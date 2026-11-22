Západočeské derby dělilo deset vteřin od nájezdů. Vyhrála Plzeň
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Západočeské derby dělilo deset vteřin od nájezdů. Vyhrála PlzeňZdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Článek byl publikován 22.11.2026 18:32
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