Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima Akta X: Chci uvěřit, FOTO: © Bonton, distr. FTV Prima
Mysteriózní thriller Akta X: Chci uvěřit (2008) skrývá moment, který pobaví hlavně české diváky. Jedna ze sester promluví česky, přestože všichni kolem ní mluví rusky. Natáčení provázelo mimořádné utajení, štáb pracoval pod falešnými jmény a stránky scénáře se každý večer skartovaly. David Duchovny navíc bojoval s falešným plnovousem, který se mu pod horkými světly rozpouštěl. A letos Chris Carter vydal vlastní verzi filmu, kratší a temnější. Scénář pod zámkem
Příběh se vrací k bývalým agentům FBI Foxu Mulderovi (David Duchovny) a Daně Scullyové (Gillian Anderson), kteří několik let po uzavření oddělení Akta X znovu řeší případ z říše paranormálních jevů. Carter chtěl původně filmem uzavřít linii s mimozemskou invazí, výroba se ale o víc než pět let zdržela, a tak natočil samostatnou záhadu.
Nad natáčením viselo přísné embargo. Film měl pracovní název Done One, falešnou produkční společnost The Crying Box Productions a jako režisér v seznamech figuroval Rich Tracers, tedy přesmyčka Carterova jména. Ve studiu ležely pod zámkem jen tři výtisky scénáře, herci dostávali na konkurzy falešné texty a při natáčení vždy jen stránky na daný den, které se večer sebraly a skartovaly. Mitch Pileggi se tak o tom, že jeho Skinner ve filmu vůbec je, dozvěděl až v rozběhnutém natáčení. S nadsázkou pak vtipkoval, že si mohl říct o kolik chtěl, protože během stávky scenáristů ho nikdo nemohl ze scénáře vyškrtnout.
Jednokolka a tající plnovous
Gillian Anderson čekala, že návrat ke Scullyové po šesti letech bude jako jízda na kole. Nakonec to prý bylo jako jízda na jednokolce, protože se léta snažila hrát jinak a teď jí mozek vynechával. Duchovny zase nemohl vystát falešný plnovous. Svědil ho, a když se scéna pod horkými světly protáhla, začal se rozpouštět.
Pro roli otce Joea měl Carter od začátku v hlavě Billyho Connollyho, který okamžitě kývl. Jeho krvavé slzy vznikly digitálně. Rappera Xzibita navrhlo na agenta Drummyho studio a Carter mu hned po čtení textu řekl, že je pro roli ten pravý.
Česká sestra a pes Okie
Točilo se od prosince 2007 do března 2008 ve Vancouveru a Pembertonu, kde vznikaly první řady seriálu. Velká část děje se odehrává ve sněhu, takže značná část rozpočtu na efekty padla na digitální mazání stop. Dvouhlavého psa hrál rotvajler Okie, jeho druhé hlavě na suchém zipu štáb přezdíval Dokey. A v čase 1:03:10 jedna ze sester pronese česky „Začíná mít záchvat“, i když lékař i ostatní sestry v téže scéně mluví rusky.
Fanoušci seriálu najdou ve filmu řadu pomrknutí. Když chce Mulder volat Scullyové, na displeji mobilu se kolem jejího jména objeví Bowman, Gilligan a Shiban, tedy režisér Rob Bowman a scenáristé Vince Gilligan a John Shiban. Carter se mihne na lavičce, mezi fotkami kněží na nemocniční zdi visí i snímek Bruce Harwooda, Byerse z Osamělých střelců, a po titulcích čeká ještě krátká scéna.
Kratší a temnější verze po osmnácti letech
Do kin film přišel týden po Temném rytíři, což podle Duchovnyho i Gillian Anderson nebyl dobrý tah. Studio tehdy Carterovi vytklo, že je film příliš drastický. Letos proto vydal vlastní verzi s podtitulem Vrach Frankenshteyn, která je paradoxně o deset minut kratší. Kromě věnování castingovému režisérovi Randymu Stoneovi, který kdysi objevil oba hlavní představitele, nese i vzpomínku na zesnulé kameramana Johna S. Bartleyho, skladatele Marka Snowa a herečku Nicki Aycox.
Mysteriózní thriller Akta X: Chci uvěřit vysílá stanice Prima COOL v neděli 22. listopadu od 20:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).