Přiznám se,
i pusinky meringue pro mě dlouho patřily do kategorie „raději nezkoušet doma“. V hlavě jsem to měla uložené jako práci pro někoho, kdo má pevnou ruku, kuchyňský robot a celé odpoledne bez vyrušování. U mě se peče spíš mezi prací, telefonem a tím, že někdo zrovna nutně něco hledá v lednici. Pak ale kamarádka přinesla na narozeniny plech drobných bílých kopečků s . Vypadaly slavnostně, ale ne načančaně. A mně došlo, že to možná nebude ovocem taková alchymie. Nebyla.
Pavlova má za sebou příběh, který se u vypráví docela často. Vznikla ve 20. letech 20. století na počest dezertů ruské baletky Anny Pavlovové, když cestovala po Austrálii a Novém Zélandu. Kdo s ní přišel jako první, o to se obě země přou dodnes. Hezké téma pro historiky gastronomie, v kuchyni ale člověk řeší spíš to, co vytáhne z trouby. není obyčejná pusinka. Zvenku má tenkou křehkou skořápku, uvnitř zůstává měkká, lehce mazlavá, skoro jako marshmallow. Pavlova
Můj tip zní: Bílky šlehejte opravdu jen v čisté a suché míse. I malá stopa tuku nebo žloutku dokáže pokazit sníh tak, že nebude mít správnou pevnost. Já mísu předem přejedu půlkou citronu a pak ji vytřu papírovou utěrkou dosucha. Žádné kouzlo, spíš drobnost z praxe, ale pár dávek mi už zachránila. Recept na vzdušné mini pavlovy s vanilkovou šlehačkou a ovocem
Celková délka přípravy: zhruba 3 hodiny, korpusy se ale pohodlněji pečou den předem Ingredience k přípravě Bílkový korpus: 150 g bílků, přibližně ze 4 až 5 vajec podle jejich velikosti 220 g krystalového cukru 1 polévková lžíce kukuřičného škrobu nebo kokosového pudinku 1 kávová lžička vinného octa Vanilková šlehačka: 2 kelímky smetany ke šlehání (33 %) moučkový cukr podle chuti vanilková ochucovací pasta podle chuti 1 ztužovač šlehačky Na zdobení: čerstvé ovoce podle sezóny, například jahody, maliny, borůvky, mango nebo kiwi případně pár lístků čerstvé máty Postup přípravy křehkých mini pusinek s ovocem
1. Troubu předehřejte na
150 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem nebo silikonovou podložkou. Kdo chce mít pavlovy podobně velké, může si na papír tužkou předkreslit kruhy o průměru asi 7 centimetrů. Papír pak otočte popsanou stranou dolů, aby se tužka nedostala k těstu.
2.
Bílky nalijte do dokonale čisté mísy a začněte je šlehat na střední rychlost. Jakmile se vytvoří pěna, zvyšte otáčky a postupně přisypávejte krystalový cukr. Ne celý najednou. Po lžících, pomalu, bez zbytečného spěchu. Každou dávku nechte zašlehat a až pak přidejte další. Správně vyšlehaný sníh je lesklý, pevný a při otočení mísy se nepohne. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Vzdušná mini pavlova s čerstvým ovocem a šlehačkou: Křupavý sněhový dortíček, který se rozplyne dřív, než stihnete říct ne
3. Do hotového sněhu přidejte
vinný ocet a kukuřičný škrob, případně kokosový pudink. Zapracujte je stěrkou, ne šlehačem, jinak sníh zbytečně ztratí objem. Ocet se škrobem pomáhají tomu, aby pavlova zůstala uvnitř měkká a lehce mazlavá, zatímco povrch se upeče dokřehka.
4. Hmotu přendejte do cukrářského sáčku s větší hvězdicovou nebo kulatou špičkou. Na plech nastříkejte
12 kopečků, každý přibližně o velikosti plné lžíce. Uprostřed udělejte lžičkou nebo prstem menší důlek. Bude se hodit na šlehačku, takže ho nevynechávejte.
5. Plech vložte do trouby vyhřáté na
150 stupňů a okamžitě stáhněte teplotu na 100 stupňů. Pečte 60 minut. Povrch hotových pavlov má být matný a jen velmi lehce zlatavý. Jakmile hnědnou, trouba peče příliš prudce. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Vzdušná mini pavlova s čerstvým ovocem a šlehačkou: Křupavý sněhový dortíček, který se rozplyne dřív, než stihnete říct ne
6. Po hodině troubu
vypněte, plech ale nechte uvnitř. Dvířka neotevírejte. Pavlovy potřebují chladnout pomalu, jinak se srazí a popraskají. Nechte je v troubě 90 až 120 minut, klidně i přes noc. Mně se nejvíc osvědčilo péct je večer. Ráno jsou studené, suché a dá se s nimi dobře manipulovat. Připravíme šlehačku a ozdobíme
1. Dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání vyšlehejte se ztužovačem dotuha. Podle chuti přidejte moučkový cukr a vanilkovou pastu. Dávám zhruba půl kávové lžičky, šlehačka pak voní po vanilce, ale není přeslazená ani těžká.
2. Na každou mini pavlovu dejte velkou lžíci šlehačky do připraveného důlku a navrch přidejte čerstvé ovoce. Podávejte co nejdřív. Korpus po kontaktu se šlehačkou začne měknout, což není žádné drama, ale nejlepší jsou pavlovy přibližně první hodinu po naplnění.
VIDEO Tipy redakce: Vlhkost je nepřítel: Pokud to jde, nepouštějte se do pavlov za deštivého nebo hodně vlhkého dne. Vlhký vzduch umí povrch pokazit, místo křupnutí pak často lepí. V létě bývá lepší péct ráno, kdy je vzduch ještě o něco sušší. Skladování korpusů: Upečené a úplně vychladlé korpusy bez šlehačky vydrží v suché uzavřené nádobě při pokojové teplotě 2 až 3 dny. Nenaplňujte je předem. Šlehačku a ovoce přidejte až těsně před servírováním. Záměna škrobu: Kukuřičný škrob lze nahradit kokosovým pudinkem. Funguje dobře, dodá jemný kokosový tón a střed pavlovy bývá ještě o trochu vláčnější. Zkoušela jsem obě varianty a kokosový pudink mi osobně připadá zajímavější. Ovoce podle sezóny: Jahody a lesní ovoce jsou jistota, ale pavlova snese i výraznější kombinace. V zimě se hodí pomeranče s trochou kandované kůry, v létě mango s malinami. Kyselejší ovoce tu má důležitou práci, vyrovnává sladkost bílkového korpusu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, se souhlasem kanálu Anna Balážová