Jiří Chytrý sleduje český národní tým z dálky, z ománského Seebu, kde od října vede tamní Al-Seeb. Co ale vidí, se mu nelíbí. V rozhovoru pro Sport.cz odmítl představu, že španělský kouč Santi Denia teprve „učí“ české reprezentanty hrát kombinační fotbal. „Úplně mimo realitu,“ řekl muž, který u áčka pět let dělal asistenta Jaroslavu Šilhavému. Seniorská reprezentace podle něj není juniorka. Trenér má vybrat nejlepší hráče, které český fotbal má, a připravit je na konkrétního soupeře. Chytrý přitom neútočí na Deniu osobně. Míří na způsob, jakým se o šesti prohrách mluví.
Šest zápasů, šest porážek
Čísla jsou neúprosná. Česko v Lize národů 2026/27 prohrálo 1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií, 1:3 ve Španělsku, 0:3 na Wembley, 0:2 se Španělskem a 15. listopadu 1:2 v Chorvatsku. Podle oficiální
tabulky UEFA skončila skupina A3 takto:
Tým Body Anglie 15 Španělsko 15 Chorvatsko 6 Česko 0
Skóre 3:14. Přímý sestup do Ligy B.
Denia přitom do funkce nastoupil s jasným mandátem změny. Fotbalová asociace ho podle
ČTK jmenovala 31. července 2026 jako vůbec prvního zahraničního trenéra české reprezentace v historii. Podepsal dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky a jako asistenta si přivedl Pabla Ama. Svaz tehdy mluvil o zahraniční cestě, mezinárodních zkušenostech a nové tváři týmu.
Po šesté porážce přišlo vysvětlení. Předseda Pavel Nedvěd připomněl tři vyloučení, pouhé tři vstřelené góly a chybějící kvalitu, zároveň ale mluvil o přestavbě kádru a dvanácti nováčcích. Denia i jeho tým podle něj mají „plnou důvěru“ a svaz nechce z nastavené cesty sejít. Sám Denia po zápase v Chorvatsku opakoval, že projektu věří a na hráče je hrdý. Přiznal, že cíl skončit ve skupině třetí nesplnil.
V komentářích se mezitím ustálil obraz trenéra, který mění styl. Seznam Zprávy už v říjnu psaly, že Denia učí mužstvo kombinační hře po zemi. Záložník Alex Král popisoval jasné principy a větší soustředění na vlastní hru než na soupeře. Přesně proti tomuto rámci se Chytrý vymezuje.
„Všechno se lakuje na růžovo“
Chytrého argument je jednoduchý. Učení a dlouhodobé budování hráčů patří do mládežnických kategorií a klubů. Áčko má hrát o co nejlepší výsledek s tím nejlepším, co je k dispozici. Když se reprezentace podle něj schovává za proces, je to „výmluva, která nemá žádnou hodnotu“.
Odmítá i předpoklad, že by čeští fotbalisté kombinovat neuměli. Připomíná Karla Poborského, Vladimíra Šmicera a Tomáše Rosického. Generace, která hrála technický fotbal po zemi, tu podle něj nebyla výjimkou, ale tradicí.
Nejostřeji Chytrý mluví o dvojím metru. Za Šilhavého byly podle něj málo i remízy se Španělskem nebo Belgií. Po prohře s Portugalskem prý trenéři slyšeli, že funkcionáři nejsou zvyklí prohrávat. Teď šest porážek v řadě „najednou nevadí“ a „všechno se lakuje na růžovo“. Chytrý zároveň připouští, že tehdejší tlak na Šilhavého byl přehnaný. Současnou toleranci ale za normální nepovažuje.
Podle nás jde v tomhle sporu o víc než o jednoho trenéra. Je reprezentační áčko vývojový projekt, kde se smí prohrávat kvůli budoucnosti? Nebo výběr, který má za každý zápas odpovídat výsledkem? Svaz si vědomě zvolil první variantu a Deniovo jmenování to od začátku avizovalo. Chytrý zastává druhou. Obě pozice jsou legitimní, jenže ta svazová má jednu slabinu: sestup do Ligy B je hmatatelný, kdežto „cesta“ zatím ne.
Je třeba dodat, že Chytrý nemluví jako uchazeč o místo u áčka. Sám přiznává, že se ucházel o českou jednadvacítku, dnes ale vede klub na Arabském poloostrově. Mluví z pozice člověka, který v reprezentační kabině strávil pět let.
Od Šilhavého po Ománský záliv
Chytrý patří k nejvěrnějším spolupracovníkům Šilhavého. Spolu prošli Libercem, Jabloncem i Slavií a od 18. září 2018 do 20. listopadu 2023 vedli český národní tým. Při Šilhavého jmenování ho ČT uváděla jako asistenta vedle Tomáše Galáska. Potom společně zamířeli k reprezentaci Ománu.
Jeho trenérský příběh je neobvyklý. Narodil se bez pravého předloktí, hráčsky to dotáhl do třetí ligy a jako trenér až k národnímu týmu. V každé nové kabině to řeší hned na první schůzce: s nadsázkou vysvětlí, že nosí protézu, protože se tak narodil. V arabském prostředí to má i praktický smysl. Chce, aby hráči věděli, že podání levé ruky z jeho strany neznamená neúctu.
Samostatná kapitola v Artisu Brno skončila 23. března 2026. Klub v
oficiálním prohlášení zdůvodnil konec slabým vstupem do jara: z pěti zápasů po zimní pauze pět bodů. Generální ředitel Petr Kuba mluvil o potřebě nového impulsu. Artis byl přitom v Chance Národní lize čtvrtý, ve 24 zápasech pod Chytrým získal 42 bodů a v MOL Cupu došel do osmifinále proti Spartě. Chytrý říká, že rozhodnutí úplně nerozumí. Projekt mu prý vedení představovalo jako dlouhodobý.
Na lavičku přišel Roman Nádvorník z Opavy. Artis se nakonec do první ligy dostal nečekanou cestou: po vyloučení Karviné a odmítnutí Táborska nabídka připadla jemu. Klub dnes rok 2026 označuje za rok historického postupu.
Ománská Slavie
Po Brně Chytrý zvažoval několik možností. V Česku podle svých slov nenašel nic, v čem by se viděl. Blízko měl k maďarské první lize, dvakrát se byl podívat na stadionu, dohoda ale nevyšla. Ozvali se z Polska a reálnou nabídku poslala i jedna asijská reprezentace. Do všeho zasáhlo zdraví a operace. Nejkonkrétnější byl nakonec Omán, kde ho část hráčů znala z doby u národního týmu.
Al-Seeb podle něj patří spolu s Al-Nahdou dlouhodobě k ománské dvojce největších, Chytrý je přirovnává ke Slavii a Spartě. Klub hraje asijskou Ligu mistrů 2, kterou kouč staví na úroveň Evropské ligy. Omán jako reprezentace stojí podle něj na pomezí druhého a třetího asijského koše, za Japonskem, Koreou, Austrálií, Íránem a Irákem. Nejlepší ománští hráči by podle něj obstáli i v české lize, jen by potřebovali čas na intenzitu a taktické nároky.
V kabině zatím respektuje realizační tým, který klub podepsal před jeho příchodem. S vedením má dohodu: pokud bude pokračovat i příští sezonu, přivede si nejméně dva vlastní lidi. Počítá s Ivanem Kopeckým a kondičním trenérem Kryštofem Cackem, u Ondřeje Kušníra si kvůli rodině a práci jistý není. Kdyby dohoda neplatila, skončil by.
Srovnání klubu a reprezentace má Chytrý vyzkoušené z obou stran:
Klub: sedm dní v týdnu, denní trénink a kontakt s hráči. Reprezentace: méně času na hřišti, víc prostoru, ale po čase chybí každodenní práce. Ideál: obojí střídat.
Omán popisuje jako bezpečnou, klidnou a tradiční zemi, v rámci arabského světa podle něj tolerantní i vůči ženám. Konflikty v regionu se do běžného života nepromítají. Domů se do konce sezony nejspíš nedostane. Vánoce se v Ománu neslaví, s manželkou proto plánují hotely s výzdobou a aspoň trochou štědrovečerní atmosféry.
Zatímco v Praze se debatuje, jestli šest proher je cena za budoucnost, Chytrý trénuje v klubu, kde se výsledky počítají každý týden. Vánoční stromek nejspíš uvidí jen v hotelové hale. Na otázku, k čemu je národní tým, má ale jasnou odpověď.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl