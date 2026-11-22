Zápas byl "pikantní" pro oba trenéry. Domácí kouč Trousil za Zbrojovku léta hrával, jeho protějšek Svědík zase Pardubice dovedl z divize do druhé ligy. Hosté nastoupili bez svého nejlepšího střelce Vašulína, který měl zdravotní problémy.
V šesté minutě vypálil z úhlu Vaníček a pardubický gólman Neuman vyrazil míč na roh. Brzy nato se radoval Velich, Východočechy od inkasované branky zachránil ofsajd. Hosté si udržovali mírnou převahu a ve 33. minutě skórovali.
Vaníček v rohu odstavil od balonu Halinského a jeho přihrávku Neuman poměrně zbytečně posunul jen k Čavošovi, který nekompromisně zakončil. V nejvyšší soutěži se radoval z prvního gólu od loňského března.
Pardubice téměř celou první půli brankáře Hrdinu vůbec neohrozily, přesto v páté minutě nastavení srovnaly. Granečný zasáhl míč rukou, hlavní sudí Tomáš Klíma na základě zásahu od videozhodčího Kocourka prozkoumal opakované záběry a nařídil pokutový kop. Z něj Mahuta nezaváhal a oslavil druhou trefu v ligovém ročníku.
Po změně stran působili aktivněji domácí, Hlavatého střelu zastavil na zemi ležící Čavoš. Mahutův obstřel zase skončil těsně vedle. Krátce po příchodu na trávník se nečekaně do zakončení protlačil střídající Vinícius, hlavičkoval však slabě. Poté se v 83. minutě dostal do úniku Mahuta a Hrdina Zbrojovce zachránil alespoň bod.
Brněnské mužstvo s Pardubicemi neprohrálo potřetí z posledních čtyř ligových utkání. Venku v nejvyšší soutěži nicméně nezvítězilo počtvrté z minulých pěti duelů. Východočeský celek doma vyhrál jen dva ze sedmi zápasů v sezoně a vybojoval tam jen osm z celkových 18 bodů v ročníku.
FK Pardubice - Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
Branky: 45.+5 Mahuta z pen. - 33. Čavoš. Rozhodčí: T. Klíma - Kotalík, Jurajda - Kocourek (video). ŽK: Icha, Tanko, Vinícius - Vaníček, Hunal. Diváci: 2868.
Sestavy: Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (88. Reil) - Hlavatý, Icha, Ouattara (46. Jelínek) - Tanko (46. Botos), Drchal (79. Vinícius), Samuel (60. Boledovič). Trenér: Trousil. Zbrojovka: Hrdina - Vedral, Pokorný, Hunal (68. Penxa) - J. Klíma, Langer (88. Saal), Čavoš, Granečný (76. Dante) - Vachoušek (76. Soliu), Vaníček - Velich (68. Večeřa). Trenér: Svědík.