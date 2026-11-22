Zimní počasí se v Česku naplno projeví během posledního listopadového týdne. Zatímco pondělí a úterý přinesou sněžení především do horských oblastí, ve druhé polovině týdne by se situace mohla výrazně změnit. Nad střední Evropu se totiž pravděpodobně přesune tlaková níže, která přinese rozsáhlejší srážkové pásmo. Vzhledem k nízkým teplotám by měly srážky přecházet ve sníh také v polohách, kde se během listopadu běžně udržuje spíše déšť. Největší množství sněhu se zatím očekává ve východní a jihovýchodní polovině republiky. Přesné rozložení srážek však zůstává nejisté a během následujících dnů se může změnit.
První sněžení dorazí už v pondělí
První výraznější změna počasí přijde v pondělí 23. listopadu, kdy se na řadě míst objeví sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Nejčastější budou na horách na severu a severovýchodě země, především v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech. V těchto oblastech může během pondělí místy napadnout kolem deseti centimetrů nového sněhu, zatímco v ostatních částech republiky se očekávají převážně nižší úhrny do tří centimetrů. Denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním a čtyřmi stupni Celsia, přičemž ve vyšších horských polohách bude ještě chladněji. Počasí navíc ovlivní severozápadní vítr, jehož nárazy mohou místy dosahovat přibližně 55 kilometrů za hodinu. Na horách tak hrozí tvorba sněhových jazyků a na hřebenech Krkonoš také závějí. Sněhové přeháňky se mohou vyskytovat rovněž během úterý, nejvíce opět na severovýchodě republiky.
Ve čtvrtek může napadnout až 15 centimetrů sněhu
Podstatně výraznější sněžení se očekává ve čtvrtek 26. listopadu a částečně také během následujícího pátku. Příčinou bude pravděpodobně tlaková níže, která se vytvoří ve Středomoří a následně ovlivní počasí ve střední Evropě. Srážkové pásmo by mohlo zasáhnout většinu České republiky, přičemž sněžit může i v nížinách. Dosavadní výpočty počítají na řadě míst s několika centimetry nového sněhu, nejčastěji přibližně od tří do deseti centimetrů. Některé novější varianty předpovědi však připouštějí lokální úhrny mezi deseti a patnácti centimetry. Největší pravděpodobnost vydatnějšího sněžení se zatím týká zejména jihovýchodní poloviny země, kde se může výraznější sněhová pokrývka vytvořit také mimo horské oblasti. Zda se tyto hodnoty skutečně naplní, bude záležet především na přesné dráze tlakové níže a intenzitě srážek.
Sněhová nadílka může zkomplikovat dopravu
Kvůli očekávanému sněžení už bylo vydáno předběžné upozornění pro celé území České republiky. Týká se období od čtvrteční půlnoci 26. listopadu do pátečních osmi hodin ráno. Největší komplikace mohou nastat v jihovýchodní polovině země, kde by podle současných předpokladů mohlo napadnout přes deset centimetrů sněhu i v nižších polohách. Takové množství může výrazně zhoršit sjízdnost silnic, zejména pokud bude sněžení intenzivní a nová vrstva se vytvoří během několika hodin. Problémy se mohou objevit také v železniční dopravě nebo při zásobování elektřinou. Riziko pro energetickou infrastrukturu představuje především mokrý a těžký sníh, který se může zachytávat na větvích stromů a elektrickém vedení. Zatím však nejde o závaznou meteorologickou výstrahu, ale o předběžné varování před možnou nepříznivou situací.
Rozhodující bude pohyb tlakové níže
Přestože současné předpovědi naznačují výraznější sněžení, jeho konečný rozsah zatím nelze spolehlivě určit. Klíčovou roli bude hrát poloha tlakové níže, která rozhodne o tom, kudy bude postupovat hlavní srážkové pásmo. Pokud se její dráha posune, mohou nejvyšší sněhové úhrny zasáhnout jiné oblasti, než ukazují nynější výpočty. Výrazné rozdíly se přitom mohou objevit i mezi jednotlivými regiony, protože intenzita sněžení nebude všude stejná. Důležitá bude také teplota vzduchu a zemského povrchu, která ovlivní, jak rychle se bude nová sněhová pokrývka vytvářet a zda vydrží. Právě proto nemusí předpovídané množství nového sněhu odpovídat skutečné výšce sněhové vrstvy na zemi. Přesnější údaje o množství sněhu i nejvíce ohrožených oblastech přinesou až další aktualizace předpovědi v průběhu týdne.
Zdroje: chmi.cz, pkr.kr-ustecky.cz, idnes.cz, mpocasi.cz