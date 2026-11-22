Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Duna: Část druhá, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
Sci-fi snímek Duna: Část druhá (2024) pořádně prověřil výdrž Stellana Skarsgårda, který každý den strávil osm hodin v maskérně a celý den nic nepil. Austin Butler se před kamerou pustil do nečekané improvizace, když jeho padouch zničehonic políbil barona Harkonnena. Režisér Denis Villeneuve byl nekompromisní i ve střižně, takže dva herci přišli o všechny své scény. Filmaře v jordánské poušti navíc zaskočilo skutečné zatmění slunce, které kameraman využil pro úvod filmu. Čtyřicet kilo na těle i nečekaný polibek
Pokračování adaptace románu Franka Herberta sleduje Paula Atreida (Timothée Chalamet), který se po zničení svého rodu přidává k pouštním Fremenům a po boku Chani (Zendaya) chystá odvetu proti nepřátelům v čele s baronem Harkonnenem (Stellan Skarsgård) a císařem Shaddamem IV (Christopher Walken).
Pro Skarsgårda znamenal návrat do role barona zkoušku trpělivosti. Maskéři na něj každé ráno osm hodin nanášeli čtyřicetikilové masky a po směně je další dvě hodiny sundávali. Herec během pracovních dnů nepil a bral léky proti průjmu, aby nemusel na toaletu, sám ale připustil, že ho těžký kostým zpomalil a dodal postavě hrozivější projev.
Jeho synovce Feyda-Rauthu dostal Austin Butler u kávy s Villeneuvem bez konkurzu. Čtyři měsíce dřel v Budapešti podle plánu bývalého člena Navy SEALs, přibral přes jedenáct kilo svalů a tajně si osvojil Skarsgårdův hlas, čímž kolegu na place zaskočil. Přímo před kamerou si pak zaimprovizoval polibek s baronem.
Odmítnutý závoj i spor s agentem
Odvahu prokázal také Dave Bautista jako Rabban. Agent ho přemlouval, aby nenatáčel scénu, v níž ho Feyd-Rautha zbije a poníží, bál se totiž o jeho hrozivou pověst. Bautista to ale odmítl s tím, že ponížení pomůže příběhu a lépe vykreslí nového padoucha.
Vlastní hlavu ukázala i Rebecca Ferguson v roli lady Jessiky. Villeneuve ji chtěl navléct do několika vrstev šatů, potetovat jí obličej litanií proti strachu, ověsit ji šperky a nakonec ještě zahalit závojem. Ten poslední nápad odmítla. Pod vším tím oblečením a tetováním jí zbyla k hraní hlavně tvář a jako těhotná postava se nemohla ani pořádně hýbat, takže by se závojem neměla čím hrát vůbec.
Přísná střižna bez vystřižených scén
Villeneuve dal dopředu najevo, že fanoušci nikdy neuvidí vystřižené scény, protože co se nedostane do filmu, je pro něj mrtvé. Tvrdý střih naplno pocítili Stephen McKinley Henderson a Tim Blake Nelson, kteří natočili role Thufira Hawata a hraběte Fenringa, ve filmu se ale vůbec neobjevili a zůstalo jim jen poděkování v titulcích.
Nevoli vzbudilo v říjnu 2024 vyřazení hudby Hanse Zimmera z boje o Oscara. Pravidla vyžadují osmdesát procent nové hudby, jenže Zimmer navázal na motivy z prvního dílu, za který sošku získal, s tím, že jde o jeden příběh. Hudební detail přidal i Josh Brolin, který sám napsal text k písni svého Gurneyho Hallecka na balisetu.
Skutečné zatmění slunce v zametené poušti
V jordánské poušti postavil štáb téměř devětadvacet kilometrů cest pro dopravu techniky. Personál chodil jen ve vytyčených koridorech a speciální tým každý večer zametal stopy v písku. Příroda se filmařům odměnila 25. října 2022 neplánovaným částečným zatměním slunce, které kameraman Greig Fraser okamžitě zachytil pro úvod filmu.
Jízda na písečném červu se točila čtyřiačtyřicet dní na dekoraci dlouhé přes sedmadvacet metrů a široké přes sedm metrů. Na Giedi Prime zase Fraser prosadil infračervené kamery, které černobílým záběrům dodaly průsvitný vzhled kůže.
Třetí díl už míří do kin
Warner se Villeneuva ptal na třetí díl už pár týdnů poté, co viděl první natočené záběry z dvojky. Hans Zimmer to při práci na hudbě vytušil a beze slova mu nechal na stole výtisk románu Spasitel Duny. Duna: Část třetí je dnes hotová a do kin míří v polovině prosince 2026.
Sci-fi film Duna: Část druhá vysílá stanice Nova Cinema v neděli 22. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia, csfd).