Když Jane Goodallová roku 1960 dorazila do oblasti Gombe u jezera Tanganika, její práce měla mnohem blíž k trpělivému čekání než k dramatickému dobrodružství. Šimpanzi na neznámého člověka reagovali opatrně a často mizeli v porostu dřív, než je mohla pořádně sledovat. Goodallová ale postupně získávala možnost pozorovat jednotlivá zvířata a jejich vztahy. Zaznamenávala, kdo se s kým stýká, jak mláďata reagují na matky a jak se skupina chová při získávání potravy.
Takový přístup se dnes zdá samozřejmý. Tehdy byl ovšem v mnoha směrech neobvyklý. Goodallová se zajímala o konkrétní osobnosti šimpanzů, dávala jim jména a dlouhodobě je sledovala jako jednotlivce. Její práce ukázala, že v životě těchto primátů existuje složité sociální uspořádání, které krátká návštěva zoologa nemusí odhalit.
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Větvička, která změnila učebnicovou představu
Jedním z nejznámějších pozorování bylo používání a upravování jednoduchých nástrojů při získávání termitů. Šimpanz mohl vybrat vhodný rostlinný materiál, upravit jej a vložit do termitiště. To mělo obrovský význam v době, kdy se výroba nástrojů často považovala za ostrou hranici mezi člověkem a ostatními živočichy. Nález neznamenal, že člověk a šimpanz jsou stejní, ale podstatně oslabil jednoduché tvrzení, že schopnost záměrně upravit pomůcku patří výhradně našemu druhu.
Goodallová také zaznamenala, že šimpanzi jedí maso, loví a vytvářejí dlouhodobé sociální vazby. Pozdější výzkum odhalil také násilí mezi skupinami a další chování, které nezapadalo do představy idylické přírody. Její přínos proto nebyl v tom, že by zvířata polidštila. Ukazovala, jak mnohovrstevnaté jejich chování skutečně je a proč je potřeba pozorovat je dlouho v jejich vlastním prostředí.
Kamera přišla až po prvních objevech
Příběh objevu a příběh jeho zfilmování nejsou totožné. Fotograf a filmař Hugo van Lawick začal v Gombe natáčet až poté, co Goodallová učinila zásadní první pozorování. Některé záběry, které později diváci poznali z filmu, proto zachycovaly opakované předvedení běžných terénních činností, nikoli původní historický okamžik. Tento rozdíl je důležitý při čtení jakéhokoli dokumentu: kamera může věrně zaznamenat prostředí a chování, a přitom pro srozumitelnost znovu inscenovat činnost výzkumníka.
Spolupráce s National Geographic proměnila podobu popularizace primatologie. Výsledkem byl dokument Miss Goodall and the Wild Chimpanzees z roku 1965, který přiblížil výzkum televiznímu publiku. National Geographic uvádí, že jeho vysílání na CBS dne 22. prosince 1965 sledovalo odhadem 25 milionů severoamerických diváků. Některé historické kalendáře jej chybně kladou na 22. listopadu; pro Enigmu je správné zachovat prosincové datum a pracovat s širším výročím roku 1965.
Vědkyně mezi dvěma světy
Výzkum Goodallové provázel paradox. Díky filmu se stala světově známou osobností a oslovila veřejnost, která se odbornými články nikdy nezabývala. Zároveň hrozilo, že mediální vyprávění bude její práci redukovat na obraz sympatické ženy v džungli. Za ním se přitom skrývalo dlouhodobé, fyzicky namáhavé a metodicky důležité pozorování, na němž spolupracovali i další výzkumní pracovníci a místní pomocníci.
Goodallová později získala doktorát na Cambridgeské univerzitě, ačkoli předtím neabsolvovala běžnou bakalářskou dráhu. Z vědecké pracovnice se postupně stala také hlasitá zastánkyně ochrany přírody. Její kariéra připomíná, že vědecký objev získává společenský význam teprve tehdy, když se o něm ostatní dozvědí a pochopí, proč by měl změnit jejich uvažování.
Co nám šimpanzi říkají o nás
Příběh filmu z roku 1965 není jen historickou kuriozitou z televizního archivu. Ukazuje, jak může jeden dokument zprostředkovat význam vědeckého poznání milionům lidí. Zároveň nás učí opatrnosti: šimpanzi jsou nám blízce příbuzní, ale jejich chování není jednoduchým zrcadlem lidské společnosti. Rozumět jim vyžaduje pozorování, srovnávání i respekt k rozdílům.
Goodallová během let pomohla změnit nejen představu o šimpanzích, ale také podobu terénní vědy, v níž se jednotlivé životní osudy zvířat staly cennými daty. Kdyby její práce zůstala pouze v odborných časopisech, byla by pro vědu stále významná. Film jí však dal další rozměr: z vědecké otázky vytvořil příběh, který mohli doma sledovat i lidé, kteří nikdy nevkročili do afrického pralesa.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Jane Goodall Institute – JGI Timeline [2], National Geographic – How Jane Goodall changed what we know about chimps [3], National Geographic – Remembering Jane Goodall’s life and legacy [4], ACMI – Miss Goodall and the Wild Chimpanzees, collection record [5], img ai generated