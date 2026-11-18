Mandarinky patří k nejoblíbenějšímu ovoci, kterým na podzim ládujeme nákupní košíky. Snadno se loupou, obsahují vitamin C a chutnají dětem i dospělým. Jenže ne všechny jsou stejně sladké.
Zatímco některé překvapují sladkostí a šťavnatostí, jiné bývají kyselé, vysušené nebo plné pecek. Jak tedy v obchodě poznat ty nejlepší? Máme pro vás několik praktických rad a tipů!
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Sladké mandarinky bez pecek? Mrkněte na etiketu
Věděli jste, že není mandarinka jako mandarinka? V obchodech se totiž prodává několik druhů a odrůd, které se liší chutí, šťavnatostí i množstvím pecek.
O sladkosti (nebo kyselosti) mandarinek rozhoduje především jejich odrůda.
Pokud hledáte sladké mandarinky, zaměřte se především na ty, které nesou na štítku označení „klementinky“. Ty mají příjemně sladkou chuť, snadno se loupou a zpravidla obsahují minimum pecek.
Jejich úplnou absenci vám ale pochopitelně nikdo tak úplně nezaručí. Skvělou volbou jsou také satsumy, které bývají velmi šťavnaté, jemné a prakticky bez pecek.
Náš tip: Při nákupu hledejte na etiketě označení Clementine, Satsuma nebo Seedless. Právě poslední výraz znamená, že jde o ovoce bez pecek.
Vyzkoušejte jednoduchý trik s váhou
Nemůžete se rozhodnout, které mandarinky vložit do košíku? Vezměte do ruky dva přibližně stejně velké plody a porovnejte jejich hmotnost. Těžší mandarinka bývá zpravidla šťavnatější, zatímco nezvykle lehký plod může mít vysušenou dužinu.
Samotná hmotnost sice nezaručí sladkou chuť, ale pomůže vám vybrat kvalitnější ovoce. Všímejte si také slupky. Ta by měla být pevná, nepoškozená a na dotek mírně pružná. Mandarinky s měkkými místy nebo známkami plísně raději nechte v obchodě.
Prozradí sladkou mandarinku také barva a tvar?
Možná vás překvapí, že sytě oranžová barva ještě neznamená sladkou chuť. Odstín slupky totiž ovlivňuje nejen zralost, ale také odrůda a teploty během pěstování, převozu i skladování. Sladké tak mohou být i mandarinky se zelenkavými skvrnami.
I mandarinky se zelenými flíčky můžou být sladké.
A co tvar? Některé sladké odrůdy mají charakteristický lehce zploštělý vzhled. Ani to ale nemusí být stoprocentním meřítkem sladkosti a šťavnatosti, takže na to raději nespoléhejte.
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Pozor na mandarinky v barevných síťkách!
Kupujete mandarinky v oranžových nebo červených síťkách? Pak pozor! Barevný obal může opticky zvýraznit oranžový odstín ovoce, takže plody vypadají lákavěji. Tomuhle optickému klamu jsme se ostatně věnovali už v jednom z předchozích článků.
Pokud můžete, vybírejte raději volně prodávané mandarinky, které si jednotlivě prohlédnete a potěžkáte. U balených plodů nezapomeňte zkontrolovat také spodní část síťky, kde se mohou ukrývat otlačené nebo nahnilé kusy.
A rada na závěr? Chcete-li si dopřát sladké a šťavnaté mandarinky bez pecek, nespoléhejte jen na jejich barvu. Nejdůležitější vodítko najdete na etiketě!
Použité zdroje:
- kupi.cz/magazin/clanek/31500-mandarinky-vyber-sladke
- akcniceny.cz/magazin/jak-poznat-nejsladsi-mandarinku-v-obchode-jednoduchy-trik-ktery-urcite-neznate/
- toprecepty.cz/clanky/9744-konec-kyselym-mandarinkam-s-peckami-sladke-ovoce-poznate-podle-tvaru-i-jednoho-udaje-na-obalu/