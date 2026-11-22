Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima Vysoká hra patriotů, FOTO: © Paramount Pictures, distr. FTV Prima
Akční thriller Vysoká hra patriotů (1992) přiměl americkou CIA k mimořádnému kroku, když tajná služba vůbec poprvé pustila filmaře s kamerami přímo do svého sídla. Harrison Ford při natáčení omylem trefil Seana Beana lodním hákem a způsobil mu ránu na osm stehů. Hlavní roli měl přitom původně zopakovat Alec Baldwin, jenže jeho konec u filmu se proměnil v dlouholetý spor o to, kdo koho vlastně vyšoupl. Tvůrce navíc potrápil otevřený nesouhlas spisovatele Toma Clancyho, který se od adaptace vlastní knihy raději distancoval. Výměna hlavního hrdiny za zavřenými dveřmi
Bývalý analytik CIA Jack Ryan (Harrison Ford) si užívá klidnější život univerzitního profesora historie, dokud během cesty do Londýna náhodou nepřekazí útok irských teroristů na člena královské rodiny. Při zásahu však zabije mladšího bratra radikála Seana Millera (Sean Bean), který se rozhodne pomstít Ryanovi i jeho manželce Catherine (Anne Archer) za každou cenu.
Ford roli převzal po Alecu Baldwinovi, který Ryana ztvárnil v Honu na ponorku a měl za návrat dostat čtyři miliony dolarů. Když se ale natáčení posunulo na rok 1992, měl už závazek na Broadwayi ve hře Tramvaj do stanice Touha. V roce 2011 Baldwin tvrdil, že ho studio vyšouplo záměrně kvůli dluhu vůči Fordovi za jiný zrušený film, zástupce studia David Paul Kirkpatrick ale oponoval, že po téměř ročním vyjednávání jednoduše neschválil scénář. Kvůli staršímu Fordovi pak tvůrci posunuli věk postavy z pětatřiceti na padesát let a obrátili pořadí děje oproti knihám.
Z Honu na ponorku se vrátil jediný herec, a to James Earl Jones. Přestože s Fordem oba účinkovali v původní trilogii Star Wars, před kamerou se potkali poprvé, protože v Impérium vrací úder Ford točil s Davidem Prowsem a Jones své repliky jen nadaboval. Nejkurióznější konkurz pak zažil Tom Watt, který podle svých slov získal roli elektrikáře jen proto, že režiséra Phillipa Noyce pobavila shoda jeho příjmení s profesí postavy.
Kamery v centrále CIA i jizva nad okem
Natáčení probíhalo od listopadu 1991 do února 1992 ve Washingtonu, Kalifornii, Marylandu i Anglii a pro Beana skončilo bolestivou památkou. Ford ho při jedné ze scén omylem udeřil lodním hákem, takže si herec odnesl osm stehů a trvalou jizvu nad levým okem. Přestřelka na dálnici vznikla na tehdy nedokončené losangeleské dálnici Interstate 105, tedy na stejném místě, kde se později točil snímek Nebezpečná rychlost.
Spolupráce s CIA umožnila štábu točit vůbec poprvé přímo v prostorách centrály agentury a v kancelářích si pozorní diváci všimnou i žertovné cedulky zakazující krmit agenty. Rozpočet se ale kvůli dotáčkám a Fordovu vysokému honoráři z původně schválených 28 milionů dolarů vyšplhal až na 45 milionů.
Zklamaný spisovatel i stažená inzerce
Spisovatel Tom Clancy se od příprav distancoval hned po přečtení prvního nástřelu scénáře a film v kinech zaostal za Honem na ponorku o 22 milionů dolarů. Ford později připustil, že Clancyho veřejná kritika snímku uškodila, ale dodal, že úpravy knihy pro plátno jsou nevyhnutelné. Kvůli zobrazení severoirského konfliktu ostatně odmítl režii John McTiernan s irskými kořeny i několik irských herců včetně Gabriela Byrnea.
Ostrý spor se rozhořel také kolem recenzí. Když kritik časopisu Variety Joseph McBride strhal film jako fašistický a protiirský, studio Paramount stáhlo z magazínu veškerou inzerci. Šéfredaktor Peter Bart se v soukromém dopise postavil za studio a označil recenzenta za neprofesionálního, text ale unikl do tisku a americká sdružení kritiků ho za podporu cenzury veřejně odsoudila.
Skutečný únos princezny i zvuk z disketovky
Úvodní útok v Londýně se inspiroval skutečným pokusem o únos britské princezny Anny z března 1974, kdy útočník u jejího auta postřelil strážce i řidiče a princeznu zachránil až náhodný kolemjdoucí. Z kinoverze naopak zmizela věta z upoutávek o tom, že Amerika nikdy nezažila teroristický útok, protože tvůrcům zněla příliš jako výzva.
V samotném snímku se ukrývá několik drobných hříček. Číslo Ryanova hotelového pokoje 713 odpovídá datu Fordova narození 13. července a na monitoru při přednášce se mihne plánek ponorky Rudý říjen. Zvukaři zase nahráli bzučení při přibližování fotografií z pohybující se hlavy disketové mechaniky a pípání Ryanova EKG převzali ze sonaru v Honu na ponorku. Skladatel James Horner pak při scéně útoku na výcvikový tábor sáhl po částech vlastní hudby z filmu Vetřelci.
Akční thriller Vysoká hra patriotů vysílá stanice Prima v neděli 22. listopadu od 22:50.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).