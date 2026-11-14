Test znalostí o domácí výrobě potravin: Sádlo, kvas, zavařeniny a další otázky překvapí i starší ročníky

Koupit hotové bylo výjimkou, ne pravidlo. Džus, jogurt, pomazánky i chléb jsme dřív běžně vyráběli doma, a to bez moderních spotřebičů a podrobných návodů na internetu.
V obchodě dnes stačí sáhnout do regálu. Ochucený jogurt, džus v krabici, nakrájený chleba v sáčku, hotová pomazánka v kelímku. Před pár desítkami let ale vypadal běžný chod domácnosti dost jinak. Spousta potravin se připravovala doma, ovšem ne kvůli romantice starých časů ani proto, že by někdo mluvil o návratu ke kořenům. Bylo to normální, často levnější a hlavně praktické. Historici, kteří se zabývají každodenním stravováním v českých domácnostech, připomínají, že domácí výroba patřila k obyčejné rutině.
Co se dřív kupovalo jen výjimečně
Stačí vzít obyčejný jogurt. Z jednoho kelímku s živými kulturami se dal v jogurtovači udělat celý litr. Když byl po ruce kompot, marmeláda, pár ořechů nebo ovoce ze zahrady, najednou z toho bylo několik různých chutí. Cukru se dalo ubrat, zahušťovadla nikdo neřešil. Podobně to bylo s džusem. Odšťavňovač nebýval přístroj, který se jednou za sezonu vytáhl ze skříně a zase odložil. V některých domácnostech pracoval roky. Kdo měl jablka, rybíz nebo mrkev ze zahrady, ten z nich uměl dostat víc než jen mísu na stole.
Chléb nebo knedlíky zase zvládla domácí pekárna, často bez toho, aby u ní člověk musel stát. Pomazánky se míchaly podle toho, co zůstalo v lednici — kousek sýra, vajíčko, trochu tvarohu, někdy rybičky, cibule, hořčice. Recept? Ne vždycky. Spíš odhad a zkušenost. U sladkého se často sáhlo po pudinku. Jeden sáček za pár korun, čtyři misky na stole, do nich piškoty, ovoce nebo pár hoblinek čokolády, pokud zrovna doma byly.
Domácí příprava jídla ale nebyla jen mouka, mléko a vařečka. Patřilo k ní i náčiní, často hlučné, těžké a ne úplně skladné. Sifonová láhev, do které se voda sytila oxidem uhličitým z tlakové bombičky, bývala v mnoha kuchyních běžnou výbavou. Přišla návštěva, nalil se sirup, přidala se sodovka a bylo vyřízeno. Ruční mlýnek přichycený ke hraně stolu umlel maso na karbanátky nebo mák do buchet. Bez elektřiny. Jen to chtělo trochu síly v ruce.
Kde se dnes tyhle znalosti ztrácejí
Na celé věci je trochu paradoxní, že dnešní spotřebiče by domácí přípravu spíš usnadnily. Mixér na smoothie zvládne za pár minut zmrzlinu z mraženého ovoce, bez přidaného cukru a bez složitého postupu. Jenže když se skoro všechno dá koupit hotové, člověka často ani nenapadne zkusit to doma. V redakci jsme se u toho při sepisování příkladů přistihli taky — některé věci známe spíš z kuchyní babiček než z vlastního běžného vaření.
S tím se pomalu ztrácí i povědomí, proč se některé potraviny připravovaly právě takhle. Chleba se doma pekl, protože byl čerstvý, vyšel levněji a bylo jasné, co v něm je. Džus se lisoval proto, že krabicový buď nebyl po ruce, nebo stál víc, než se zdálo rozumné. Jogurt se udělá skoro sám a z jednoho kelímku vznikne celý litr. Jednoduché počty, žádná velká věda.
Tento kvíz prověří, jestli vám podobné dovednosti ještě něco říkají, nebo už domácí výroba potravin patří spíš do vyprávění od rodičů a prarodičů. Některé otázky budou lehké. U jiných možná chvíli zaváháte.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů iDnes, Stoplusjednicka
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