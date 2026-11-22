Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný se pustil do organizátora protivládních demonstrací Mikuláše Mináře, kterého označil za profesionálního byznysového aktivistu. Jenže debata o údajném vydělávání na protestech se obrátila proti samotným Motoristům. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ministrovi připomněl předvolební sliby jeho strany, obvinil Motoristy z netransparentního financování a ostře se pustil do předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Šťastný mezitím vysvětloval rozdíl mezi čepicí Milionu chvilek a mikinou premiéra Andreje Babiše. Zatímco první označil za součást protestního byznysu, druhou obhajoval jako politickou propagaci. Hřib mu následně připomněl Okamurovo podnikání postavené na rozdělování společnosti a podporovatelský klub Motoristů, který přirovnal k pračce na politické příspěvky. Ostrý střet v nedělní debatě České televize pokračoval sporem o nezávislost veřejnoprávních médií, vládní sliby i oslavy 17. listopadu.
Ministr Boris Šťastný objevil v demonstracích proti Babišově vládě výnosné podnikatelské odvětví. Jeho provozovatelem má být organizátor protivládních protestů Mikuláš Minář a zákazníky statisíce lidí nespokojených s politikou kabinetu. „On je profesionální aktivista, v podstatě byznysový aktivista, který tady svolává demonstrace a z toho má příjem. Desítky milionů korun má ročně příjmů, které nejsou transparentně vyúčtovány,“ prohlásil Šťastný. Předseda poslaneckého klubu Motoristů se k tomuto hodnocení dopracoval při otázkách na požadavky účastníků demonstrace na pražské Letné. Místo odpovědi na výhrady proti vládnímu postupu vytáhl Minářovy příjmy a začal rozlišovat mezi názory opozice a občanů. „A je tady rozdíl skutečně, co říká opozice, jaká je parlamentní debata, co říká veřejnost, co říkají naši, naši voliči a co říkají naši nevoliči,“ pokračoval ministr. Při připomenutí zveřejňovaných příjmů Milionu chvilek se pustil do zpochybňování počtu demonstrantů. Samotnou demonstraci však podle vlastních slov nezpochybňoval. „Já ji nezpochybňuju. Já jsem znova hned na začátku řekl, že já jako sám jsem byl účastníkem demonstrací 17. listopadu, tak absolutně respektuji právo, právo každého občana projevit svůj názor i na veřejnosti formou nějakého protestu,“ ujišťoval.
Šťastného respekt vůči protestujícím měl jednoznačně stanovené hranice. „Požadavky, které tam zazněly, tak bylo zrušit, respektive stáhnout zákon o financování médií veřejné služby. To neuděláme. Odvolat, odvolat pana Okamuru. Ten byl demokraticky zvolen. Já nevím, proč bychom ho měli odvolávat. Zvolila ho, zvolila ho většina,“ prohlásil. Na otázku, kolik lidí by muselo vyjít do ulic, aby vláda jejich požadavky přehodnotila, reagoval stručně. „Tak, tak to ten svět neběží prostě,“ oznámil ministr. Pro občany však měl připravené ujištění o ochotě naslouchat. „No vnímáme, že slyšíme ty názory, my slyšíme ty názory, my jsme připraveni reagovat,“ vysvětloval. Připravenost reagovat se při dalších dotazech smrskla na připomenutí volebního mandátu a závazku splnit program koalice. Právo demonstrovat ministr uznával, politický význam demonstrace odmítal a jejího organizátora mezitím zařadil mezi podnikatele s protesty.
Zdeněk Hřib se proti ministrově výkladu postavil kritikou vládních priorit. „No mně vlastně jakoby vadí, že vláda místo toho, aby řešila důležité záležitosti téhle země typu zdražování hypoték, nedostupnost bydlení, nedostatečná podpora rodin, což vlastně očekávají od téhle vlády i ti lidé. Tak místo toho vy tady hrajete nějaké kulturní války, děláte věci, který po vás vlastně nikdo nechtěl,“ pustil se předseda Pirátů do kabinetu. Následně se obrátil přímo na Šťastného a jeho předvolební sliby. „Vy konkrétně, pane doktore Šťastný, vy jste přece neslibovali voličům, že budete rušit poplatky. Vy jste naopak v programu měli konkrétně napsáno, nebudeme rušit poplatky. Tím by se ta média stala vládními. Už by nebyla veřejnoprávní,“ připomněl ministrovi program Motoristů. Hřib svůj útok dokončil srovnáním politiky Babišova kabinetu s Maďarskem a Slovenskem. „Vy konkrétně jste to voličům teda rozhodně neslibovali, ale místo toho vy tady kráčíte v čele toho průvodu, který tady jde tím směrem, jako se šlo ve Ficově Slovensku, jako se šlo v Orbánově Maďarsku, prostě snahou o omezení té férové politické soutěže a ovládnutí těch veřejnoprávních médií,“ obvinil Motoristy.
Minářova čepice je protestní byznys. Babišova mikina propagace
Šťastný se k tématu Minářova podnikání vrátil při debatě o oslavách 17. listopadu. Tentokrát si připravil konkrétní cenovku. „Já jsem tady hovořil o Milionu chvilek pro demokracii a jejich podnikatelském záměru z mého pohledu, kdy prodávají čepici za tisíc korun a vybírají poplatky desítky milionů korun,“ prohlásil. Připojil dokonce připomínku amerického hnutí Black Lives Matter a případů odsouzených představitelů. Jenže prodej reklamních předmětů není cizí ani samotným Motoristům. V nabídce spojené s Filipem Turkem se nachází například půllitr nebo vůně do auta. „Já nemluvím o merchandisingu,“ ohradil se ministr proti srovnání. Prodej propagačních předmětů mu však ještě před okamžikem posloužil jako argument proti Milionu chvilek.
Ministrovu teorii protestního podnikání čekala další zkouška. Premiér Andrej Babiš totiž prodával bundu za 1 451 korun. „Ale to je dobrý. Nechte mi to říct. Já si myslím, že merchandising politických stran a politiků a každého, i soukromých společností je v pořádku,“ prohlásil Šťastný. Při přímé otázce na rozdíl mezi Minářovou čepicí a Babišovou mikinou předložil nečekaně propracované vysvětlení. „No tak oni prodávají čepici na základě nějakého protestu. Andrej Babiš prodává mikinu, aby přitáhl své voliče. To není protest, to je propagace. To je propagace, to je propagace politické strany,“ oznámil ministr. Obchod se v jeho podání rozdělil na dvě kategorie. Babišovy předvolební předměty představovaly legitimní propagaci, zatímco čepice spojená s protivládní demonstrací se proměnila v podezřelý podnikatelský záměr. Rozdíl nespočíval v ceně ani v samotném prodeji, nýbrž v politické příslušnosti obchodníka.
Šťastný si však nenechal vzít ani obvinění samotného Mináře. „Já neodsuzuju Milion chvilek. Já pouze říkám, že to je protestní byznys,“ prohlásil. Vzápětí připojil další výtky. „Ten člověk si otevřel, otevřel firmu na protestní byznys a využívá, samozřejmě využívá tady názoru opozice a pořádal proti Andreji Babišovi určité demonstrace dříve. Pak se na pár let odmlčel, jako za té minulé vlády. Teď to zase ožívá,“ pokračoval. Minářovy schopnosti ministrovi evidentně ležely v žaludku mnohem více než hospodaření jeho vlastních politických spojenců. „Mně se tohleto nelíbí. Já prostě respektuju to, když jdou lidi demonstrovat. Respektuju to, když někdo vyjadřuje svůj názor, ale nelíbí se mi, když na tom někdo vydělává peníze a není schopen to transparentně prokázat, co s těma desítkama milionů prostě dělá,“ prohlásil Šťastný. Vysvětlení rozdílu mezi Babišovou propagací a Minářovým protestním byznysem již přednesl. Na řadě byla transparentnost.
Hřib připomněl Motoristům volební program. Šťastný tajil Babišův plán
Hřib mezitím vrátil diskusi k financování České televize a Českého rozhlasu, jehož změnu vláda prosazuje navzdory odporu demonstrantů. Připomněl noční sněmovní jednání, při němž koalice ve 4:36 ráno prosadila zařazení sporného návrhu na program. „Ano, třešinkou na dortu a tím spouštěcím mechanismem je ten ostudný čtyři třicet šest moment, kdy tady vláda skutečně na sílu tlačí to zestátnění médií,“ prohlásil. Odmítl rovněž ministrovu snahu spojovat demonstraci s parlamentní opozicí. „Hlas opozice, ta, ta, ten demonstrace, to byl hlas lidí. To byli lidi, kteří tam přišli nikoliv na pozvání nějakého opozičního předsedy, ale ano, je to lidová iniciativa a jsou to lidi, kterým něco vadí,“ připomněl Hřib. Šťastnému vyčetl také odmítání společného jednání o nezávislosti veřejnoprávních médií. „Nikdy jste nepřišli k tomu stolu. Když jsme se tady bavili o tom jako dialog opozice, koalice, no tak my jsme o to usilovali od počátku, ale vy jste se rozhodli jakoby vědomě neúčastnit té záležitosti,“ obvinil koalici.
Ministr měl připravené ujištění o jednání premiéra s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem. „Andrej Babiš jedná s ředitelem Chudárkem. Budou tam změny. Jedná s ním o výši toho rozpočtu a způsobu. Vím určité náznaky, ale budou představeny,“ prohlásil Šťastný. Při dotazu na konkrétní podobu připravovaných změn však jeho ochota poskytovat informace skončila. „Nemohu. Má na to moratorium pan premiér Babiš. On bude v této věci jednat a tato věc bude představena zhruba na začátku příštího roku,“ oznámil. Ministr tedy bez zdráhání rozebíral finanční příjmy Milionu chvilek, zatímco budoucí způsob financování veřejnoprávních médií zůstal vyhrazen Babišovi. Hřib se následně vrátil k požadavku širší politické shody a možnosti ústavních pojistek. „Pokud říkáme, že by bylo fajn, kdyby se to financování veřejnoprávních médií dostalo do stejného režimu, jako jsou třeba volební zákony, to znamená organický zákon, kde musí být i souhlas Senátu, tak označovat tohleto, že jako opozice se tady snaží získat nějakej vliv, jako to, to je prostě úplně absurdní rétorika,“ vytkl koalici.
Šťastný se však za současný systém postavil i proti návrhům svého vládního kolegy Karla Havlíčka, který připustil diskusi o ústavních pojistkách nezávislosti médií. „Já v tomto, v tomto s kolegou Havlíčkem, který možná to bylo vytrženo z kontextu, nesouhlasím,“ prohlásil. Předseda Motoristů následně obrátil pozornost k samotnému fungování České televize. „Cítíte se být závislí? Přece ne. Já, jak vidím, jak vedete tuto debatu, vedete ji absolutně nezávisle,“ poznamenal. Způsob financování České televize a Českého rozhlasu se však podle vlády změnit má. Bez představení konečné podoby zákona a bez konkrétního vyjádření k financování obou institucí.
Hřib se ostře pustil do Okamury. Připomněl jeho politický byznys
Další ostrý střet přinesly oslavy 17. listopadu. Premiér Babiš strávil výročí sametové revoluce na pracovní návštěvě Izraele. Hřib na dotazy o premiérově nepřítomnosti na Národní třídě odpověděl bez větších ohledů. „Já bych si přál, aby tím premiérem nebyl Andrej Babiš, abysme měli premiéra, který jednak řeší problémy lidí, který ty lidi opravdu trápí. A ano, mimo jiné také může bez uzardění dorazit na Národní třídu,“ prohlásil. Ještě ostřejší vyjádření si ponechal pro předsedu SPD. „Já říkám, mně Andrej Babiš na Národní třídě nechyběl, ale přijde mi jako ještě možná ostudnější skutečnost, že komerční ná.ek Tomio Okamura tady exhibuje u Hlávkovy koleje, která je, to je přece to připomenutí té památky těch zavražděných studentů nebo popravených tím nacistickým režimem v roce devatenáct set třicet devět,“ prohlásil Hřib. Moderátor jej okamžitě vyzval, aby podobná označení nepoužíval, zejména vůči politikovi nepřítomnému ve studiu.
Hřib však kritiku Okamury neopustil a obrátil pozornost zpět ke Šťastného tématu podnikání na politických konfliktech. „Tomio Okamura si založil na tom rozdělování společnosti a na tom, že to, či tady ty narativy. Děkuju, že tady můžu ještě říkat svoje názory. To je jako moc fajn,“ reagoval předseda Pirátů. Po moderátorově napomenutí dokončil své hodnocení. „Tak tohleto si Tomio Okamura na tom založil regulérní byznys, regulérní byznys,“ prohlásil. Ministr, který předtím z Mináře učinil profesionálního podnikatele s demonstracemi, dostal od Hřiba příklad z vládní koalice.
Šťastný se proti Hřibovu označení předsedy SPD ohradil. „Když se potom posloucháte, tak vlastně nějak to nálepkuje. Já to nebudu opakovat tady, tady znovu tyhle znovuzrozené věci, ale to je přece špatně,“ vytkl předsedovi Pirátů. Následně připojil vlastní úvahu o možném označování politických protivníků. „To zrovna tak vás by mohli nazývat aktivistickými. Já nevím něčím „komunisticko“, já nechci to říkat, nechci to říkat, ale je to úplně stejně,“ pokračoval. Šťastný však krátce předtím sám označil Mináře za profesionálního byznysového aktivistu a připojil se také ke kritice demonstrantů, které jeho stranický kolega Filip Turek nazval aktivistickými řvouny. „Neměla by tam být ani přehnaná politizace toho svátku a přehnané vystupování politiků. A na druhé straně by tam neměli být aktivističtí řvouni, kteří řvou tu na prezidenta, tu na premiéra, tu na toho poslance, tu na toho,“ prohlásil ministr. Vzápětí předložil vlastní představu radostnějších státních oslav. „Grilují, mají, udělají ohňostroj. Tak tady se z toho prostě udělal střet, a to je hrozně špatně. Mně to vadí,“ připomněl americký Den nezávislosti.
Hřib vrátil Šťastnému řeči o transparentnosti. Vytáhl financování Motoristů
Ministrovo opakované poučování o údajném neprůhledném hospodaření Milionu chvilek nakonec Hřib obrátil přímo proti Motoristům. Po ostrém výpadu proti Okamurovi totiž připomněl financování ministrovy vlastní strany prostřednictvím jejího podporovatelského klubu. „Jo, pokud se tady bavíme o těch byznysech, tak mimochodem pan ministr se tady do toho trošičku zamotal, protože pokud se bavíme o netransparentních darech, tak váš klub motoristů, který dává vaší straně příspěvky před volbami a je to vlastně taková, dalo by se říct jako pračka na ty příspěvky, aby nebylo vidět, kdo ty příspěvky vám reálně posílá,“ obvinil Hřib ministrovu stranu. Šťastného výhrady proti financování demonstrací dostaly v přímé výměně nový rozměr. Ministr předtím požadoval transparentnost u příjmů občanského spolku, jeho politický protivník se zaměřil na příspěvky podporovatelského klubu Motoristů.
Hřib připojil ještě jednu poznámku přímo na adresu ministra. „To je myslím si krystalický příklad té netransparentnosti, kterou vy tady kritizujete,“ vzkázal Šťastnému.
Vojenské cvičení v Polsku a resort obrany svěřený SPD
Úvod debaty patřil také dopadu dvou ruských střel a proudového dronu na jihovýchodní Polsko. Hřib kritizoval nedostatečné financování ochrany proti levným bezpilotním prostředkům. „Armáda přesně ví, co chce, ale problémem je to financování a harmonogram. A vláda tomu prostě dává jenom ústní prioritu, ale ne prioritu v rozpočtu,“ prohlásil. Šťastný připomněl Babišovu návštěvu Izraele a jednání o modernizaci protivzdušné obrany. Senátor Róbert Šlachta upozornil na nedostatky právní úpravy zásahů proti nepřátelským dronům. Jihočeský hejtman Martin Kuba následně ministrovi vytkl svěření Ministerstva obrany SPD, jejíž vedení odmítlo účast českých vojáků na spojeneckém cvičení v Polsku. „Ministerstvo obrany není nějaká budova, ve které nikdo nevíme, kdo sedí. Ministerstvo obrany spravuje SPD na základě rozhodnutí téhle té koalice. Vy jste mu ho, pane ministře, prostě vydali,“ vzkázal Šťastnému.
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