nabídka průměrného českého starožitníka, ale pro sběratele s rozpočtem na kvalitní obraz nebo designový nábytek už to není nedosažitelná částka.
Vedle Tiffany drží sběratelskou pozici i lampy Maison Jansen, prvního mezinárodního dekoratérského domu, jehož kusy nesou značky typu „JANSEN“ nebo „JANSEN Paris“. Cenově se pohybují výrazně níž než Tiffany, typicky v nižších až středních tisících dolarů, ale právě čitelné autorství z nich dělá něco víc než anonymní starožitnost.
Jak poznat, co máte doma
Největší riziko podcenění hrozí u nepopsaných, špinavých nebo neodborně přepojených kusů, které vypadají obyčejněji, než ve skutečnosti jsou. Naopak největší riziko přecenění hrozí u lamp, které „vypadají jako Tiffany“, ale jsou moderní reprodukcí, a těch je na trhu nesrovnatelně víc než originálů.
Co sledovat při prvním posouzení:
Značka a ražba – hledejte vtlačené nápisy, čísla modelů, štítky. U pravých Tiffany se značení opakuje na více místech: na stínidle i na podstavci. Shoda čísel mezi oběma částmi je silný indikátor autenticity. Kvalita materiálu – opalescentní sklo, ruční olověné spoje, litý bronzový podstavec s přirozenou patinou. Moderní repliky mívají strojově rovnoměrné spoje a lehčí materiály. Soulad stínidla a báze – u originálů k sobě obě části patří; pokud stínidlo sedí na podstavci neobvykle, může jít o složeninu z různých kusů. Stopy po zásazích – novodobá elektroinstalace sama o sobě nevadí, ale rozsáhlé přepájení stínidla nebo výměna skel snižuje hodnotu.
Christie’s výslovně upozorňuje, že samotný nápis „Tiffany Studios“ na lampě negarantuje pravost. Důležitá je soustava souhlasících znaků, ne jediný detail.
Co dělat, když najdete starou lampu
Pravidlo číslo jedna: nic neprodávejte a nic neopravujte naslepo. Amatérská renovace (nový lak, přepájení, výměna skla) může hodnotu sběratelského kusu zničit.
Praktický postup:
Nafotit celek ze všech stran, detail podstavce, stínidla, elektroinstalace, všech štítků a ražeb. Zaznamenat rozměry, materiál, stav a informace o případných opravách. Poslat fotodokumentaci k odbornému odhadu: Dorotheum nabízí online formulář, Antik Praha doporučuje oslovit specializovaného prodejce s kompletní fotodokumentací včetně signatury a informací o restaurování.
Běžný český kus bez výrazné atribuce má smysl prodat přes Aukro nebo komisní prodej u starožitníka. Jakmile se ale objeví čitelná značka, číslo modelu nebo vazba na známého výrobce, vyplatí se zvážit zahraniční trh. U mezinárodně srozumitelných kusů typu Tiffany je doložená silná poptávka na velkých aukcích, a rozdíl mezi českou a zahraniční realizací může být řádový.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Dorotheum, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková