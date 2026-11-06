Velký kvíz z luxusní restaurace: Lidé, kteří zvládnou všech 10 otázek, mají šanci stát se šéfkuchaři

Šéfkuchař luxusní restaurace nevaří jen dobře, musí ovládat desítky pojmů, technik a postupů, které se v běžné domácí kuchyni nikdy neobjeví. Zvládli byste to?
Gastronomický jazyk zůstává do velké míry francouzský. Není divu, protože francouzská kuchyně dlouho určovala tón a spousta jejích výrazů se uchytila v kuchyních po celém světě. Jenže právě u těchto pojmů se dá snadno uklouznout. Některé znějí podobně vznešeně, skoro by se nabízelo zařadit je do jedné přihrádky, jenže v praxi znamenají něco jiného. Brunoise a julienne? V obou případech se krájí zelenina, výsledek ale vypadá výrazně odlišně. Chiffonade je zase samostatná kapitola.
Profesionální kuchyně má vlastní slovník
Stejně často se zaměňuje blanšírování a poaching. V obou technikách hraje roli horká voda, tím ale podobnost z velké části končí. Liší se teplota, účel i to, co má na konci vzniknout. A pokud recept pracuje s výrazem monter au beurre, nejde o to jen tak vhodit do omáčky kousek másla. Je to přesný krok, který omáčce dodá lesk, plnější objem a tu lehce sametovou vazkost, která se improvizací trefuje špatně.
Ve fine dining restauraci se obvykle moc nehraje na „ono to nějak dopadne“. Kuchař musí vědět, co znamená mise en place, tedy připravené suroviny, náčiní i pracovní místo ještě před začátkem vaření. Podobně by měl znát beurre blanc, klasickou francouzskou máslovou omáčku vyšlehanou do jemné emulze. Bez těchto základů začne být profesionální provoz rychle nepřehledný, a to i pro člověka, který vařit umí.
Francouzština ale samozřejmě nepokrývá všechno. Italské výrazy jako al dente nebo soffritto se v kuchařském slovníku objevují úplně běžně. Vedle nich stojí techniky typu deglazování, kdy se tekutinou uvolní připečené zbytky ze dna pánve a vznikne základ silné omáčky. Nebo tempering čokolády, tedy přesná práce s teplotou, díky níž čokoláda po ztuhnutí zůstane lesklá a při zlomení křupne. U takových postupů se většinou nevyplácí volná interpretace. Mají svůj název, svoje pořadí kroků a také důvod, proč se dělají právě tímto způsobem.
Na podobné výrazy a techniky míří náš kvíz. Nejde v něm jen o to, jestli jste někdy zaslechli cizí slovo v kuchařské soutěži nebo v receptu na internetu. Důležité je rozumět tomu, co se pod názvem opravdu skrývá. U julienne nestačí odpovědět, že jde o krájení. Podstatné je vědět, jak mají proužky vypadat a proč se v kuchyni používají právě v takové podobě.
Kde se pletou i lidé od řemesla
I zkušenějším kuchařům se občas stane, že zaváhají u pojmů, které na první pohled vypadají skoro příbuzně. Třeba sauté a poêlé se obě týkají úpravy na pánvi, jenže rozdíl je v teplotě, množství tuku i výsledném dojmu z hotového jídla. Podobně consommé není jen efektnější slovo pro vývar. Má být čiré, odtučněné a vyčeřené, zatímco běžný vývar může zůstat zakalenější a klidně i mastnější.
Zrádné jsou také výrazy, které v češtině už docela zdomácněly, ale pořád si nesou francouzský pravopis nebo výslovnost. Umíte správně vyslovit roux? A víte přesně, co se tím myslí? Právě v takových drobnostech se často ukáže rozdíl mezi člověkem, který gastronomii používá v praxi, a někým, kdo ji zná hlavně z receptů vyhledaných večer na internetu.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Top recepty, Wikipedie, ApetitOnline
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