Babička Alenka pomůže na WhatsAppu odhalit podvod

Lidé jí mohou poslat podezřelou zprávu, obrázek, odkaz nebo hlasovou zprávu. Alenka jim pomůže pochopit, co na situaci nesedí, co po nich podvodník pravděpodobně chce a co dělat dál. O2 spouští zároveň novou komunikační kampaň, ve které Alenka usedá do poroty smyšlené talentové soutěže Kyberšmejdstar Česko, ve které kyberpodvodníci dostávají nekompromisní červenou.
Babička Alenka na WhatsAppu má dvě zásadní dovednosti:
1. Umí odhalit podvod Alenka rozpozná podezřelé zprávy, odkazy a další typické náznaky podvodu. Podezřelé odkazy může zároveň předat bezpečnostnímu týmu O2 k další analýze a vylepšení bezpečnostního filtru služby O2 Security.
2. Umí poradit, jak se podvodům bránit Nová Alenka vysvětluje lidem principy jednotlivých podvodných triků tak, aby je příště dokázali rozpoznat sami. Odpovídá textem i hlasovou zprávou a umí připravit hlasový vzkaz na míru, například pro prarodiče.
„Alenka se během posledních let stala oblíbenou ikonou boje proti kyberšmejdům v Česku. Doteď zdržovala podvodníky na telefonu a vzdělávala, jak se jim ubránit. Teď ji dáváme každému přímo do ruky jako osobní kontakt ve WhatsAppu. Nejde jen o to, aby Alenka označila jednu konkrétní zprávu za podezřelou. Umí lidem vysvětlit, jak triky kyberšmejdů fungují, co po nich podvodník chce a jak podobný podvod příště poznají sami. Čím odolnější budou lidé, tím méně prostoru kyberšmejdům zůstane,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Jak to celé funguje? Přidejte si Alenku do kontaktů - m á vlastní číslo na WhatsAppu – 720 002 002. Na babiččin WhatsApp vás zavede i odkaz nebo QR kód na této stránce. Přepošlete Alence podezřelou SMS, přiložte screenshot e‑mailu nebo vše popište v hlasové zprávě. Když Alence napíšete, odpoví vám textem. Když pošlete hlasovou zprávu, odpoví hlasovkou. Umí pracovat s textem, fotkami a PDF. Alenka vám řekne, co konkrétně vzbudilo její podezření a jak moc je to vážné. Babička neřekne jen „ tohle vypadá jako podvod". Vysvětlí, o co se podvodník snaží, a dá vám praktický postup: na co neklikat, co nevyplňovat a jak si informaci ověřit. Vybrané odkazy a podvody Alenka předává bezpečnostnímu týmu O2 Security k prověření. Pokud se potvrdí, že jde o škodlivou stránku nebo jinou hrozbu, může O2 tuto informaci využít při ochraně dalších uživatelů. Vzniká tak bezpečnější internet pro všechny. Díky Alence víte, co dělat. A postupně si poradíte i sami. Uložte si Alenku do kontaktů na Whatsappu a pošlete na ní kontakt všem, kterým by se mohla hodit – nejen seniorům.
Babička Alenka poradí každému. Zdarma, česky a důvěrně
Narazili jste na podezřelou SMS, e-mail nebo odkaz a nejste si jistí, jestli nejde o podvod? Babička je dostupná 24 hodin denně,
zdarma pro všechny, nejen pro zákazníky O2, a jejím jediným úkolem je poradit. Nic neprodává, jen pomáhá rozpoznat, zda za zprávou nestojí kyberšmejdi. Stačí jí na WhatsAppu napsat nebo poslat hlasovou zprávu na číslo 720 002 002. Mimo WhatsApp slouží číslo jen pro přeposílání podezřelých SMS zpráv, hlasové hovory nepodporuje.
Alenka mluví a odpovídá
česky, poradí si ale i s obsahem v angličtině, němčině nebo slovenštině. Cizojazyčný e-mail či webovou stránku dokáže projít, přeložit podstatné informace a jednoduše vysvětlit, jestli je vše v pořádku, nebo zda jde o další promyšlený trik podvodníků. Komunikace přitom probíhá prostřednictvím šifrovaných zpráv WhatsAppu. Zaslaný obsah vyhodnocuje umělá inteligence. Potvrzené hrozby pak mohou pomoci ochránit i další uživatele, například v rámci obohacení blokovaných webů služby O2 Security.
VIDEO Alenka pomáhá lidem dělat český internet bezpečnějším místem
Alenka není propojená jen s edukací. Vybrané podezřelé odkazy a podvody, na které ji lidé upozorní, jsou předány bezpečnostnímu týmu O2 k prověření. Pokud se potvrdí, že jde o škodlivou stránku nebo jinou hrozbu, může O2 tuto informaci využít při ochraně dalších uživatelů, například prostřednictvím služby O2 Security.
„
Díky O2 Security každý den blokujeme statisíce přístupů na podezřelé a škodlivé stránky. Právě odkazy na ně kyberšmejdi často šíří přes falešné SMS o zásilkách, bankách nebo nejrůznějších doplatcích. Na projektu Alenky je unikátní, že do tohoto systému mohou hravou a velmi jednoduchou cestou přispět i samotní uživatelé. Když nám pošlou podezřelý obsah, naši specialisté ho mohou prověřit a potvrzené hrozby následně využít při ochraně dalších lidí např. ve službě O2 Security. Bezpečnější internet tak vytváříme společně,“ říká Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2.
Neznamená to, že každý zaslaný odkaz bude automaticky označen nebo zablokován. Nejprve musí projít prověřením bezpečnostním týmem. Podezřelé SMS mohou lidé zároveň nadále klasicky přeposílat na číslo
720 002 002 nebo 7726.
Praktické rady, jak se bezpečně pohybovat v online světě a jak s dětmi mluvit o mobilech a technologiích, najdete také na webu
Bezpečně v síti
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