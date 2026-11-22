Tvrdá plastová bota se třemi přezkami, polyuretanová kolečka a gumový špalek na pravé patě. Kolečkové inline brusle v devadesátých letech zcela vytlačily staré dvouřadé modely a proměnily česká sídliště v dráhy pro rychlou jízdu.
Kdo vyrůstal v osmdesátých letech, pamatoval si ještě kovové brusle se dvěma páry malých koleček vedle sebe. Připevňovaly se řemínky přímo na běžné boty a při jízdě na hrubém asfaltu nepříjemně drncaly. Začátkem devadesátých let se však v obchodech objevily boty z tvrdého plastu se třemi přezkami, které připomínaly lyžáky. Pod pevnou skořepinou se ukrývala měkká vložka a rám se čtyřmi polyuretanovými kolečky v jedné linii.
Pružná kolečka s ložisky běžela po asfaltu tiše a dovolovala dosahovat vysoké rychlosti. Během krátké doby zaplavily nové brusle pěší zóny, parkové aleje i nová sídliště. Značka Rollerblade dala novému sportu obecné lidové pojmenování rollerblády, ačkoliv v prodejnách brzy přibyly výrobky desítek dalších firem.
Pogy byly hitem českých škol v 90. letech. Děti o barevná kolečka hrály i během přestávek
Oficiální technickou konstrukci řadového uspořádání koleček a patní brzdy dokumentuje americký patentový úřad
Google Patents. Domácí registraci ochranných známek pro sportovní obuv a bruslařské vybavení přehledně eviduje Úřad průmyslového vlastnictví. Výrazný nárůst výdajů rodin za nové sportovní vybavení a volnočasové aktivity po roce 1989 zachycuje Český statistický úřad. Proměnu městského prostoru, dětských her a pouličního sportu v devadesátých letech dlouhodobě zkoumá Národní muzeum. K výbavě každého začínajícího jezdce patřila pestrá sada chráničů se suchými zipy. Pevné plastové výztuhy na dlaně a zápěstí pomáhaly tlumit časté pády na hrubý asfalt. Pestrobarevné chrániče se suchými zipy a nebezpečí prvních sjezdů
Zvládnutí stability na jedné řadě koleček vyžadovalo cvik a první pokusy pravidelně končily pády. Rodiče proto k bruslím pořizovali soupravy chráničů z plastových výlisků s pěnovou výstelkou. Důležitou součástí výbavy byly chrániče zápěstí s pevnou dlahou na dlani, která při sklouznutí po silnici chránila ruce.
K zastavení sloužil pryžový špalek přišroubovaný na pravé patě. Stačilo vysunout pravou nohu dopředu a tlakem paty přitisknout gumu k asfaltu. Zkušení jezdci se však brzy učili brzdit smykem s vytočením nohy do pravého úhlu, což šetřilo patní zarážku.
Když odpoledne ulicemi projížděly známé
žluté dodávky Family Frost s mraženými pochoutkami, děti k nim přijížděly rovnou v obutých bruslích a s drobnými mincemi v kapse. Měkká polyuretanová kolečka a přesná ložiska zajišťovala hladkou jízdu bez drncání. Pravidelné otáčení koleček bylo nutností kvůli jejich nerovnoměrnému sjíždění z vnitřní strany. Kolečkový rituál s imbusovým klíčem a údržba ložisek
Kdo chtěl jezdit bezpečně, musel se naučit údržbě. Vnitřní hrana koleček se při odrazu obrušovala a brusle ztrácela stabilitu. V krabici proto nechyběly dva ocelové imbusové klíče. Kolečka se musela pravidelně otáčet a prohazovat křížem mezi oběma bruslemi.
Nepřítelem podvozku byla voda a prach. Jízda v dešti znamenala vniknutí písku do kuličkových ložisek. Domácí rozebírání koleček, čištění ložisek v benzínu a promazávání kapkou oleje patřilo k obvyklým víkendovým činnostem.
Mnozí starší jezdci si k jízdě pouštěli oblíbenou hudbu a do kapsy u bundy ukládali
přenosný přehrávač Discman se sluchátky, který zvládal tlumit otřesy při plynulém pohybu.
Žluté dodávky Family Frost v devadesátkách vozily nanuky až před dům. Příjezd hlásily znělkou Srovnání kolečkových bruslí a dalších dobových sportovních pomůcek
Sportovní vybavení Uspořádání koleček či nože Vhodný povrch pro jízdu Způsob brzdění Hlavní přednost v devadesátých letech Inline brusle Čtyři polyuretanová kolečka v jedné řadě Hladký asfalt a betonové plochy Pryžový patní špalek nebo smyk Vysoká rychlost a tichý plynulý skluz Dvouřadé retro brusle Dva páry koleček vedle sebe na nápravách Velmi hladký asfalt nebo parkety Přední gumová zarážka na špičce Snadné udržení rovnováhy na místě Lední brusle kanady Jednolitý ocelový nůž v plastovém držáku Zamrzlé rybníky a zimní stadiony Příčný smyk nože proti ledu Pevná opora kotníku a hokejová obratnost Skateboard Dva páry tvrdých koleček na podvozcích Betonová hřiště a asfaltové chodníky Přišlápnutí patky desky k zemi Možnost provádět skoky a překonávat obrubníky
Od kazet k přenosným CD. Discman odstranil šum pásku a umožnil rovnou přeskočit na další skladbu Časté otázky o kolečkových inline bruslích v devadesátých letech Proč se v devadesátých letech každým inline bruslím říkalo rollerblády?
Označení vzniklo podle americké společnosti Rollerblade, která tento typ bruslí počátkem osmdesátých let zdokonalila a rozšířila po celém světě. V českém prostředí název rychle zlidověl a stal se obecným pojmenováním pro veškeré řadové kolečkové brusle bez ohledu na jejich skutečného výrobce.
K čemu sloužilo pravidelné otáčení a prohazování koleček?
Při bruslení jezdec tlačí do vnitřní strany koleček, která se kvůli tomu obrušuje mnohem rychleji než vnější hrana. Prohozením koleček z levé brusle na pravou a jejich otočením o sto osmdesát stupňů se opotřebení srovnalo a kolečka si zachovala správný zaoblený profil.
Proč byla gumová brzda umístěna téměř vždy pouze na pravé patě?
Výrobci montovali patní brzdu pouze na jednu brusli kvůli bezpečnosti a stabilitě při jízdě. Brzdění současně oběma nohama by vedlo ke ztrátě rovnováhy a pádu vzad. Pravá bota byla zvolena jako standardní pro většinovou pravorukou populaci, ačkoliv brzdový blok šlo imbusovým klíčem přemontovat na levou stranu.
Zdroje fotografií Kolečkové inline brusle v devadesátých letech: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0 Kompletní vybavení na inline brusle včetně chráničů: Brandenads / Wikimedia CC0 Detail polyuretanových koleček a rámu inline bruslí: ChristosV / Wikimedia CC 4.0