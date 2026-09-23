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Vypálí smrtící salvu a okamžitě prchá. Český dělostřelecký kolos uniká ruské odvetě o pouhé sekundy

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Samohybná kanónová houfnice DANA vz. 77 patřila v době svého vzniku k nejodvážnějším dělostřeleckým konstrukcím světa. Zatímco tehdejší vojenské velmoci spoléhaly výhradně na těžké pásové podvozky, českoslovenští inženýři vsadili na vysoce mobilní osmikolový podvozek Tatra a plně automatizovaný systém nabíjení. Dnes tyto prověřené stroje spolu…
Samohybná kolová houfnice Dana vzor 77 ukrajinské armády v polním maskování na bojišti

Samohybná kolová houfnice Dana vzor 77 ukrajinské armády v polním maskování na bojišti

Zdroj: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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