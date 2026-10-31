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Tesco v Česku končí, nahradí ho Albert. Transakce se potáhne rok

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Dennívýzva
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Tesco v ČR a na Slovensku už našlo kupce. Nizozemská společnost Ahold Delhaize ho koupí za 1,7 miliardy eur. Transakci ještě musí schválit ÚOHS a Evropská komise.
Tesco v Česku končí, nahradí ho Albert. Transakce se potáhne rok

Tesco v Česku končí, nahradí ho Albert. Transakce se potáhne rok

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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