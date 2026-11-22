Nehoda na přejezdu v Prostějově má dvě oběti. Dálkové vlaky ČD odklonily
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Nehoda na přejezdu v Prostějově má dvě oběti. Dálkové vlaky ČD odklonilyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.11.2026 18:28
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