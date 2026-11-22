Zlatá medaile se změnila v nepříjemný zážitek
Jednadvacetiletá Mone Čibová předvedla na listopadové Velké ceně Číny dva vyrovnané programy a získala celkem 224,48 bodu. V krátkém programu se ujala vedení díky výsledku 76,08 bodu a výhodnou pozici udržela i po volné jízdě. Její hlavní soupeřka Alexandra Ignatovová, dříve známá jako Trusovová, získala stříbro s 221,27 bodu. Ruská krasobruslařka startovala v neutrálním postavení a po delší přestávce se vracela do světové soutěže. Místní publikum jí projevovalo mimořádné sympatie a její vystoupení doprovázelo hlasitým povzbuzováním. Při vyhlašování vítězky se však část tribun obrátila proti Japonce, která měla podle oficiálních výsledků nejlepší celkový součet.
Na stupních vítězů zaznělo pískání a urážlivé výkřiky, které narušily slavnostní atmosféru. Nepříjemné reakce se objevily také během okamžiků spojených s japonskou hymnou. Na internetových profilech vítězky se následně množily nepřátelské komentáře týkající se výsledku a hodnocení rozhodčích. Čibová omezila možnost komentovat své příspěvky, aby útokům nemusela dál čelit. Odpor části fanoušků přitom nevypovídá o postoji všech diváků ani celé hostitelské země. Rozhodující je, že sportovkyně, která na ledě uspěla podle platných pravidel, nemohla svůj výsledek oslavit v klidné atmosféře.
Bodový rozdíl má jasné vysvětlení
Polemiku nad výsledkem pomáhá rozptýlit podrobný rozpis rozhodčích známek. Ignatovová sice vyhrála volnou jízdu se ziskem 148,90 bodu, Čibová v ní však byla jen o půl bodu slabší. Japonka totiž vstupovala do této části soutěže s náskokem 3,71 bodu z krátkého programu. V konečném součtu tak zůstala před Ruskou o 3,21 bodu a stala se právoplatnou vítězkou. Ignatovová měla ve volné jízdě vyšší technické hodnocení, mimo jiné díky náročnému čtvernému skoku. Čibová naopak získala více bodů za kompozici, předvedení a bruslařské dovednosti, takže konečné pořadí není v rozporu s hodnocením jednotlivých částí závodu.
Velká cena Číny byla zároveň ukázkou návratu ruských závodnic do mezinárodního krasobruslení za stanovených neutrálních podmínek. Ignatovová patří mezi nejznámější představitelky technicky mimořádně náročného stylu a stříbro získala i při následující americké Grand Prix. Čibová na druhé straně navazovala na úspěšnou sezonu, během níž získala stříbro na mistrovství světa v Praze. V Číně dosáhla už třetího vítězství na Grand Prix v řadě a potvrdila, že její výkony nejsou náhodné. Rozdíl mezi technickou obtížností a celkovou kvalitou projevu patří k základním principům krasobruslařského hodnocení. Právě nepochopení tohoto rozdílu může mezi fanoušky snadno vést k nepodloženým obviněním z nespravedlivého rozhodování.
Po incidentu přišla omluva i požadavek na změnu
Příběh neskončil odjezdem sportovkyň ze Šen-čenu. Japonská strana obdržela po incidentu telefonickou omluvu a následně požádala o opatření, která by podobným situacím předcházela. Dne 16. listopadu navíc vyšlo veřejné prohlášení odsuzující urážky a nepřátelské chování vůči krasobruslařům na stadionech i internetu. Prohlášení se neomezovalo na jediný závod a zdůrazňovalo respekt ke všem sportovcům bez ohledu na jejich původ nebo oblíbenost. Další informace z Japonska potvrdily, že Čibová dostala také podporu zaměřenou na psychickou stránku celé události. Ukázalo se tak, že hlasité protesty části publika mohou mít důsledky daleko přesahující samotný ceremoniál.
Soutěžní kalendář přitom Čibové nedává mnoho času na dlouhou přestávku. Koncem listopadu ji čeká další domácí Grand Prix v Tokiu, kde bude znovu bojovat o důležité body. V prosinci se navíc finále seriálu uskuteční v čínském Čchung-čchingu, což po listopadovém incidentu posiluje důležitost ochrany všech účastníků. Mimořádná pozornost se proto nebude týkat jen sportovních výsledků, ale také bezpečnosti a chování publika. Fanoušci mohou dát najevo podporu oblíbené závodnici, aniž by ponižovali její soupeřku. Konečný výsledek má určovat výkon na ledě a bodové hodnocení, nikoli hlasitost tribun při předávání medailí.
Použité zdroje: isuresults.com, nikkansports.com, isu-skating.com, e.vnexpress.net