Prarodiče z Jihlavy vychovávají svá vnoučata už jedenáct let. Ne vždy to bylo lehké
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Prarodiče z Jihlavy vychovávají svá vnoučata už jedenáct let. Ne vždy to bylo lehkéZdroj: Město Jihlava / Jakub Koumar
Článek byl publikován 22.11.2026 17:15
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →