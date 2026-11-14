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Test znalostí o domácí výrobě potravin: Sádlo, kvas, zavařeniny a další otázky překvapí i starší ročníky

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Koupit hotové bylo výjimka, ne pravidlo. Džus, jogurt, pomazánky nebo chléb - to vše se dřív běžně vyrábělo doma, a to bez moderních spotřebičů i bez podrobných návodů na internetu.
Fotografie domácího chleba

Fotografie domácího chleba

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Chleba jako od pekaře
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 02:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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