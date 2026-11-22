Dvě různá rozhodnutí ovlivnila jednu kariéru
Kamila Valijevová byla v roce 2022 jednou z nejdiskutovanějších tváří olympijského krasobruslení. Po soutěži družstev v Pekingu vyšlo najevo, že její dřívější vzorek obsahoval zakázanou látku trimetazidin. Následoval dlouhý právní spor, který skončil čtyřletým zákazem činnosti počítaným od 25. prosince 2021. Sankce se promítla i do výsledků ruského týmu, jemuž bylo odebráno původně přiznané olympijské zlato. Trest skončil 24. prosince 2025 a sportovkyně se na začátku letošního roku znovu objevila na domácím závodním ledě. Samotné odpykání trestu jí však automaticky neotevřelo možnost účastnit se světových soutěží.
Na ruské a běloruské reprezentanty se totiž stále vztahují zvláštní podmínky účasti zavedené po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. V nové sezoně se některým sportovcům otevřela možnost startovat jednotlivě bez státní reprezentace a národních symbolů. Žádosti se posuzují samostatně a získané povolení může být po dalším přezkoumání také odebráno. Valijevová tak v srpnu neutrální status nejprve obdržela, během několika týdnů o něj ale přišla. V září neuspěla ani s námitkou proti tomuto rozhodnutí a možnost účasti v mezinárodním programu ztratila. Nejnovější omezení proto nelze označovat za prodloužení jejího dopingového trestu, protože právně vychází z jiných pravidel.
Přesný důvod zůstává neveřejný
Neutrální postavení je v současnosti podmíněno tím, že sportovec nespadá do některé z vymezených skupin. Překážkou může být aktivní služba v ruských nebo běloruských ozbrojených a bezpečnostních složkách. Stejně se posuzuje účast ve vojenských operacích proti Ukrajině po únoru 2022 nebo aktivní veřejná podpora války. U Valijevové však nebylo veřejně upřesněno, které konkrétní kritérium nesplnila. Bez takového vysvětlení není správné přisuzovat jí určité jednání nebo tvrdit, že se prokázala konkrétní vazba na armádu či válku. Jisté je pouze to, že podmínky neutrálního startu při opakovaném posuzování nesplnila.
Ve stejné situaci se během září ocitli také krasobruslař Mark Kondraťuk a taneční pár Alexandra Stěpanovová s Ivanem Bukinem. Celkem se o neutrální účast pro sezonu 2026/27 zajímaly stovky ruských a běloruských sportovců a osob z jejich realizačních týmů. Rozhodnutí tak měla dopad na širší návrat závodníků, kteří po několikaleté přestávce usilovali o mezinárodní starty. Každý jednotlivý případ se však musí posuzovat zvlášť a nelze z něj automaticky vyvozovat závěry o ostatních. Odlišná je také situace sportovců, kteří neutrální povolení získali a v Grand Prix už závodí. Právě proto je důležité rozlišovat obecné podmínky návratu Rusů od individuálního případu Valijevové.
Další odvolání zatím nepřišlo
Po zářijovém neúspěchu se nabízela možnost předložit věc Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. Na rozdíl od trojice dalších dotčených krasobruslařů však Valijevová podle posledních zveřejněných informací další odvolání nepodala. Ještě 13. listopadu bylo potvrzeno, že arbitráž její podání v této věci neobdržela. Informace je podstatná, protože dříve se hovořilo o připravovaném právním postupu a o snaze rozhodnutí zvrátit. Zprávy současně ukazují, že se odvolací řízení ostatních sportovců a její vlastní případ procesně rozešly. Bez nového rozhodnutí proto nelze předpokládat, že by se Valijevová mohla v nejbližší době objevit na startu mezinárodní Grand Prix.
U podobných sporů obvykle hraje roli jednadvacetidenní lhůta pro další odvolání, která se vztahuje k doručení příslušného rozhodnutí. Přesný postup se ovšem odvíjí od procesních okolností a veřejně nejsou dostupné všechny podklady z jejího řízení. Nelze proto jen z kalendáře bezpečně vyvozovat definitivní konec všech možných právních kroků. Pro současnou sezonu je nicméně zásadní fakt, že sportovkyně má za sebou dopingový distanc, ale nezískala potřebné oprávnění k návratu mezi mezinárodní konkurenci. Příběh jedné z někdejších největších krasobruslařských nadějí tak pokračuje především mimo světové soutěžní haly. Návrat na domácí led a návrat do mezinárodního sportu zůstávají dvěma odlišnými etapami.
Použité zdroje: isu.org, bbc.com, sovsport.ru, championat.com