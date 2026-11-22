Při hledání dostupného rodinného domu člověk často narazí na přehledné katalogy s fotografiemi, půdorysy a výraznou cenovkou. Takové srovnání je užitečné, protože pomáhá určit, jak velký dům by domácnosti skutečně stačil. Stejně důležité je ale zjistit, co všechno se za zveřejněnou cenou skrývá. Příkladem je malý nízkoenergetický bungalov Real 58. V katalogu u něj stojí 2 980 000 korun včetně DPH za provedení na klíč. Právě tento údaj však není konečným účtem za nastěhování.
Padesát osm metrů, tři pokoje a jedno podlaží
Projekt Real 58 je navržený jako přízemní dřevostavba se sloupkovým prefabrikovaným konstrukčním systémem. Užitná plocha činí 58 metrů čtverečních, zastavěná plocha 72 metrů čtverečních a dispozice je 3+kk. Taková velikost může být zajímavá pro dvojici, menší rodinu nebo lidi, kteří nechtějí udržovat velký dům. Všechny obytné místnosti se nacházejí v jednom podlaží, takže každodenní provoz nevyžaduje chození po vnitřním schodišti.
Menší výměra ovšem znamená i kompromisy. Dvě oddělené místnosti vedle společného obytného prostoru mohou stačit páru s dítětem, méně už rodině, která potřebuje pracovnu, pokoj pro hosty a další úložné prostory. Při prohlížení půdorysu se proto vyplatí sledovat místo pro skříně, šířku chodeb, návaznost kuchyně a jídelního stolu i to, zda se do koupelny vejde požadované vybavení. Číslo 58 m² samo o sobě neřekne, jak se v domě bude bydlet.
Katalogovou cenu aktualizovali naposledy v září 2025
U projektu se nacházejí tři různé ceny. Hrubá stavba je uvedena za 1 960 000 korun, varianta označená jako „na dokončení“ za 2 390 000 korun a stavba na klíč za 2 980 000 korun, vždy včetně DPH. Vedle částek je však datum poslední aktualizace 10. září 2025. V listopadu 2026 proto nelze bez nové nabídky od dodavatele tvrdit, že se za zveřejněnou částku dům opravdu objedná. Ceník představuje podklad pro orientaci, ne garantovanou cenu dnešní zakázky.
Ještě zásadnější je další údaj: cena na klíč nezahrnuje základovou desku. Budoucí stavebník tak musí zvlášť řešit založení domu, bez níž stavba nezačne. A tím seznam výdajů nekončí.
Samotné základy mohou znamenat další statisíce
Ceník stavební firmy zabývající se základovými deskami pro rok 2026 například uvádí u montovaných a dřevěných domů orientační rozpětí 3 400 až 5 200 korun za metr čtvereční bez DPH. Při zastavěné ploše 72 m² by prostý přepočet znamenal zhruba 245 až 374 tisíc korun bez DPH. Tento výpočet není nabídkou pro dům Real 58. Konkrétní částka se může výrazně změnit podle podloží, hloubky založení, umístění stavby, izolací a rozsahu zemních prací.
Samostatně se mohou účtovat také přípojky vody, elektřiny a kanalizace nebo řešení odpadních vod, pokud síť není dostupná. Počítat je potřeba s projektovými úpravami, průzkumem pozemku, přístupovou cestou a úpravami terénu. A samozřejmě s pozemkem samotným, který v cenovce typového domu obsažen není. Někde mohou právě tyto vedlejší položky představovat rozhodující část rozdílu mezi katalogem a skutečným rozpočtem.
Na klíč neznamená u každé firmy totéž
Označení „na klíč“ může vyvolávat představu domu, do kterého stačí přivézt nábytek. Mezi dodavateli ale existují rozdíly ve standardním vybavení. Jeden započítává určitou podobu vytápění nebo koupelny, jiný nabízí levnější základ a další prvky přidává za příplatek. Před podpisem smlouvy je proto nutné vyžádat si přesný technický standard: typ oken, střešní krytinu, skladbu stěn, zdroj vytápění, větrání, podlahy, obklady, sanitární vybavení i rozsah elektroinstalace.
Samostatnou otázkou jsou terasa, kuchyňská linka, oplocení, zahrada a parkovací stání. Bez nich dům nemusí být tak pohodlný jako na vizualizaci. Při porovnávání dvou nabídek nestačí položit vedle sebe konečné částky. Nejdřív je nutné sjednotit rozsah toho, co každá z firem dodá.
Co si vyžádat, než se pro dům rozhodnete
Základem je aktuální písemná nabídka pro konkrétní pozemek a jasný soupis prací, které cena obsahuje i neobsahuje. Součástí by měl být návrh základů, informace o přípojkách, technický standard, platební harmonogram a pravidla pro případné vícepráce. Zajímejte se také o to, zda je nabídka včetně příslušné DPH a jak dlouho platí. Rezervu pro nečekané výdaje je rozumné řešit ještě před zahájením stavby, nikoliv až ve chvíli, kdy peníze začnou chybět.
Malý bungalov může být racionální volbou. Nižší výměra často znamená méně úklidu, kratší rozvody a jednodušší každodenní provoz. To však není důvod předpokládat, že celá stavba vyjde na cenu uvedenou vedle fotografie. Skutečně dostupné bydlení poznáte až podle kompletního rozpočtu, ve kterém nechybějí žádné podstatné práce.
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