Vypálí smrtící salvu a okamžitě prchá. Český dělostřelecký kolos uniká ruské odvetě o pouhé sekundy

Samohybná kanónová houfnice DANA vz. 77 patřila v době svého vzniku k nejodvážnějším dělostřeleckým konstrukcím světa. Zatímco tehdejší vojenské velmoci spoléhaly výhradně na těžké pásové podvozky, českoslovenští inženýři vsadili na vysoce mobilní osmikolový podvozek Tatra a plně automatizovaný systém nabíjení. Dnes tyto prověřené stroje spolu s nově modernizovanou verzí DANA M2 slouží v řadách ukrajinské armády v ostrém válečném nasazení. Na bojišti přesyceném průzkumnými drony a protibaterijními radary se ukazuje, že původní československá koncepce nezestárla: umožňuje bleskově vypálit přesnou salvu a zmizet dříve, než nepřítel stihne zaměřit odvetný úder. Proč Československo odmítlo pásy a vsadilo na kola
Když na počátku 70. let minulého století začal vývoj nového samohybného děla v podniku Konštrukta Trenčín a výroba v ZTS Dubnica nad Váhom, panovala v armádách Varšavské smlouvy nepsaná dogma. Všechny samohybné dělostřelecké zbraně musely mít pásový podvozek, jak dokládaly sovětské stroje 2S1 Gvozdika nebo 2S3 Akacija. Pásová vozidla sice vynikala průchodností v hlubokém bahně, měla však obrovské nevýhody: byla pomalá, extrémně náročná na údržbu, ničila silniční infrastrukturu a při přesunech na větší vzdálenosti vyžadovala železniční vagony nebo těžké tahače.
Českoslovenští konstruktéři se proto rozhodli jít vlastní cestou a jako nosič zvolili upravený podvozek těžkého nákladního automobilu Tatra 815 s pohonem 8×8. Využili geniální technické řešení založené na
páteřovém rámu a nezávisle zavěšených výkyvných polonápravách Tatra. Centrální nosná roura chrání všechny důležité součásti hnacího ústrojí před mechanickým poškozením, zatímco vzduchem chlazený dvanáctiválcový vznětový motor Tatra T3-930 o výkonu 265 kW (360 koní) poskytuje třicetitunovému kolosu dostatek síly pro pohyb v terénu.
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Kolová houfnice dosahovala na zpevněných komunikacích rychlosti až 80 km/h a její dojezd přesahoval 600 kilometrů na jedno natankování. To dělostřeleckým jednotkám umožnilo provádět rychlé operační přesuny po celé linii fronty bez závislosti na železnici. Aby kolový podvozek vydržel enormní dynamické namáhání při výstřelu těžkého dělostřeleckého granátu, vybavili jej konstruktéři třemi hydraulickými opěrami. Dvě mohutné vzpěry se spouštějí po stranách mezi druhou a třetí nápravou a jedna vzadu, což vozidlu poskytuje pevnou trojbodovou základnu a zamezuje převrácení.
Samohybná houfnice Dana na palebné pozici s vysunutými hydraulickými oporami stabilizujícími podvozek. Dělená věž a nabíjecí automat: Čtyři rány za minutu bez lidské dřiny
Název DANA je akronymem pro „Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky“. Právě automatizace nabíjecího procesu představovala v 70. letech absolutní světovou špičku. Konstruktéři umístili kanón ráže 152,4 mm do prostoru mezi dvě samostatné, hermeticky uzavřené poloviny pancéřované věže. V levé polovině sedí mířič a obsluha nabíječe, v pravé polovině pracoviště časovače zapalovačů.
Toto unikátní rozdělení věže mělo zásadní výhodu: posádka byla zcela izolována od zákluzu hlavně, nebezpečných spalin po výstřelu i horkých vystřelených nábojnic. Mechanický automatický nabíječ odebírá střely a prachové náplně ze zásobníků s kapacitou 36 kusů munice. Automat pracuje v jakémkoliv úhlu náměru zbraně, takže hlaveň se nemusí po každém výstřelu vracet do základní polohy jako u mnoha jiných soudobých systémů.
V plně automatickém režimu dokáže Dana vypálit 4 až 5 ran za minutu, přičemž první tři výstřely zvládne poslat na cíl během pouhých 30 sekund. Pokud by došlo k selhání automatiky nebo vyčerpání pohotovostní zásoby munice, lze kanón nabíjet i ručně rychlostí přibližně 2 rány za minutu. Zbraň využívá
standardní dělostřeleckou munici ráže 152 mm, což byl v době studené války předepsaný standard pro houfnice D-20 a 2S3 Akacija. Maximální dostřel se standardním tříštivotrhavým granátem činí 18,7 kilometru, se speciálními granáty s dnovým generátorem plynů (OFd) dosahuje až 20 kilometrů. Taktika Shoot-and-scoot v ukrajinské realitě
Nasazení houfnic na Ukrajině potvrdilo, jak radikálně moderní technologie změnily dělostřelecký boj. Doba, kdy baterie mohla stát na jednom palpostu půl dne a zasypávat protivníka stovkami střel, je definitivně pryč. Nebe nad frontovou linií nepřetržitě monitorují ruské průzkumné bezpilotní letouny Zala, Orlan-10 a Supercam. Doplňují je protibaterijní radarové komplexy Zoopark-1, které dokážou podle trajektorie přilétajícího granátu během několika sekund přesně spočítat polohu odpalovacího děla.
Od okamžiku prvního výstřelu tak posádce běží neúprosný odpočet. Časové okno pro bezpečné opuštění pozice před dopadem odvetné dělostřelecké salvy nebo útokem sebevražedného dronu Lancet se často počítá na méně než tři minuty. Zde se naplno uplatňuje taktika „vystřel a zmiz“ (anglicky
shoot-and-scoot): Rychlé zaujetí pozice: Zastavení vozidla, spuštění hydraulických stabilizačních vzpěr a zacílení hlavně trvá zkušené posádce méně než dvě minuty. Blesková palebná přeprava: Během jedné minuty automat vychrlí na cíl čtyři těžké granáty. Okamžitý únik: Zvednutí opěr a rozjezd kolového podvozku proběhne do 60 sekund. Během další minuty je už Dana stovky metrů daleko pod krytem lesního porostu.
Klíčovým faktorem pro přežití vojáků je skutečnost, že ukrajinští dělostřelci nemusí během celého palebného přepadu opustit pancéřovanou kabinu ani věž. Jsou chráněni před střepinami z blízkých explozí i tlakovou vlnou, což u klasických tažených houfnic, jako jsou sovětské D-20 nebo americké M777, nepřipadá v úvahu.
Modernizovaná samohybná houfnice DANA M2 od české zbrojovky Excalibur Army s novou pancéřovanou kabinou. Česká pomoc a nástup modernizované verze DANA M2
Ukrajina získala houfnice Dana jak v rámci vojenské pomoci z armádních skladů České republiky a Polska, tak prostřednictvím komerčních dodávek. Zvláštní kapitolu představuje modernizovaný model DANA M2, který ještě před začátkem ruské plnohodnotné invaze vyvinula společnost
Excalibur Army patřící do holdingu Czechoslovak Group (CSG). Ukrajinské ministerstvo obrany si tyto stroje vybralo na základě náročných střeleckých a jízdních zkoušek na cvičišti v Rivnenské oblasti.
Verze DANA M2 posouvá původní koncepci o celou generaci kupředu. Hlavní změny zahrnují:
Digitální systém řízení palby (FCS): Palubní počítač propojený s družicovou navigací GPS a inerciálním navigačním systémem umožňuje automatické zamíření zbraně bez nutnosti zdlouhavého optického vyměřování. Zkrácení reakční doby: Čas potřebný k zahájení palby po zastavení klesl z původních dvou minut na pouhých 40 až 50 sekund. Integrace do ukrajinských sítí: Počítačový systém Dany M2 dokáže komunikovat s ukrajinským dělostřeleckým velicím systémem Kropyva a okamžitě přijímat data o cílech z průzkumných dronů. Komfort a ochrana posádky: Nová pancéřovaná kabina poskytuje vyšší balistickou ochranu, je vybavena účinnou klimatizací, nezávislým topením a kamerovým systémem pro sledování okolí vozidla ve dne i v noci.
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Samohybná houfnice Dana je dalším důkazem vysoké technické úrovně
československého zbrojního průmyslu, který v 70. a 80. letech dokázal vytvářet originální konstrukce schopné konkurovat světové špičce. Na úspěch Dany později navázala slovenská houfnice Zuzana 2 s moderním kalibrem 155 mm NATO i nejnovější česká houfnice DITA, která proces automatizace dotáhla do fáze bezosádkové věže řízené pouze dvoučlennou posádkou v kabině.
Podle dokumentace
Vojenského historického ústavu v Praze byla Dana ve své době neprávem opomíjena některými zahraničními experty, kteří kolovým dělům nevěřili. Dnešní ukrajinské zkušenosti však dávají československým konstruktérům za pravdu. V éře dronů a bleskových odvetných úderů nerozhoduje tloušťka pancíře, ale schopnost rychle manévrovat, přesně zasáhnout cíl a včas změnit pozici. A v tom tatrovácký podvozek Dany exceluje i po téměř padesáti letech od svého zavedení do výzbroje. Zdroje fotografií Samohybná houfnice Dana vz 77 na Ukrajině: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Wikimedia CC 4.0 Houfnice Dana na palebném postavení: Mako51 / Wikimedia CC 4.0 Modernizovaná houfnice Dana M2 Excalibur Army: Reise Reise / Wikimedia CC 4.0