Slovácko otočilo zápas s Hradcem. Votroky srazila červená karta
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Slovácko otočilo zápas s Hradcem. Votroky srazila červená kartaZdroj: FC HK
Článek byl publikován 22.11.2026 17:15
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →