Plechové koláče mám pořád nejradši ve chvíli, kdy je potřeba upéct něco většího, sytého a zároveň praktického na krájení. Tenhle připravuji s měkkou náplní z tvarohový koláč s ovocem vaničkového tvarohu a ovocem podle toho, co zrovna leží v míse nebo čeká v lednici. U nás to bývají nejčastěji broskve, třešně, případně borůvky. Je to poctivý moučník na velký plech, žádná paráda navíc, ale na stole pro návštěvu se rozhodně neztratí.
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vrstva třešní. Když zbydou dvě měkčí broskve a k tomu hrst , skončí v koláči obojí. Funguje to. Těsto je zpočátku spíš borůvek měkčí, možná až trochu neochotné, ale po odležení se na plechu pod rukama chová mnohem líp. Tohle je jedna z těch drobností, které se v kuchyni ověří až opakováním.
Můj tip: Chcete-li úhlednější řezy, nechte koláč opravdu vychladnout, ne jen trochu zchladnout na okrajích. U tvarohových moučníků se spěch většinou nevyplatí, náplň při chladnutí ještě zpevní a nůž pak neudělá takovou paseku. Recept na lehký tvarohový koláč s ovocem
Počet porcí: 16 až 20 kousků Teplota trouby: 160 °C Ingredience, které budeme potřebovat Těsto: 600 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 1 balení vanilkového cukru 150 g cukru krupice 250 g másla 3 ks vajec 1 lžíce rumu Tvarohová náplň: 4 vaničky měkkého tvarohu 3 ks vajec 1 balení vanilkového pudinku 1 balení vanilkového cukru cukr podle chuti, zhruba 80 až 120 g Dokončení: 400 až 600 g ovoce podle chuti, například broskve, třešně, borůvky nebo švestky máslo nebo jiný tuk na vymazání plechu Postup přípravy ovocného koláče s tvarohem
1. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, prášek do pečiva, vanilkový cukr a cukr. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky, vejce a rum. Zpracujte vláčné těsto. Nemá být tvrdé jako kámen, po hodině odpočinku ještě zpevní.
2. Hotové
těsto vložte do sáčku nebo zabalte do fólie a nechte ho 60 minut odpočívat při pokojové teplotě. Potom se bude na plech roztlačovat mnohem snáz, bez zbytečného trhání.
3. Během čekání připravte
tvarohovou náplň. V míse promíchejte měkký tvaroh, vejce, vanilkový pudink, vanilkový cukr a cukr podle chuti. Výsledkem má být hladší, hustá směs bez výrazných hrudek.
4. Ovoce omyjte a nachystejte. Větší kusy, třeba
broskve nebo švestky, pokrájejte na menší dílky. Borůvky nebo vypeckované třešně mohou zůstat celé. Troubu předehřejte na 160 °C
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5. Plech vymažte
máslem, případně ho vyložte pečicím papírem.
6. Odleželé
těsto natlačte rovnoměrně na připravený plech. Dobře se pracuje s prsty lehce namočenými ve vodě; těsto se pak tolik nelepí a člověk u toho neztratí trpělivost.
7. Na těsto nalijte
tvarohovou náplň a rozetřete ji stěrkou až ke krajům. Vrstva by měla být pokud možno stejná po celé ploše, koláč se pak upeče rovnoměrněji.
8. Navrch rozložte připravené
ovoce. Stačí ho lehce vmáčknout do tvarohu, ne celé utopit, aby bylo po upečení pořád vidět.
9. Plech dejte do trouby a pečte přibližně
50 minut při 160 °C. Povrch má jen lehce zezlátnout a náplň zpevnit. Pokud kraje tmavnou rychleji, než je vám milé, přikryjte koláč ke konci pečení volně alobalem.
10. Upečený
koláč nechte vychladnout přímo na plechu. Krájejte až potom. Výborný je v den upečení ke kávě, ale v chladu bez potíží vydrží i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Upečený koláč necte vychladnout na plechu. Ještě pár rad na závěr k tvarohovému koláči s ovocem Při použití hodně šťavnatého ovoce ho nechte po omytí pořádně okapat, jinak může náplň zbytečně zřídnout. Do tvarohové náplně se hodí trochu citronové kůry, pokud chcete svěžejší chuť. Pro slavnostnější podávání můžete vychladlý koláč lehce poprášit moučkovým cukrem. Když má být povrch výraznější, nasypu na ovoce tenkou vrstvu drobenky. Koláč ji nepotřebuje, ale ke švestkám nebo borůvkám se hodí opravdu dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková