Pár renovoval dům ze 60. let a za obří skříní objevil skrytý vinný sklípek. Mezi lahvemi byly i ročníky z 80. let
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Článek byl publikován 22.11.2026 10:57
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