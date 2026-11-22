Bronz rozhodly dva vyrovnané výkony
Český taneční pár začal v Everettu třetím místem v rytmickém tanci, za který získal 76,32 bodu. Stejnou pozici dokázal udržet i ve volném programu, v němž rozhodčí přidělili 114,56 bodu. Součet 190,88 bodu znamenal osobní rekord a zároveň první českou medaili v historii seniorských závodů Grand Prix v této disciplíně. Před čtvrtým americkým párem Katarinou Wolfkostinovou a Dimitrym Carevským skončili Mrázkovi s náskokem 13,85 bodu. Zvítězili domácí Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik se ziskem 201,88 bodu. Stříbro putovalo do Francie zásluhou Jevgenije Loparevové a Geoffreyho Brissauda, kteří nasbírali 195,28 bodu.
Z výsledků je patrné, že české sourozence na stupně vítězů nedostala jediná mimořádně povedená jízda. Třetí byli v obou částech soutěže, takže jejich konečné umístění nevzniklo jen díky zaváhání soupeřů. Ve volném tanci získali 62,92 bodu za technické prvky a dalších 51,64 za celkové provedení programu. Tato kombinace naznačuje vyrovnanost technické stránky i tanečního projevu, která je při přechodu do seniorské špičky zásadní. Velký rozdíl proti čtvrté dvojici navíc vytvořil bezpečnou rezervu pro závěrečnou fázi soutěže. V disciplíně, kde mohou o pořadí rozhodovat pouhé desetiny bodu, jde o mimořádně přesvědčivý výsledek.
Před startem komplikovaly přípravu zdraví i kostým
Cesta na americké stupně vítězů nebyla bez komplikací. Mrázkovi původně plánovali start také na kanadské Grand Prix, z níž se kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím Kateřiny odhlásili. Rozhodnutí šetřit síly jim umožnilo zaměřit přípravu na další závod, přestože znamenalo ztrátu soutěžní příležitosti. Už při rytmickém tanci se přidal další nepříjemný moment, když se Kateřině krátce po začátku rozvázala tkanička brusle. Dvojice však program dokončila bez zásadní chyby a zajistila si výhodnou pozici před volným tancem. Nervozitu pak vystřídala další praktická starost, tentokrát spojená s novými šaty.
Kostým pro volný tanec totiž potřeboval úpravu prakticky na poslední chvíli. Ještě přibližně dvě minuty před vstupem na led se upevňoval, aby při náročných prvcích nezpůsobil problém. Taková drobnost může být v tancích na ledě rozhodující, protože uvolněná látka nebo zachycený detail naruší rovnováhu i souhru partnerů. Mrázkovi přesto předvedli energický program založený na výrazném rytmu a precizním společném pohybu. Po závěrečné póze bylo na obou vidět, jak výrazná úleva po podařeném výkonu přišla. Jejich bronz tak nevypovídá pouze o získaných bodech, ale také o schopnosti ustát komplikace v okamžiku, kdy už není prostor na přípravu.
Juniorské zlato dostalo seniorské pokračování
Výsledek z Everettu navazuje na úspěch, kterého sourozenci dosáhli před třemi lety v Kanadě. V březnu 2023 ovládli juniorské mistrovství světa v Calgary a stali se první českou taneční dvojicí se zlatem z této soutěže. Mezi dospělými ale čeká sportovce výrazně vyšší konkurence a také náročnější cesta k ocenění za výraz a přesnost. Mrázkovi se po juniorském triumfu postupně prosazovali na mistrovství Evropy, světa i v závodech Grand Prix. Americký bronz proto představuje další stupeň dlouhodobého vývoje, nikoli překvapení bez předchozích výsledků. Posun ukazuje i letošní osobní rekord, který překonal jejich předchozí nejlepší součet v seniorských soutěžích.
Dvojice dlouhodobě trénuje v Itálii a na její letošní volné choreografii se podílel také někdejší olympijský vítěz Christopher Dean. Zkušenosti muže, který se zapsal do dějin tanců na ledě, rozšířily možnosti přípravy českých sourozenců. Další důležitou okolností je skutečnost, že na americké Grand Prix neuspěli jen výsledkově, ale obstáli také pod tlakem očekávání. Závod byl součástí série, v níž se pravidelně představují nejúspěšnější světové dvojice. Medaile může zlepšit jejich výchozí pozici pro další část sezony, sama o sobě však nezaručuje účast ve finále seriálu. Pro české krasobruslení je i tak historickým potvrzením, že domácí taneční pár dokáže soupeřit o nejvyšší příčky mezi dospělými.
Použité zdroje: czechskating.org, isuresults.com, isu-skating.com, ice-dance.com