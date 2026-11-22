Brian Krause (2012). FOTO: GabboT, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause (2013). FOTO: GabboT, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause (2023). FOTO: Miguel Discart, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause (2023). FOTO: Miguel Discart, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause (2023). FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause (2023). FOTO: Miguel Discart, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Brian Krause z Čarodějek, FOTO: BDCLondon Photography, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Brian Krause okouzlil na konci devadesátých let diváky jako světlonoš Leo Wyatt v Čarodějkách, ještě předtím ale prorazil v Návratu do Modré laguny. Sedmapadesátiletý Američan dnes objíždí fanouškovské akce, natáčí podcast a dál točí menší filmy, přestože po konci seriálu zápasil s alkoholem. Z někdejšího blonďáka s krátkým sestřihem je dnes jiný muž, který si ze své proměny sám dělá legraci.
Trosečník z Modré laguny
Rodák z kalifornského El Tora původně uvažoval o studiu medicíny a ještě před kamerou vystřídal řadu brigád, od poslíčka v hotelu přes řidiče dodávky s koláči až po montéra sádrokartonu.
První velkou šanci dostal v roce 1991 ve svých dvaadvaceti letech v Návratu do Modré laguny. V pokračování romantického příběhu si zahrál trosečníka Richarda vedle začínající Milly Jovovich a během natáčení na ostrově se naučil lézt po stromech i loupat kokosy.
Kritici tehdy ale snímek strhali a film v kinech propadl. Odnesl si pět nominací na Zlatou malinu a Jovovich ho později označila za nejhorší film, jaký kdy natočila. Pro Krause ale role odstartovala stálou hereckou dráhu, o rok později už hrál v hororu Sleepwalkers podle Stephena Kinga.
Vzteklý konkurz před Aaronem Spellingem
Zásadní zlom přišel v roce 1998 na konkurzu do Čarodějek. Krause v té době pracoval na stavbě, doma měl malé dítě a nutně potřeboval práci. Producenta Aarona Spellinga už předtím několikrát potkal na castinzích do seriálů
a Melrose Place, takže přišel s plánem, že ho přátelsky pozdraví a připomene se. Spelling si ho ale vůbec nepamatoval a jen suše utrousil, že ho těší. Beverly Hills 90210
„Byl jsem prostě naštvaný, měl jsem plné zuby celého toho průmyslu a toho věčného boje. Přečetl jsem to hrozně vztekle, což jsem celý den neudělal, a odešel jsem celý rozčilený, což vůbec nebyl Leo,“ vzpomínal letos v červnu. Než stačil dojít k autu, zazvonil mu telefon, že roli strážného anděla dostal.
V Čarodějkách vydržel všech osm řad a objevil se ve sto padesáti čtyřech epizodách. Závěr natáčení v letech 2005 a 2006 mu ale přinesl zklamání, protože mu tvůrci na poslední chvíli zkrátili prostor na polovinu dílů, přestože mu původně slíbili účast ve všech epizodách.
Zpětně uznal, že celý pořad byl vždycky hlavně o čarodějkách. S Holly Marie Combs, Alyssou Milano, Rose McGowan a Shannen Doherty si během osmi let vybudoval blízký vztah, jako by byly jeho sestry, a o to hůř pak nesl odchody kolegů, když v roce 2024 zemřela Shannen Doherty a později i Julian McMahon.
Léta po Čarodějkách
Po skončení seriálu v roce 2006 se Krause objevoval v řadě televizních filmů a menších rolí, velký filmový průlom už ale nepřišel. Do jeho života navíc na několik let zasáhl alkohol. Na podzim 2010 ho kapitán kvůli opilosti nepustil na palubu letadla v Los Angeles. Krause se s personálem hádal, policie ho zatkla za opilost na veřejnosti a noc strávil v cele.
S pitím se potýkal dalších pět let, až v roce 2015 s alkoholem skončil. „Vystřízlivění pro mě bylo minulý rok vším,“ řekl v roce 2016. Od té doby se vrátil k pravidelnému natáčení s čistou hlavou.
Co dělá po dvaceti letech
Letos v květnu uplynulo od finále Čarodějek dvacet let a Krause se k seriálu vrací častěji, než by kdysi čekal. S Holly Marie Combs a Drewem Fullerem natáčí podcast House of Halliwell, kde společně sledují staré díly a rozebírají zákulisí. Pravidelně také objíždí fanouškovské cony, kam za ním chodí už tři generace diváků. Čtrnáctiletí dnes sledují Čarodějky s mámou, která je kdysi viděla se svou mámou. V listopadu 2024 se osobně zastavil i v Česku na brněnském Comic-Conu Junior.
Na podobných akcích ho dodnes baví lidé, kteří mu přinesou k podpisu na DVD staré béčkové sci-fi filmy, o kterých tiše doufal, že je nikdo nikdy neviděl, a ještě mu je chválí. Sám přitom dál chodí na konkurzy a bere, co přijde. V roce 2024 si zahrál bývalého policistu závislého na pervitinu v komedii Die Hart 3 s Kevinem Hartem a později přijal roli Santy Clause ve vánočním filmu I Fell in Love with Santa. A večer prý pravidelně usíná u dokumentů o dávných mimozemšťanech.
Za dvě dekády od konce Čarodějek se výrazně změnil i jeho vzhled. Z uhlazeného blonďáka s krátkým sestřihem je dnes muž s delšími vlnitými, tmavšími vlasy, s výraznými vráskami na čele a kolem očí a s hubenější tváří. Změnu postavy ostatně sám s úsměvem potvrdil letos v dubnu na akci WonderCon v Anaheimu, když přišla řeč na rekvizity z natáčení a kožené kalhoty zlé verze Lea.
„Teď jsou mi trochu velké. Trochu jsem zhubl, ale pořád je mám.“
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, people, remindmagazine, theaureview, onlyu, extra).