Tesco v Česku končí, nahradí ho Albert. Transakce se potáhne rok

Ahold přebírá Tesco
Český maloobchod čeká zásadní proměna. Skupina Ahold Delhaize, která u nás provozuje prodejny Albert, se chystá převzít český a slovenský byznys britského Tesca. Celková hodnota akvizice dosahuje 1,7 miliardy eur, tedy přibližně 41,4 miliardy korun. Cena podle dostupných informací předčila očekávání.
Pro nového majitele jde o dvojí posun. V Česku získá pozici jedničky na trhu a vytvoří největší tuzemský řetězec. Zároveň poprvé přímo vstoupí na slovenský trh.
Transakce zahrnuje více než 360 vlastních prodejen v Česku a na Slovensku. Součástí balíku jsou také distribuční centra a franšízová síť Žabka.
Zmizí značka Tesco všude?
V budoucnu by tak prodejny Tesco mohl nahradit Albert, nebude to však hned. Obchod totiž ještě není dotažen. Musí ho posoudit a schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) i Evropská komise.
Kvůli ochraně konkurence není vyloučeno, že Ahold bude muset v některých lokalitách část prodejen prodat jiným provozovatelům. Konečná mapa obchodů tak může vypadat jinak, než naznačují první zprávy.
Očekává se, že transakce bude dokončena v posledním čtvrtletí příštího roku. Do té doby zůstávají prodejny Tesco v provozu a pro zákazníky se nic nemění.
Jak to bude s oblečením
S oblečením je situace o něco složitější než s potravinami. Tesco má vlastní módní značku F&F, která patří mezi oblíbené a cenově dostupné značky textilu. Zákazníci v jejích prodejnách nakupují nejen základní kousky do šatníku, ale také dětské oblečení, spodní prádlo, obuv nebo doplňky. Albert přitom vlastní módní značku srovnatelného rozsahu nemá a textilní zboží nabízí v jiném režimu.
Právě budoucnost F&F je proto jednou z otázek, které zatím zůstávají bez odpovědi. Převzetí Tesca nicméně automaticky neznamená, že značka okamžitě zmizí. Ahold Delhaize zatím neoznámil, zda ji zachová, nebo postupně stáhne z nabídky. Rozhodnutí může být důležité zejména pro zákazníky, kteří v Tescu nakupují levnější oblečení pro celou rodinu a jsou na tuto značku zvyklí. Do dokončení transakce se každopádně nic nemění.
Zdroje článku: forbes.cz, ekonomickydenik.cz, denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková