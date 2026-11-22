Nehoda uzavřela D11 na Prahu. Policie vyšetřuje její příčiny
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Nehoda uzavřela D11 na Prahu. Policie vyšetřuje její příčinyZdroj: PČR
Článek byl publikován 22.11.2026 18:33
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →