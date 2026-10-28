Vlhkost v ložnici na podzim: Pozor na prádlo, závěsy a větrání

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí automaticky větráme méně. Právě v ložnici se přitom může vlhkost poměrně snadno zvyšovat. Vzniká při dýchání a pocení během spánku, ale přispívají k ní také některé zdánlivé maličkosti. Pokud se ráno rosí okna, vzduch působí těžce nebo se v rozích začínají objevovat tmavé skvrny, vyplatí se zaměřit na několik běžných návyků.
Příliš dlouhé sušení prádla v ložnici
Sušení mokrého prádla v místnosti uvolňuje do vzduchu značné množství vody. Ložnice navíc bývá přes noc uzavřená, takže vlhkost nemá kam unikat. Pokud není jiná možnost než sušit prádlo uvnitř, je lepší zvolit dobře větranou místnost a během sušení pravidelně větrat.
Těžké závěsy zakrývají radiátor
Dlouhé závěsy nebo husté textilie mohou bránit volnému proudění teplého vzduchu od radiátoru. Teplo se pak nedostává rovnoměrně do místnosti a chladnější povrchy mohou snadněji kondenzovat. Zkontrolujte proto, zda závěsy nepřekrývají topení a zda kolem něj může vzduch volně proudit.
Nábytek u zdi
Velká skříň nebo postel těsně přisunutá k obvodové stěně může omezit cirkulaci vzduchu. Za nábytkem pak vzniká chladnější prostor, kde se může vlhkost srážet. Pokud to dispozice dovoluje, ponechte mezi nábytkem a stěnou alespoň menší mezeru.
Efektivní krátkodobé větrání
Po probuzení je v ložnici vzduch přirozeně vlhčí než před spaním. Krátké intenzivní vyvětrání proto může být účinnější než dlouhodobě pootevřené okno. V chladnějším počasí stačí několik minut vytvořit průvan a následně okno zavřít.
Foto: Pixabay
Příliš mnoho textilií
Koberce, přehozy, dekorativní polštáře a další textilie mohou zadržovat vlhkost a také prach. Pokud je ložnice vlhká, nepřehánějte to proto s množstvím textilií a pravidelně je perte nebo čistěte. Po ránu je také vhodné nechat postel rozestlanou. Není dobré stlát ihned, jakmile vstanete.
Tip: Jak je to se stlaním postele po probuzení? Netřeba v tom hledat vědu.
Pomoci může také obyčejný vlhkoměr. Díky němu snadno zjistíte, zda jde pouze o subjektivní pocit vydýchaného vzduchu, nebo je vlhkost skutečně vysoká. Důležité je řešit příčinu, pravidelně větrat a sledovat místa, kde se opakovaně sráží voda. Pokud se plíseň vrací i přes dostatečné větrání a vytápění, může být problém ve stavební konstrukci a je vhodné zjistit jeho příčinu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Vlhkost v ložnici na podzim: Pozor na prádlo, závěsy a větrání
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