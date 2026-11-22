Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina prohlásil během setkání s britským ministrem obrany Wesem Streetingem: „Ne jeden, ne dva, bylo to 109 útoků s použitím raket a
dronů,“ zdůraznil Zelenskyj. Ukrajinský útok na Krymský most i tak vyvolal velké vášně nejen v Rusku, ale i u pro-rusky smýšlejících na Západě.
VIDEO Krymský most je vojenský cíl
Podle prezidenta Rusko využívalo Krymský most k zásobování svých vojsk. Rusové přepravovali na poloostrov tanky, dělostřelectvo a další vojenskou techniku přes Kerčský průliv. Tyto přesuny byly zachyceny na videu.
Ruské útoky na ukrajinské mosty
Útoky na ukrajinské mosty se Rusko snaží narušit spojení mezi pravým a levým břehem řeky Dněpr a v Záporoží, městě na frontové linii, také bránit zásobování města.
V Oděské oblasti se Moskva snaží izolovat pobřežní oblasti, omezit přístup k černomořským přístavům a tím narušit zahraniční obchod a dovoz paliv.
V Kyjevě se terčem stal Pivděnnyj most. V říjnu na něj Rusové několikrát zaútočili dronů a v noci 17. listopadu poškodili balistickými raketami dva přechody přes Dněpr, Pivděnnyj a Pivničný most. Doprava na obou mostech byla uzavřena.
Dne 20. listopadu ruské síly znovu zasáhly ukrajinské hlavní město balistickými . Tentokrát byly poškozeny tři mosty přes řeku Dněpr. V Záporoží ruské síly pravidelně útočí na mosty přes řeku Dněpr, mimo jiné i naváděnými leteckými pumami. Ruští agresoři se takovými údery snaží bránit dopravě, narušovat pohyb nákladu a paliva a omezovat pohyb osob. raketami
Ruské jednotky používají k útokům na ukrajinské mosty primárně balistické rakety, kdy páteří jsou známé střely Iskander.
Iskander a útoky na Ukrajinu
Systém 9K720 Iskander je
mobilní ruský raketový komplet určený k útokům na cíle na kratší vzdálenosti. Jeho nejznámější střelou je Iskander-M (9M723), jednostupňová balistická raketa na tuhé palivo, kterou odpalují z mobilního vozidla. Její dolet se podle veřejných odhadů pohybuje kolem 400 až 500 kilometrů, nést může konvenční hlavici o hmotnosti přibližně 500 kilogramů, včetně tříštivé, kazetové či průbojné varianty.
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Střela letí po kvazibalistické dráze a během letu může měnit směr, což komplikuje její zachycení.
Označení Iskander se používá také pro Iskander-K, pozemní střelu s plochou dráhou letu, její parametry a způsob letu se od balistické varianty liší. Systém může nést konvenční i jaderné hlavice. CSIS Missile Threat uvádí u rodiny Iskander dolet až 500 kilometrů.
Ve válce proti Ukrajině
Rusko Iskandery využívá k útokům na vojenské cíle i na infrastrukturu, včetně energetických, dopravních a průmyslových objektů. Balistická varianta se objevuje také v rozsáhlých kombinovaných náletech, při nichž Rusko současně nasazuje různé typy střel a bezpilotních prostředků.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva zdokumentoval, že od března do srpna 2024 Rusko při devíti vlnách rozsáhlých útoků poškodilo či zničilo ukrajinské elektrárny, rozvodny a přenosovou soustavu. Tato zpráva popisuje širší kampaň proti energetice, nikoli výhradně útoky Iskandery.
Zdroj:
Militarnyi, CSIS Missile Threat, Autor/Licence fotografie: Krymský most, Ssu.gov.ua, CC BY 4.0